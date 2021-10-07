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Новини Агресія Росії проти України
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Всі перешкоди для виробництва безпілотників Bayraktar в Україні усунуто, - Кулеба

Всі перешкоди для виробництва безпілотників Bayraktar в Україні усунуто, - Кулеба

В Україні усунуто всі перешкоди для виробництва турецьких ударних безпілотних літальних апаратів Bayraktar TB2.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу за результатами переговорів з главою МЗС Туреччини Мавлютом Чавушоглу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Що стосується будівництва "Байрактарів" в Україні, то я вважаю, в Україні цей проєкт вже відбувся, тому що він користується політичним патронатом обох Президентів. Була низка перешкод на шляху до його реалізації, але всі вони усунуті", - сказав голова МЗС України.

Кулеба зазначив, що вже є земельна ділянка, на якій буде побудований завод. "Тому політики свою справу зробити, тепер справа за бізнесом - запустити виробництво", - наголосив міністр.

Нагадаємо, 29 вересня було підписано меморандум про співпрацю між Міністерством оборони України та турецькою компанією Bayraktar Savunma. Згідно з документом, Bayraktar побудує на землях поблизу Василькова, що належать Міноборони, центр з обслуговування, поточного ремонту, модернізації безпілотних літальних апаратів компанії. Також у центрі здійснюватиметься навчання й підготовка персоналу, який працюватиме з цими БПЛА. Як планується, згодом в Україні буде споруджено та працюватиме низка таких центрів.

Читайте також: Україна і Туреччина побудують центр експлуатації безпілотників

Автор: 

безпілотник (4170) Туреччина (3502) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+15
Устранены?! Шо, неужели Клоун подал в отставку?
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07.10.2021 18:23
+15
это какие свои разработки?.. между Украиной и Турцией, в сфере производства БПЛА, отставание в 15-20 технологических лет.. и покупая у Турции лицензию на производство "Байрактара", Украина сокращает своё отставание..
к сведению, «Байрактар» серию TB начали разрабатывать в 2000 году. сначала был создан TB1, а затем в 2009 году был создан TB2..
а чем тогда занималась Украина?.. она дружила с Рассиюшкой и уничтожала свою Армию ВПК руками россиянской агентуры из числа "Партии Регионов"..
так какие разработки мы угробили?
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07.10.2021 18:53
+11
Я думал дерьмака посадили ))
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07.10.2021 18:28
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Устранены?! Шо, неужели Клоун подал в отставку?
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07.10.2021 18:23 Відповісти
опередил !!!
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07.10.2021 18:59 Відповісти
Ну тепер зажівьом.
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07.10.2021 18:24 Відповісти
навіщо він тобі?
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07.10.2021 18:26 Відповісти
Літати в Австрію попити кохвею.
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07.10.2021 18:34 Відповісти
Лучше сиди на бутылке, нашо тебе та Австрия?
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07.10.2021 18:56 Відповісти
а я думав щоб жуків колорадських на вгороді травити.
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07.10.2021 18:59 Відповісти
хорошо травит только стоит ему появится у колорадов истерика
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07.10.2021 19:07 Відповісти
Лучше сходи на полусогнутых на рф пожевать навоза с лопаты
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07.10.2021 20:43 Відповісти
все дело было в Разумкове!.. убрали Разумкова, теперь заживём..
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07.10.2021 18:25 Відповісти
Я думал дерьмака посадили ))
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07.10.2021 18:28 Відповісти
Кулеба отметил, что уже есть земельный участок, на котором будет построен завод.
Причем министр иностранных дел к выделению земельного участка и когда будет построен завод? Наверное это надо спросить у министра образования, он же главный застройщик ВДНХ? И что за ряд препятствий? Наверное турки не понимали загадочное слово "откат для больной бородатой бабушки".
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07.10.2021 18:29 Відповісти
Любопытно, а чем занимается ХАЗ (Харьковский Авиа Завод)?
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07.10.2021 18:43 Відповісти
Любой авиазавод не имеет на данный момент оборудования для производства Байрактаров. А они нужны еще вчера. О каком, ьлядь, производстве на наших заводах может идти речь? Освоение технологии, закупка необходимых материалов и оборудования... Подбор специалистов... А они должны уже сейчас круглосуточно барражировать на передке!
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07.10.2021 19:21 Відповісти
Имея авиазаводьі в Харькове и Киеве , производственньіе мощности которьіх простаивают , можно бьіло вьіделить там отдельньій цех и не строить с нуля завод , а приступить сразу к производству. Но , решили , как удобнее для бизнеса ?
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07.10.2021 18:34 Відповісти
Насколько я понял с текста, министр сам не понимает о чем говорит. Построят учебный и сервисный центр, а не производство с нуля.
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07.10.2021 18:46 Відповісти
Вчора в лєнту ФБ ролик кинуло, на каналі "Наш", який я не дивлюсь,як і взагалі ТВ, говорив один ,що байрактари взагалі повністю українська розробка "Моторсічі" і ще якоїсь контори, а турки лишень свою наліпку приклеїли. Ще є розроблений набагато "крутіший* БПЛА, але тоже мабуть продадуть іншим країнам
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07.10.2021 18:49 Відповісти
не дивись не-Наш, навіть коли вони хвалят Україну
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07.10.2021 19:01 Відповісти
Це вкид
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10.10.2021 04:00 Відповісти
Проект состоялся ...как "состоялась" операция с вагнеровцами ...
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07.10.2021 18:40 Відповісти
угробили все собственные разработки? в чем собственно и была цель
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07.10.2021 18:41 Відповісти
это какие свои разработки?.. между Украиной и Турцией, в сфере производства БПЛА, отставание в 15-20 технологических лет.. и покупая у Турции лицензию на производство "Байрактара", Украина сокращает своё отставание..
к сведению, «Байрактар» серию TB начали разрабатывать в 2000 году. сначала был создан TB1, а затем в 2009 году был создан TB2..
а чем тогда занималась Украина?.. она дружила с Рассиюшкой и уничтожала свою Армию ВПК руками россиянской агентуры из числа "Партии Регионов"..
так какие разработки мы угробили?
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07.10.2021 18:53 Відповісти
Страна которая строила самолеты не может построить сраный беспилотник. Смешно. Конечно ничего не угробили.)
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08.10.2021 02:31 Відповісти
Прочитал статью про киевский ВДНХ. Жуткий маразм. Сколько можно оправдывать собственную бесхозяйственность, никчемность, вороватость агентами кремля, совком, президентами, инопланетянами. Зато таких патриотов нигде в мире не найдешь.
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08.10.2021 03:06 Відповісти
ифан,ифан,ты *читаешь*самого себя ,хрюсский...
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07.10.2021 20:55 Відповісти
"Что касается строительства "Байрактара" в Украине, то я считаю, .."
Уже дальше можно его бред не читать.
Участок выделен под строительство центра по обслуживанию, ремонту и т.п., а не под завод.
И вообще , слово "меморандум" особо доверия не внушает.
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07.10.2021 18:45 Відповісти
как пафосно... выделил ЗЕМЛЮ под строительство завода, млять! а готовых цехов пустых у нас в Украине не найти, а тот же ЮМЗ пусть дальше лапу сосет, и т.п. Задача ведь иметь оборону у нас не срочная, году к 2025 можно запускать
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07.10.2021 18:48 Відповісти
a бабло на ето есть без раздевания пенсионеров до трусов?
желание + "хорошие" офшоры + куртка стенова конечно могли бы поправить ситуацию, но все 3 слагаемых недосягаемы как обратная сторона Луны....
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07.10.2021 18:49 Відповісти
Цензор в своем репертуаре.
Все препятствия для производства беспилотников Bayraktar в Украине устранены, - Кулеба Источник:
Читаю чуть ниже:центр по обслуживанию, текущему ремонту, модернизации беспилотных летательных аппаратов Источник:
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07.10.2021 18:50 Відповісти
Цензор все таки новостной ресурс и не лепит новости сам.
какие есть таки и дает.
всегда есть возможность их не читать, если уже такой напряг....
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07.10.2021 18:56 Відповісти
Не пужайте мавзолейных ********** Байрактарами...,у них другая фишка...,смакуют подачу газа в Венгрию мимо Украины...замерзаем опять...Дима Сикелев аж выпрыгивает с экрана ящика,а ********* каже Украина уже замерзает.... Дятлы мавзолейные...вы теперь точно не "браццкий нарот"...вы обыкновенное тупое бытло...
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07.10.2021 18:57 Відповісти
"Поэтому политики свое дело сделать" - твоя-моя не понимайт!
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07.10.2021 18:59 Відповісти
Халук Байрактар приезжал в Киев 4 дня назад...,Эрдоган передал привет Мавзолейным и сказал Байрактаров в Украину поставит столькол сколько надо за защиты независимости Украины...а Крым это Украина...,Эрдоганыч как злить быдло Путлера.... а кода баран злой,всегда делает Ошибки....
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07.10.2021 19:02 Відповісти
Украина сейчас больна - 73% (рецидивиста им мало было), от сюда и зЕлёная плесень (ОПГ"95") вырвалась. Потому всё, через задний проход!
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07.10.2021 19:02 Відповісти
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07.10.2021 19:07 Відповісти
Офшоры офшоры офшоры...

Чуваки задвиньте шторы...

Зелемойские Кучмисты....

Качают тоннами доляры...
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07.10.2021 19:13 Відповісти
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07.10.2021 19:20 Відповісти
штадлеры не закупят) закупят сименсы, чтобы было как на родине у можновладцев
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07.10.2021 19:44 Відповісти
От коли побудують завод і почнуть виробляти безпілотники - тоді й можна буде радіти. А поки що це все - бла-бла-бла. У нас уже з 2014 р. будують завод з виробництва *********** - і за ці роки навіть ділянку для його будівництва не вибрали.
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07.10.2021 22:08 Відповісти
 
 