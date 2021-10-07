Всі перешкоди для виробництва безпілотників Bayraktar в Україні усунуто, - Кулеба
В Україні усунуто всі перешкоди для виробництва турецьких ударних безпілотних літальних апаратів Bayraktar TB2.
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу за результатами переговорів з главою МЗС Туреччини Мавлютом Чавушоглу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Що стосується будівництва "Байрактарів" в Україні, то я вважаю, в Україні цей проєкт вже відбувся, тому що він користується політичним патронатом обох Президентів. Була низка перешкод на шляху до його реалізації, але всі вони усунуті", - сказав голова МЗС України.
Кулеба зазначив, що вже є земельна ділянка, на якій буде побудований завод. "Тому політики свою справу зробити, тепер справа за бізнесом - запустити виробництво", - наголосив міністр.
Нагадаємо, 29 вересня було підписано меморандум про співпрацю між Міністерством оборони України та турецькою компанією Bayraktar Savunma. Згідно з документом, Bayraktar побудує на землях поблизу Василькова, що належать Міноборони, центр з обслуговування, поточного ремонту, модернізації безпілотних літальних апаратів компанії. Також у центрі здійснюватиметься навчання й підготовка персоналу, який працюватиме з цими БПЛА. Як планується, згодом в Україні буде споруджено та працюватиме низка таких центрів.
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Причем министр иностранных дел к выделению земельного участка и когда будет построен завод? Наверное это надо спросить у министра образования, он же главный застройщик ВДНХ? И что за ряд препятствий? Наверное турки не понимали загадочное слово "откат для больной бородатой бабушки".
к сведению, «Байрактар» серию TB начали разрабатывать в 2000 году. сначала был создан TB1, а затем в 2009 году был создан TB2..
а чем тогда занималась Украина?.. она дружила с Рассиюшкой и уничтожала свою Армию ВПК руками россиянской агентуры из числа "Партии Регионов"..
так какие разработки мы угробили?
Уже дальше можно его бред не читать.
Участок выделен под строительство центра по обслуживанию, ремонту и т.п., а не под завод.
И вообще , слово "меморандум" особо доверия не внушает.
желание + "хорошие" офшоры + куртка стенова конечно могли бы поправить ситуацию, но все 3 слагаемых недосягаемы как обратная сторона Луны....
Все препятствия для производства беспилотников Bayraktar в Украине устранены, - Кулеба Источник:
Читаю чуть ниже:центр по обслуживанию, текущему ремонту, модернизации беспилотных летательных аппаратов Источник:
какие есть таки и дает.
всегда есть возможность их не читать, если уже такой напряг....
Чуваки задвиньте шторы...
Зелемойские Кучмисты....
Качают тоннами доляры...