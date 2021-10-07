Всі перешкоди для виробництва безпілотників Bayraktar в Україні усунуто, - Кулеба

В Україні усунуто всі перешкоди для виробництва турецьких ударних безпілотних літальних апаратів Bayraktar TB2.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу за результатами переговорів з главою МЗС Туреччини Мавлютом Чавушоглу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Що стосується будівництва "Байрактарів" в Україні, то я вважаю, в Україні цей проєкт вже відбувся, тому що він користується політичним патронатом обох Президентів. Була низка перешкод на шляху до його реалізації, але всі вони усунуті", - сказав голова МЗС України.

Кулеба зазначив, що вже є земельна ділянка, на якій буде побудований завод. "Тому політики свою справу зробити, тепер справа за бізнесом - запустити виробництво", - наголосив міністр.

Нагадаємо, 29 вересня було підписано меморандум про співпрацю між Міністерством оборони України та турецькою компанією Bayraktar Savunma. Згідно з документом, Bayraktar побудує на землях поблизу Василькова, що належать Міноборони, центр з обслуговування, поточного ремонту, модернізації безпілотних літальних апаратів компанії. Також у центрі здійснюватиметься навчання й підготовка персоналу, який працюватиме з цими БПЛА. Як планується, згодом в Україні буде споруджено та працюватиме низка таких центрів.

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