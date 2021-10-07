Все препятствия для производства беспилотников Bayraktar в Украине устранены, - Кулеба
Украине устранены все препятствия для производства турецких ударных беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге по итогам переговоров с главой МИД Турции Мавлют Чавушоглу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Что касается строительства "Байрактара" в Украине, то я считаю, в Украине этот проект уже состоялся, так как он пользуется политическим патронатом обоих президентов. Был ряд препятствий на пути к его реализации, но все они устранены", - сказал глава МИД Украины.
Кулеба отметил, что уже есть земельный участок, на котором будет построен завод. "Поэтому политики свое дело сделать, теперь дело за бизнесом - запустить производство", - подчеркнул министр.
Напоминаем, 29 сентября был подписан меморандум о сотрудничестве между Министерством обороны Украины и турецкой компанией Bayraktar Savunma. Согласно документу, Bayraktar построит на землях вблизи Василькова, принадлежащих Минобороны, центр по обслуживанию, текущему ремонту, модернизации беспилотных летательных аппаратов компании. Также в центре будет осуществляться обучение и подготовка персонала, который будет работать с этими БПЛА. Как планируется, впоследствии в Украине будет построен и начнет работать ряд таких центров.
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Причем министр иностранных дел к выделению земельного участка и когда будет построен завод? Наверное это надо спросить у министра образования, он же главный застройщик ВДНХ? И что за ряд препятствий? Наверное турки не понимали загадочное слово "откат для больной бородатой бабушки".
к сведению, «Байрактар» серию TB начали разрабатывать в 2000 году. сначала был создан TB1, а затем в 2009 году был создан TB2..
а чем тогда занималась Украина?.. она дружила с Рассиюшкой и уничтожала свою Армию ВПК руками россиянской агентуры из числа "Партии Регионов"..
так какие разработки мы угробили?
Уже дальше можно его бред не читать.
Участок выделен под строительство центра по обслуживанию, ремонту и т.п., а не под завод.
И вообще , слово "меморандум" особо доверия не внушает.
желание + "хорошие" офшоры + куртка стенова конечно могли бы поправить ситуацию, но все 3 слагаемых недосягаемы как обратная сторона Луны....
Все препятствия для производства беспилотников Bayraktar в Украине устранены, - Кулеба Источник:
Читаю чуть ниже:центр по обслуживанию, текущему ремонту, модернизации беспилотных летательных аппаратов Источник:
какие есть таки и дает.
всегда есть возможность их не читать, если уже такой напряг....
Чуваки задвиньте шторы...
Зелемойские Кучмисты....
Качают тоннами доляры...