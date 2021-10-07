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Новости Агрессия России против Украины
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Все препятствия для производства беспилотников Bayraktar в Украине устранены, - Кулеба

Все препятствия для производства беспилотников Bayraktar в Украине устранены, - Кулеба

Украине устранены все препятствия для производства турецких ударных беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге по итогам переговоров с главой МИД Турции Мавлют Чавушоглу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Что касается строительства  "Байрактара" в Украине, то я считаю, в Украине этот проект уже состоялся, так как он пользуется политическим патронатом обоих президентов. Был ряд препятствий на пути к его реализации, но все они устранены", - сказал глава МИД Украины.

Кулеба отметил, что уже есть земельный участок, на котором будет построен завод. "Поэтому политики свое дело сделать, теперь дело за бизнесом - запустить производство", - подчеркнул министр.

Читайте: Нужно поддерживать стремление Украины и Грузии к членству в НАТО, - глава МИД Турции Чавушоглу

Напоминаем, 29 сентября был подписан меморандум о сотрудничестве между Министерством обороны Украины и турецкой компанией Bayraktar Savunma. Согласно документу, Bayraktar построит на землях вблизи Василькова, принадлежащих Минобороны, центр по обслуживанию, текущему ремонту, модернизации беспилотных летательных аппаратов компании. Также в центре будет осуществляться обучение и подготовка персонала, который будет работать с этими БПЛА. Как планируется, впоследствии в Украине будет построен и начнет  работать ряд таких центров.

Автор: 

беспилотник (3601) Турция (3379) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+15
Устранены?! Шо, неужели Клоун подал в отставку?
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07.10.2021 18:23
+15
это какие свои разработки?.. между Украиной и Турцией, в сфере производства БПЛА, отставание в 15-20 технологических лет.. и покупая у Турции лицензию на производство "Байрактара", Украина сокращает своё отставание..
к сведению, «Байрактар» серию TB начали разрабатывать в 2000 году. сначала был создан TB1, а затем в 2009 году был создан TB2..
а чем тогда занималась Украина?.. она дружила с Рассиюшкой и уничтожала свою Армию ВПК руками россиянской агентуры из числа "Партии Регионов"..
так какие разработки мы угробили?
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07.10.2021 18:53
+11
Я думал дерьмака посадили ))
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07.10.2021 18:28
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Устранены?! Шо, неужели Клоун подал в отставку?
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07.10.2021 18:23 Ответить
опередил !!!
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07.10.2021 18:59 Ответить
Ну тепер зажівьом.
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07.10.2021 18:24 Ответить
навіщо він тобі?
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07.10.2021 18:26 Ответить
Літати в Австрію попити кохвею.
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07.10.2021 18:34 Ответить
Лучше сиди на бутылке, нашо тебе та Австрия?
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07.10.2021 18:56 Ответить
а я думав щоб жуків колорадських на вгороді травити.
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07.10.2021 18:59 Ответить
хорошо травит только стоит ему появится у колорадов истерика
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07.10.2021 19:07 Ответить
Лучше сходи на полусогнутых на рф пожевать навоза с лопаты
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07.10.2021 20:43 Ответить
все дело было в Разумкове!.. убрали Разумкова, теперь заживём..
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07.10.2021 18:25 Ответить
Я думал дерьмака посадили ))
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07.10.2021 18:28 Ответить
Кулеба отметил, что уже есть земельный участок, на котором будет построен завод.
Причем министр иностранных дел к выделению земельного участка и когда будет построен завод? Наверное это надо спросить у министра образования, он же главный застройщик ВДНХ? И что за ряд препятствий? Наверное турки не понимали загадочное слово "откат для больной бородатой бабушки".
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07.10.2021 18:29 Ответить
Любопытно, а чем занимается ХАЗ (Харьковский Авиа Завод)?
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07.10.2021 18:43 Ответить
Любой авиазавод не имеет на данный момент оборудования для производства Байрактаров. А они нужны еще вчера. О каком, ьлядь, производстве на наших заводах может идти речь? Освоение технологии, закупка необходимых материалов и оборудования... Подбор специалистов... А они должны уже сейчас круглосуточно барражировать на передке!
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07.10.2021 19:21 Ответить
Имея авиазаводьі в Харькове и Киеве , производственньіе мощности которьіх простаивают , можно бьіло вьіделить там отдельньій цех и не строить с нуля завод , а приступить сразу к производству. Но , решили , как удобнее для бизнеса ?
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07.10.2021 18:34 Ответить
Насколько я понял с текста, министр сам не понимает о чем говорит. Построят учебный и сервисный центр, а не производство с нуля.
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07.10.2021 18:46 Ответить
Вчора в лєнту ФБ ролик кинуло, на каналі "Наш", який я не дивлюсь,як і взагалі ТВ, говорив один ,що байрактари взагалі повністю українська розробка "Моторсічі" і ще якоїсь контори, а турки лишень свою наліпку приклеїли. Ще є розроблений набагато "крутіший* БПЛА, але тоже мабуть продадуть іншим країнам
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07.10.2021 18:49 Ответить
не дивись не-Наш, навіть коли вони хвалят Україну
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07.10.2021 19:01 Ответить
Це вкид
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10.10.2021 04:00 Ответить
Проект состоялся ...как "состоялась" операция с вагнеровцами ...
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07.10.2021 18:40 Ответить
угробили все собственные разработки? в чем собственно и была цель
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07.10.2021 18:41 Ответить
это какие свои разработки?.. между Украиной и Турцией, в сфере производства БПЛА, отставание в 15-20 технологических лет.. и покупая у Турции лицензию на производство "Байрактара", Украина сокращает своё отставание..
к сведению, «Байрактар» серию TB начали разрабатывать в 2000 году. сначала был создан TB1, а затем в 2009 году был создан TB2..
а чем тогда занималась Украина?.. она дружила с Рассиюшкой и уничтожала свою Армию ВПК руками россиянской агентуры из числа "Партии Регионов"..
так какие разработки мы угробили?
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07.10.2021 18:53 Ответить
Страна которая строила самолеты не может построить сраный беспилотник. Смешно. Конечно ничего не угробили.)
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08.10.2021 02:31 Ответить
Прочитал статью про киевский ВДНХ. Жуткий маразм. Сколько можно оправдывать собственную бесхозяйственность, никчемность, вороватость агентами кремля, совком, президентами, инопланетянами. Зато таких патриотов нигде в мире не найдешь.
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08.10.2021 03:06 Ответить
ифан,ифан,ты *читаешь*самого себя ,хрюсский...
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07.10.2021 20:55 Ответить
"Что касается строительства "Байрактара" в Украине, то я считаю, .."
Уже дальше можно его бред не читать.
Участок выделен под строительство центра по обслуживанию, ремонту и т.п., а не под завод.
И вообще , слово "меморандум" особо доверия не внушает.
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07.10.2021 18:45 Ответить
как пафосно... выделил ЗЕМЛЮ под строительство завода, млять! а готовых цехов пустых у нас в Украине не найти, а тот же ЮМЗ пусть дальше лапу сосет, и т.п. Задача ведь иметь оборону у нас не срочная, году к 2025 можно запускать
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07.10.2021 18:48 Ответить
a бабло на ето есть без раздевания пенсионеров до трусов?
желание + "хорошие" офшоры + куртка стенова конечно могли бы поправить ситуацию, но все 3 слагаемых недосягаемы как обратная сторона Луны....
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07.10.2021 18:49 Ответить
Цензор в своем репертуаре.
Все препятствия для производства беспилотников Bayraktar в Украине устранены, - Кулеба Источник:
Читаю чуть ниже:центр по обслуживанию, текущему ремонту, модернизации беспилотных летательных аппаратов Источник:
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07.10.2021 18:50 Ответить
Цензор все таки новостной ресурс и не лепит новости сам.
какие есть таки и дает.
всегда есть возможность их не читать, если уже такой напряг....
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07.10.2021 18:56 Ответить
Не пужайте мавзолейных ********** Байрактарами...,у них другая фишка...,смакуют подачу газа в Венгрию мимо Украины...замерзаем опять...Дима Сикелев аж выпрыгивает с экрана ящика,а ********* каже Украина уже замерзает.... Дятлы мавзолейные...вы теперь точно не "браццкий нарот"...вы обыкновенное тупое бытло...
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07.10.2021 18:57 Ответить
"Поэтому политики свое дело сделать" - твоя-моя не понимайт!
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07.10.2021 18:59 Ответить
Халук Байрактар приезжал в Киев 4 дня назад...,Эрдоган передал привет Мавзолейным и сказал Байрактаров в Украину поставит столькол сколько надо за защиты независимости Украины...а Крым это Украина...,Эрдоганыч как злить быдло Путлера.... а кода баран злой,всегда делает Ошибки....
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07.10.2021 19:02 Ответить
Украина сейчас больна - 73% (рецидивиста им мало было), от сюда и зЕлёная плесень (ОПГ"95") вырвалась. Потому всё, через задний проход!
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07.10.2021 19:02 Ответить
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07.10.2021 19:07 Ответить
Офшоры офшоры офшоры...

Чуваки задвиньте шторы...

Зелемойские Кучмисты....

Качают тоннами доляры...
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07.10.2021 19:13 Ответить
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07.10.2021 19:20 Ответить
штадлеры не закупят) закупят сименсы, чтобы было как на родине у можновладцев
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07.10.2021 19:44 Ответить
От коли побудують завод і почнуть виробляти безпілотники - тоді й можна буде радіти. А поки що це все - бла-бла-бла. У нас уже з 2014 р. будують завод з виробництва *********** - і за ці роки навіть ділянку для його будівництва не вибрали.
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07.10.2021 22:08 Ответить
 
 