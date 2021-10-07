Все препятствия для производства беспилотников Bayraktar в Украине устранены, - Кулеба

Украине устранены все препятствия для производства турецких ударных беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге по итогам переговоров с главой МИД Турции Мавлют Чавушоглу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Что касается строительства "Байрактара" в Украине, то я считаю, в Украине этот проект уже состоялся, так как он пользуется политическим патронатом обоих президентов. Был ряд препятствий на пути к его реализации, но все они устранены", - сказал глава МИД Украины.

Кулеба отметил, что уже есть земельный участок, на котором будет построен завод. "Поэтому политики свое дело сделать, теперь дело за бизнесом - запустить производство", - подчеркнул министр.

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Напоминаем, 29 сентября был подписан меморандум о сотрудничестве между Министерством обороны Украины и турецкой компанией Bayraktar Savunma. Согласно документу, Bayraktar построит на землях вблизи Василькова, принадлежащих Минобороны, центр по обслуживанию, текущему ремонту, модернизации беспилотных летательных аппаратов компании. Также в центре будет осуществляться обучение и подготовка персонала, который будет работать с этими БПЛА. Как планируется, впоследствии в Украине будет построен и начнет работать ряд таких центров.