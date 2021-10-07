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Росіянина і двох литовців затримали в Болгарії за підозрою у шпигунстві

Росіянина і двох литовців затримали в Болгарії за підозрою у шпигунстві

Вони викрали з військового заводу конфіденційну інформацію і спробували втекти з країни в Грецію, але були затримані на кордоні.

Про це повідомляє МВС Болгарії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Настоящее время".

За даними відомства, 24-річний і 59-річний громадяни Литви, а також 60-річний громадянин Росії працювали на військовому заводі "Арсенал" у місті Казанлик. Їхня діяльність була пов'язана з інноваційними технологіями, що забезпечують продукцію компанії.

Всі троє перебували в неоплачуваній відпустці до 17 вересня 2021 року, після чого не вийшли на роботу. На заводі в цей час виявили пропажу конфіденційних документів, "надзвичайно важливих для компанії і таких, що становлять інтерес для болгарських або іноземних конкурентів".

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Підозрюваних затримали 5 жовтня на кордоні з Грецією. Під час слідчих дій, як вказують у МВС, в їхніх автомобілях були виявлені документи і предмети, які, ймовірно, "мають прямий стосунок до предмету доказів у досудовому провадженні".

Болгарія з жовтня 2019 року вислала вісьмох російських дипломатів за підозрою в шпигунстві. У березні 2021 року влада Софії оголосила про арешт цілої мережі колишніх і діючих співробітників Міноборони, які працювали на російську розвідку.

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Болгарія (783) Литва (2405) росія (65244) шпигунство (994)


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Правильно, болгары. Бий желязото, докато е горешто
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07.10.2021 20:17 Відповісти
Болгари тільки почали прозрівати... Там половину прокацапськи налаштовані але респект хоть так
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07.10.2021 20:47 Відповісти
Москаля повісити зразу, без суду і слідства, а з литовцями розбиратись
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07.10.2021 22:26 Відповісти
 
 