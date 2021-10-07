Россиянина и двух литовцев задержали в Болгарии по подозрению в шпионаже

Они похитили с военного завода конфиденциальную информацию и попытались сбежать из страны в Грецию, но были задержаны на границе.

Об этом сообщает МВД Болгарии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Настоящее время".

По данным ведомства, 24-летний и 59-летний граждане Литвы, а также 60-летний гражданин России работали на военном заводе "Арсенал" в городе Казанлык. Их деятельность была связана с инновационными технологиями, обеспечивающими продукцию компании.

Все трое находились в неоплачиваемом отпуске до 17 сентября 2021 года, после чего не вышли на работу. На заводе в это время обнаружили пропажу конфиденциальных документов, "чрезвычайно важных для компании и представляющих интерес для болгарских или иностранных конкурентов".

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Подозреваемых задержали 5 октября на границе с Грецией. В ходе следственных действий, как указывают в МВД, в их автомобилях были обнаружены документы и предметы, которые, предположительно, "имеют прямое отношение к предмету доказательств в досудебном производстве".

Болгария с октября 2019 года выслала восемь российских дипломатов по подозрению в шпионаже. В марте 2021 года власти Софии объявили об аресте целой сети бывших и действующих сотрудников Минобороны, работавших на российскую разведку.

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