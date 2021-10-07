Карантинні обмеження "помаранчевої" зони вводяться в Харкові з 10 жовтня, - міськрада

Харківська міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на засіданні у четвер, 7 жовтня, прийняла рішення про посилення карантинних обмежень у зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в місті. Від 10 жовтня вводяться обмеження "помаранчевої" зони.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської міськради.

Зокрема, забороняється прийом відвідувачів у кінотеатрах, кінозалах, театрах та інших закладах культури з наповненістю понад 50% місць; а також перебування без респіраторів або захисних масок на територіях закладів охорони здоров'я та освіти; у підземних переходах, на зупинках громадського транспорту та інших територіях загального користування.

Крім того, у громадському транспорті кількість пасажирів обмежується кількістю місць для сидіння і обов'язковим є дотримання маскового режиму.

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Керівникам підприємств, установ і організацій рекомендується утриматися від проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших) заходів, а керівникам суб'єктів господарювання всіх форм власності - забезпечити проведення вакцинації працюючого персоналу або регулярне тестування на COVID-19.

Школи та дитсадки продовжать роботу у звичайному режимі.