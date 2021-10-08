Разумков не давав реалізувати програму партії, - "слуга народу" Радуцький
Робота спікера Верховної Ради занадто заполітизована. Спікер - це директор.
Про це заявив нардеп "Слуги народу", голова парламентського комітету охорони здоров'я Михайло Радуцький, сказано в матеріалі Цензор.НЕТ.
"Я голосував за його відставку. При цьому я ніколи в житті не проголосую за те, щоб Дмитро Олександрович залишив Верховну Раду. Ми зараз говоримо про менеджера, про керівника, про людину, яка організовує роботу Верховної Ради. Ми дуже заполітизували роботу спікера; моя думка, що спікер - це директор. І я, як 28 років власник і керівник не найменшого бізнесу, знаю одне: якщо мене мій менеджер не влаштовував, то я шукав іншого менеджера", - пояснив парламентарій свою позицію.
За словами Радуцького, найбільша помилка Разумкова полягає у виборі команди, з якою він ішов на вибори.
"Якщо ти вважаєш, що тобі з цією командою не по дорозі - навіщо ти з нею йшов? Дивіться, ми що-небудь у своїй програмі хіба змінили?" - сказав Радуцький.
Нардеп додав, що Разумков не давав її реалізувати.
"Фракція виносить законодавчу ініціативу - а Дмитро Олександрович її не ставить до порядку денного, тому що він особисто з нею не згоден. Дивіться, коли людина йде з командою ... мені ж теж не все подобається, але я прийшов з командою. І я вважаю так: якщо ти з командою - ти з командою. Якщо ні - здай мандат! (Тому що я - так точно потрапив у Раду завдяки команді. У цьому сумнівів немає). Але якщо ти зайшов із командою, а потім розповідаєш, що чогось не очікував ... Не очікував - так чого ж ти чіпляєшся за крісло?" - підсумував парламентарій.
Думки інших нардепів читайте в матеріалі Цензор.НЕТ тут.
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Вчера заявил: "Какая разница, кто спикер?"
На фига ж тогда снимали?
Разумков - продуманная нэрпа! Кто о нем слышал и знал до 2019 г.? Все он прекрасно знал и понимал. Поставил на Коломойшу и не ошибся - своей цели добился. А потом выросла корона, крылья, амбиции и решил что вырос для самостоятельного полета. Посмотрим...
Пока я от него не услышал главную проблему Украины и это, лично мне, говорит о многом.
2) лапками виділене, бачили?
А хіба у вас навесні 2019-го була програма? Чи то ви про серіал з голобородькою?
/ Чергові по країні 04.10.21
АНТОН ПОЛЯКОВ РОЗПОВІДАВ ПРО КОРУПЦІЮ У ПАРЛАМЕНТІ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕПУТАТІВ
https://www.youtube.com/watch?v=Q8Ev4HIcpKA
ttps://ww
Третьякова и Разумков пошли с слугами
При всей нелюбви к молодому рыгу Разумкову - вся ЗЕко-***** до выборов состояла из: Богдана, Разумкова, Данилюка, Рябошапки. ВСЕ.
А свабедных фотографов, продавцов собак, насильников, аналотабушников и прочих корешей по кварталу и лизабогуцких - набрали всякие Шефиры-Арахамии по объявлениям уже после того как ЗЕбила усадили в кресло.
И вот так свою команду отблагодарил наркоманский клован, которого конченое 73-процентное быдло, видевшее его только на сцене быдлошоу, считало хорошим, честным и порядочным человеком, не то шо ваш барыга.
Сейчас каждый "член" этой шайки должен клеймить позором этого контрреволюционера, предателя, отщепенца, саботажника, перевертня .....
Это когда не читал но осуждаю