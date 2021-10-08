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Разумков не давав реалізувати програму партії, - "слуга народу" Радуцький

Разумков не давав реалізувати програму партії, -

Робота спікера Верховної Ради занадто заполітизована. Спікер - це директор.

Про це заявив нардеп "Слуги народу", голова парламентського комітету охорони здоров'я Михайло Радуцький, сказано в матеріалі Цензор.НЕТ.

"Я голосував за його відставку. При цьому я ніколи в житті не проголосую за те, щоб Дмитро Олександрович залишив Верховну Раду. Ми зараз говоримо про менеджера, про керівника, про людину, яка організовує роботу Верховної Ради. Ми дуже заполітизували роботу спікера; моя думка, що спікер - це директор. І я, як 28 років власник і керівник не найменшого бізнесу, знаю одне: якщо мене мій менеджер не влаштовував, то я шукав іншого менеджера", - пояснив парламентарій свою позицію.

За словами Радуцького, найбільша помилка Разумкова полягає у виборі команди, з якою він ішов на вибори.

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"Якщо ти вважаєш, що тобі з цією командою не по дорозі - навіщо ти з нею йшов? Дивіться, ми що-небудь у своїй програмі хіба змінили?" - сказав Радуцький.

Нардеп додав, що Разумков не давав її реалізувати.

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"Фракція виносить законодавчу ініціативу - а Дмитро Олександрович її не ставить до порядку денного, тому що він особисто з нею не згоден. Дивіться, коли людина йде з командою ... мені ж теж не все подобається, але я прийшов з командою. І я вважаю так: якщо ти з командою - ти з командою. Якщо ні - здай мандат! (Тому що я - так точно потрапив у Раду завдяки команді. У цьому сумнівів немає). Але якщо ти зайшов із командою, а потім розповідаєш, що чогось не очікував ... Не очікував - так чого ж ти чіпляєшся за крісло?" - підсумував парламентарій.

Думки інших нардепів читайте в матеріалі Цензор.НЕТ тут.
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Топ коментарі
+8
Разумков единственный перед выборами тянул Зе ...на всех Ток Шоу на всех ТВ.... Этих тварей даже никто не видел. зеленский только видосики, клипы... по тексту с микрофоном в ухе, суфлером или по написаному...В Прямом эфире НИ разу, с людьми в живую не встречался...Полностью искусственное чучело коррупционно-офшорное.
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08.10.2021 10:55
+8
Крадуцкий пришел с той командой. Грабить ему не запрещают - все свои в доску. Сколько заработал на масках лучше скажи с резервного фонда. Твое место уже давно за решеткой, урод....
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08.10.2021 11:01
+6
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08.10.2021 10:56
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КРадуций тварь проклюнулось.....
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08.10.2021 10:51 Відповісти
Краще свинохрякало розкажи , як маски до Китаю вивіз на початку пандемії короновірусу
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08.10.2021 11:09 Відповісти
Редкий идиот, а сам с другой командой.
Вчера заявил: "Какая разница, кто спикер?"
На фига ж тогда снимали?
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08.10.2021 10:53 Відповісти
Сам Разумков не скрывает, что это было его ошибкой и он об этом сказал
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08.10.2021 10:54 Відповісти
Ага, "ошибкой" ... Ню, ню ...
Разумков - продуманная нэрпа! Кто о нем слышал и знал до 2019 г.? Все он прекрасно знал и понимал. Поставил на Коломойшу и не ошибся - своей цели добился. А потом выросла корона, крылья, амбиции и решил что вырос для самостоятельного полета. Посмотрим...
Пока я от него не услышал главную проблему Украины и это, лично мне, говорит о многом.
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08.10.2021 11:38 Відповісти
Разумков единственный перед выборами тянул Зе ...на всех Ток Шоу на всех ТВ.... Этих тварей даже никто не видел. зеленский только видосики, клипы... по тексту с микрофоном в ухе, суфлером или по написаному...В Прямом эфире НИ разу, с людьми в живую не встречался...Полностью искусственное чучело коррупционно-офшорное.
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08.10.2021 10:55 Відповісти
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08.10.2021 10:56 Відповісти
Спикер - менеджер ВР, а не фракции СН.
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08.10.2021 10:56 Відповісти
так слуги кинули разумкова як рeгiони порошeнка в своi часи.
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08.10.2021 10:57 Відповісти
Лікуйтесь.
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08.10.2021 11:13 Відповісти
тільки після тебе
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08.10.2021 11:26 Відповісти
Шановна, не чіпайте "німецьких"дебілів, штиняють як тхори.
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08.10.2021 11:54 Відповісти
Оно такое немецкое, как бубочка фельдмаршал. Это лаптекопытный репоед, кукарекающий через прокси.
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08.10.2021 12:41 Відповісти
1) ви шановна?
2) лапками виділене, бачили?
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08.10.2021 13:34 Відповісти
Маски реализовывали тоже одной командой?
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08.10.2021 10:59 Відповісти
Раз не сидит...значит подельники.
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08.10.2021 11:00 Відповісти
Так у вас половина фракції - такі, що їм не па путі... Бужанський чи той чувак, що до Бацьки їздив - вони ж теж виступають проти політики партії! Ну понабирали таких, то хто вам винен, блін?
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08.10.2021 11:00 Відповісти
Крадуцкий пришел с той командой. Грабить ему не запрещают - все свои в доску. Сколько заработал на масках лучше скажи с резервного фонда. Твое место уже давно за решеткой, урод....
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08.10.2021 11:01 Відповісти
Смотрите, мы что-нибудь в программе Бени разве изменили? Нет Все идет по плану .Беня жиреет-народ нищает" - сказал Радуцкий.
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08.10.2021 11:01 Відповісти
самая большая ошибка - ето само существование етой слуговняцкой команды.
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08.10.2021 11:02 Відповісти
"Смотрите, мы что-нибудь в своей программе разве изменили?" Источник:

А хіба у вас навесні 2019-го була програма? Чи то ви про серіал з голобородькою?
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08.10.2021 11:06 Відповісти
Команда идиотов
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08.10.2021 11:06 Відповісти
ОСТАННІЙ ГУЧНИЙ ВИСТУП НАРДЕПА ПОЛЯКОВА ПЕРЕД СМЕРТЮ
/ Чергові по країні 04.10.21

АНТОН ПОЛЯКОВ РОЗПОВІДАВ ПРО КОРУПЦІЮ У ПАРЛАМЕНТІ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕПУТАТІВ

https://www.youtube.com/watch?v=Q8Ev4HIcpKA
ttps://ww
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08.10.2021 11:06 Відповісти
Просто, начну без ................., просто дурак Радуцкий, оно не понимает, Разумков создавал команду и он с ней пошел, не предпологал, что будет столько идиотов, сразу ведь не разберешь. Я не одобряю его желание идти в политику, на х............. такому чистенькому влазить в дерьмо. А дерьмо настоящее.
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08.10.2021 11:07 Відповісти
Ну, Медведчук раскладывал яйца по нескольким корзинам, не все двигаться одной колонной.
Третьякова и Разумков пошли с слугами
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08.10.2021 11:09 Відповісти
Какой команды плядь, ты, покровитель наркоманов?? )))

При всей нелюбви к молодому рыгу Разумкову - вся ЗЕко-***** до выборов состояла из: Богдана, Разумкова, Данилюка, Рябошапки. ВСЕ.

А свабедных фотографов, продавцов собак, насильников, аналотабушников и прочих корешей по кварталу и лизабогуцких - набрали всякие Шефиры-Арахамии по объявлениям уже после того как ЗЕбила усадили в кресло.

И вот так свою команду отблагодарил наркоманский клован, которого конченое 73-процентное быдло, видевшее его только на сцене быдлошоу, считало хорошим, честным и порядочным человеком, не то шо ваш барыга.
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08.10.2021 11:12 Відповісти
Сейчас все воры из слуг народа будут рассказывать что совершил Разумков.
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08.10.2021 11:16 Відповісти
Ща ему все припомнят, с самого младенчества, даже то, что в пятилетнем возрасте козюльки ел.
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08.10.2021 11:54 Відповісти
Возвращаемся в тёмные времена.
Сейчас каждый "член" этой шайки должен клеймить позором этого контрреволюционера, предателя, отщепенца, саботажника, перевертня .....
Это когда не читал но осуждаю
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08.10.2021 13:02 Відповісти
яка на фіг програма могла бути у цій збірній солянці слуг з різними політичними поглядами, а то і без таких. набір зелених кнопок
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08.10.2021 12:23 Відповісти
так, у зебілів нова вводна - в усьому винуватий.... розумков ?!
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08.10.2021 13:14 Відповісти
 
 