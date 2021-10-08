Разумков не давав реалізувати програму партії, - "слуга народу" Радуцький

Робота спікера Верховної Ради занадто заполітизована. Спікер - це директор.

Про це заявив нардеп "Слуги народу", голова парламентського комітету охорони здоров'я Михайло Радуцький, сказано в матеріалі Цензор.НЕТ.

"Я голосував за його відставку. При цьому я ніколи в житті не проголосую за те, щоб Дмитро Олександрович залишив Верховну Раду. Ми зараз говоримо про менеджера, про керівника, про людину, яка організовує роботу Верховної Ради. Ми дуже заполітизували роботу спікера; моя думка, що спікер - це директор. І я, як 28 років власник і керівник не найменшого бізнесу, знаю одне: якщо мене мій менеджер не влаштовував, то я шукав іншого менеджера", - пояснив парламентарій свою позицію.

За словами Радуцького, найбільша помилка Разумкова полягає у виборі команди, з якою він ішов на вибори.

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"Якщо ти вважаєш, що тобі з цією командою не по дорозі - навіщо ти з нею йшов? Дивіться, ми що-небудь у своїй програмі хіба змінили?" - сказав Радуцький.

Нардеп додав, що Разумков не давав її реалізувати.

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"Фракція виносить законодавчу ініціативу - а Дмитро Олександрович її не ставить до порядку денного, тому що він особисто з нею не згоден. Дивіться, коли людина йде з командою ... мені ж теж не все подобається, але я прийшов з командою. І я вважаю так: якщо ти з командою - ти з командою. Якщо ні - здай мандат! (Тому що я - так точно потрапив у Раду завдяки команді. У цьому сумнівів немає). Але якщо ти зайшов із командою, а потім розповідаєш, що чогось не очікував ... Не очікував - так чого ж ти чіпляєшся за крісло?" - підсумував парламентарій.

Думки інших нардепів читайте в матеріалі Цензор.НЕТ тут.