Разумков не давал реализовывать программу партии, - "слуга народа" Радуцкий
Работа спикера Верховной Рады слишком заполитизирована. Спикер - это директор.
Об этом заявил нардеп "Слуги народа", глава парламентского комитета здравоохранения Михаил Радуцкий, говорится в материале Цензор.НЕТ.
"Я голосовал за его отставку. При этом я никогда в жизни не проголосую за то, чтобы Дмитрий Александрович покинул Верховную Раду. Мы сейчас говорим о менеджере, о руководителе, о человеке, который организовывает работу Верховной Рады. Мы слишком заполитизировали работу спикера; мое мнение, что спикер - это директор. И я, как в течение 28 лет собственник и руководитель не самого маленького бизнеса, я знаю одно: если меня мой менеджере не устраивал, то я искал другого менеджера", - объяснил парламентарий свою позицию.
По словам Радуцкого, самая большая ошибка Разумкова заключается в выборе команды, с которой он шел на выборы.
"Если ты считаешь, что тебе с этой командой не по пути - зачем ты с ней шел? Смотрите, мы что-нибудь в своей программе разве изменили?" - сказал Радуцкий.
Нардеп добавил, что Разумков не давал ее реализовать.
"Фракция выносит законодательную инициативу - а Дмитрий Александрович ее не ставит в повестку дня, потому что он лично с ней не согласен Смотрите, когда человек идет с командой… мне же тоже не все нравится, но я пришел с командой. И я считаю так: если ты с командой - ты с командой. Если нет - сдай мандат! (Потому что я - так точно попал в Раду благодаря команде. В этом сомнений нет). Но если ты зашел с командой, а потом рассказываешь, что чего-то не ожидал… Не ожидал - так чего ж ты цепляешься за кресло?" - подытожил парламентарий.
Мнения других нардепов читайте в материале Цензор.НЕТ здесь.
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Вчера заявил: "Какая разница, кто спикер?"
На фига ж тогда снимали?
Разумков - продуманная нэрпа! Кто о нем слышал и знал до 2019 г.? Все он прекрасно знал и понимал. Поставил на Коломойшу и не ошибся - своей цели добился. А потом выросла корона, крылья, амбиции и решил что вырос для самостоятельного полета. Посмотрим...
Пока я от него не услышал главную проблему Украины и это, лично мне, говорит о многом.
2) лапками виділене, бачили?
А хіба у вас навесні 2019-го була програма? Чи то ви про серіал з голобородькою?
/ Чергові по країні 04.10.21
АНТОН ПОЛЯКОВ РОЗПОВІДАВ ПРО КОРУПЦІЮ У ПАРЛАМЕНТІ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕПУТАТІВ
https://www.youtube.com/watch?v=Q8Ev4HIcpKA
ttps://ww
Третьякова и Разумков пошли с слугами
При всей нелюбви к молодому рыгу Разумкову - вся ЗЕко-***** до выборов состояла из: Богдана, Разумкова, Данилюка, Рябошапки. ВСЕ.
А свабедных фотографов, продавцов собак, насильников, аналотабушников и прочих корешей по кварталу и лизабогуцких - набрали всякие Шефиры-Арахамии по объявлениям уже после того как ЗЕбила усадили в кресло.
И вот так свою команду отблагодарил наркоманский клован, которого конченое 73-процентное быдло, видевшее его только на сцене быдлошоу, считало хорошим, честным и порядочным человеком, не то шо ваш барыга.
Сейчас каждый "член" этой шайки должен клеймить позором этого контрреволюционера, предателя, отщепенца, саботажника, перевертня .....
Это когда не читал но осуждаю