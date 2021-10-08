Разумков не давал реализовывать программу партии, - "слуга народа" Радуцкий

Работа спикера Верховной Рады слишком заполитизирована. Спикер - это директор.

Об этом заявил нардеп "Слуги народа", глава парламентского комитета здравоохранения Михаил Радуцкий, говорится в материале Цензор.НЕТ.

"Я голосовал за его отставку. При этом я никогда в жизни не проголосую за то, чтобы Дмитрий Александрович покинул Верховную Раду. Мы сейчас говорим о менеджере, о руководителе, о человеке, который организовывает работу Верховной Рады. Мы слишком заполитизировали работу спикера; мое мнение, что спикер - это директор. И я, как в течение 28 лет собственник и руководитель не самого маленького бизнеса, я знаю одно: если меня мой менеджере не устраивал, то я искал другого менеджера", - объяснил парламентарий свою позицию.

По словам Радуцкого, самая большая ошибка Разумкова заключается в выборе команды, с которой он шел на выборы.

"Если ты считаешь, что тебе с этой командой не по пути - зачем ты с ней шел? Смотрите, мы что-нибудь в своей программе разве изменили?" - сказал Радуцкий.

Нардеп добавил, что Разумков не давал ее реализовать.

"Фракция выносит законодательную инициативу - а Дмитрий Александрович ее не ставит в повестку дня, потому что он лично с ней не согласен Смотрите, когда человек идет с командой… мне же тоже не все нравится, но я пришел с командой. И я считаю так: если ты с командой - ты с командой. Если нет - сдай мандат! (Потому что я - так точно попал в Раду благодаря команде. В этом сомнений нет). Но если ты зашел с командой, а потом рассказываешь, что чего-то не ожидал… Не ожидал - так чего ж ты цепляешься за кресло?" - подытожил парламентарий.

Мнения других нардепов читайте в материале Цензор.НЕТ здесь.

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