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Разумков не давал реализовывать программу партии, - "слуга народа" Радуцкий

Разумков не давал реализовывать программу партии, -

Работа спикера Верховной Рады слишком заполитизирована. Спикер - это директор.

Об этом заявил нардеп "Слуги народа", глава парламентского комитета здравоохранения Михаил Радуцкий, говорится в материале Цензор.НЕТ.

"Я голосовал за его отставку. При этом я никогда в жизни не проголосую за то, чтобы Дмитрий Александрович покинул Верховную Раду. Мы сейчас говорим о менеджере, о руководителе, о человеке, который организовывает работу Верховной Рады. Мы слишком заполитизировали работу спикера; мое мнение, что спикер - это директор. И я, как в течение 28 лет собственник и руководитель не самого маленького бизнеса, я знаю одно: если меня мой менеджере не устраивал, то я искал другого менеджера", - объяснил парламентарий свою позицию.

По словам Радуцкого, самая большая ошибка Разумкова заключается в выборе команды, с которой он шел на выборы.

"Если ты считаешь, что тебе с этой командой не по пути - зачем ты с ней шел? Смотрите, мы что-нибудь в своей программе разве изменили?" - сказал Радуцкий.

Нардеп добавил, что Разумков не давал ее реализовать. 

"Фракция выносит законодательную инициативу - а Дмитрий Александрович ее не ставит в повестку дня, потому что он лично с ней не согласен Смотрите, когда человек идет с командой… мне же тоже не все нравится, но я пришел с командой. И я считаю так: если ты с командой - ты с командой. Если нет - сдай мандат! (Потому что я - так точно попал в Раду благодаря команде. В этом сомнений нет). Но если ты зашел с командой, а потом рассказываешь, что чего-то не ожидал… Не ожидал - так чего ж ты цепляешься за кресло?" - подытожил парламентарий.

Мнения других нардепов читайте в материале Цензор.НЕТ здесь.

Также читайте: За последние две недели из Разумкова сделали "святого" Дмитрия Регламентовича, это политическая манипуляция, - нардеп "Голоса" Устинова

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Топ комментарии
+8
Разумков единственный перед выборами тянул Зе ...на всех Ток Шоу на всех ТВ.... Этих тварей даже никто не видел. зеленский только видосики, клипы... по тексту с микрофоном в ухе, суфлером или по написаному...В Прямом эфире НИ разу, с людьми в живую не встречался...Полностью искусственное чучело коррупционно-офшорное.
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08.10.2021 10:55
+8
Крадуцкий пришел с той командой. Грабить ему не запрещают - все свои в доску. Сколько заработал на масках лучше скажи с резервного фонда. Твое место уже давно за решеткой, урод....
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08.10.2021 11:01
+6
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08.10.2021 10:56
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Правила форума Совет форумчан
КРадуций тварь проклюнулось.....
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08.10.2021 10:51 Ответить
Краще свинохрякало розкажи , як маски до Китаю вивіз на початку пандемії короновірусу
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08.10.2021 11:09 Ответить
Редкий идиот, а сам с другой командой.
Вчера заявил: "Какая разница, кто спикер?"
На фига ж тогда снимали?
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08.10.2021 10:53 Ответить
Сам Разумков не скрывает, что это было его ошибкой и он об этом сказал
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08.10.2021 10:54 Ответить
Ага, "ошибкой" ... Ню, ню ...
Разумков - продуманная нэрпа! Кто о нем слышал и знал до 2019 г.? Все он прекрасно знал и понимал. Поставил на Коломойшу и не ошибся - своей цели добился. А потом выросла корона, крылья, амбиции и решил что вырос для самостоятельного полета. Посмотрим...
Пока я от него не услышал главную проблему Украины и это, лично мне, говорит о многом.
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08.10.2021 11:38 Ответить
Разумков единственный перед выборами тянул Зе ...на всех Ток Шоу на всех ТВ.... Этих тварей даже никто не видел. зеленский только видосики, клипы... по тексту с микрофоном в ухе, суфлером или по написаному...В Прямом эфире НИ разу, с людьми в живую не встречался...Полностью искусственное чучело коррупционно-офшорное.
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08.10.2021 10:55 Ответить
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08.10.2021 10:56 Ответить
Спикер - менеджер ВР, а не фракции СН.
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08.10.2021 10:56 Ответить
так слуги кинули разумкова як рeгiони порошeнка в своi часи.
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08.10.2021 10:57 Ответить
Лікуйтесь.
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08.10.2021 11:13 Ответить
тільки після тебе
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08.10.2021 11:26 Ответить
Шановна, не чіпайте "німецьких"дебілів, штиняють як тхори.
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08.10.2021 11:54 Ответить
Оно такое немецкое, как бубочка фельдмаршал. Это лаптекопытный репоед, кукарекающий через прокси.
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08.10.2021 12:41 Ответить
1) ви шановна?
2) лапками виділене, бачили?
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08.10.2021 13:34 Ответить
Маски реализовывали тоже одной командой?
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08.10.2021 10:59 Ответить
Раз не сидит...значит подельники.
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08.10.2021 11:00 Ответить
Так у вас половина фракції - такі, що їм не па путі... Бужанський чи той чувак, що до Бацьки їздив - вони ж теж виступають проти політики партії! Ну понабирали таких, то хто вам винен, блін?
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08.10.2021 11:00 Ответить
Крадуцкий пришел с той командой. Грабить ему не запрещают - все свои в доску. Сколько заработал на масках лучше скажи с резервного фонда. Твое место уже давно за решеткой, урод....
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08.10.2021 11:01 Ответить
Смотрите, мы что-нибудь в программе Бени разве изменили? Нет Все идет по плану .Беня жиреет-народ нищает" - сказал Радуцкий.
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08.10.2021 11:01 Ответить
самая большая ошибка - ето само существование етой слуговняцкой команды.
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08.10.2021 11:02 Ответить
"Смотрите, мы что-нибудь в своей программе разве изменили?" Источник:

А хіба у вас навесні 2019-го була програма? Чи то ви про серіал з голобородькою?
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08.10.2021 11:06 Ответить
Команда идиотов
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08.10.2021 11:06 Ответить
ОСТАННІЙ ГУЧНИЙ ВИСТУП НАРДЕПА ПОЛЯКОВА ПЕРЕД СМЕРТЮ
/ Чергові по країні 04.10.21

АНТОН ПОЛЯКОВ РОЗПОВІДАВ ПРО КОРУПЦІЮ У ПАРЛАМЕНТІ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕПУТАТІВ

https://www.youtube.com/watch?v=Q8Ev4HIcpKA
ttps://ww
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08.10.2021 11:06 Ответить
Просто, начну без ................., просто дурак Радуцкий, оно не понимает, Разумков создавал команду и он с ней пошел, не предпологал, что будет столько идиотов, сразу ведь не разберешь. Я не одобряю его желание идти в политику, на х............. такому чистенькому влазить в дерьмо. А дерьмо настоящее.
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08.10.2021 11:07 Ответить
Ну, Медведчук раскладывал яйца по нескольким корзинам, не все двигаться одной колонной.
Третьякова и Разумков пошли с слугами
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08.10.2021 11:09 Ответить
Какой команды плядь, ты, покровитель наркоманов?? )))

При всей нелюбви к молодому рыгу Разумкову - вся ЗЕко-***** до выборов состояла из: Богдана, Разумкова, Данилюка, Рябошапки. ВСЕ.

А свабедных фотографов, продавцов собак, насильников, аналотабушников и прочих корешей по кварталу и лизабогуцких - набрали всякие Шефиры-Арахамии по объявлениям уже после того как ЗЕбила усадили в кресло.

И вот так свою команду отблагодарил наркоманский клован, которого конченое 73-процентное быдло, видевшее его только на сцене быдлошоу, считало хорошим, честным и порядочным человеком, не то шо ваш барыга.
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08.10.2021 11:12 Ответить
Сейчас все воры из слуг народа будут рассказывать что совершил Разумков.
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08.10.2021 11:16 Ответить
Ща ему все припомнят, с самого младенчества, даже то, что в пятилетнем возрасте козюльки ел.
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08.10.2021 11:54 Ответить
Возвращаемся в тёмные времена.
Сейчас каждый "член" этой шайки должен клеймить позором этого контрреволюционера, предателя, отщепенца, саботажника, перевертня .....
Это когда не читал но осуждаю
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08.10.2021 13:02 Ответить
яка на фіг програма могла бути у цій збірній солянці слуг з різними політичними поглядами, а то і без таких. набір зелених кнопок
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08.10.2021 12:23 Ответить
так, у зебілів нова вводна - в усьому винуватий.... розумков ?!
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08.10.2021 13:14 Ответить
 
 