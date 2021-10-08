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авто (6004) акція (1434) Зеленський (22399) протест (2376) автопробіг (25) Конча-Заспа (58)

"За#бало", - активісти анонсували автопробіг до Зеленського в Конча-Заспу 10 жовтня

У неділю, 10 жовтня активісти мають намір провести "автомарш розгніваних громадян" у Конча-Заспу. Учасники збираються о 17:00 на парковці ТРЦ "Магеллан", за адресою пр. Академіка Глушкова, 13Б.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку заходу в соціальній мережі "Фейсбук".

"Банкова продовжує узурпацію влади. Політичне керівництво країни саботує розслідування "Вагнерґейту". Влада бреше нам про офшори Зеленського. Коломойський повертає свій вплив, а країну ведуть до геополітичного розвороту на Схід. Вас теж це все за... довбало? Тоді долучайтеся до протесту! В неділю ми влаштуємо автопробіг до Зеленського в Конча-Заспу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Як платять податки офшори Зеленського, - Слідство.Інфо опублікувало дані податкової. ВIДЕО

Нехай влада не думає, що ми просто "схаваємо" все, що вона просуває. За все буде відповідальність - ми з вами про це подбаємо. Беріть машину, друзів та долучайтеся до автомаршу - відвідаємо президента. Якщо не маєте власного авто, приходьте - транспорт знайдемо. Запрошуємо всі патріотичні сили та організації долучитися до акції. Максимальна кількість символіки від партії чи організації - до 3 прапорів. Національна символіка вітається в необмеженій кількості", - йдеться в повідомленні.

Місце збору учасників автопробігу: парковка ТРЦ "Магеллан" (ст. Метро "Теремки", пр. Академіка Глушкова, 13Б), 10 жовтня, 17-00.

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Топ коментарі
+40
Люто ПЛЮСУЮ!!!
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08.10.2021 12:39
+36
ты помнишь как все начиналось ? ??? так атомайдан зекрысе напомнит !!!

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08.10.2021 12:41
+33
лови Зелю ! лови !
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08.10.2021 12:44
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Начинается....?!
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08.10.2021 12:39 Відповісти
Не заканчивалось с весны 2019 года.))
Очередной перформанс «Рух Опору Капитуляции»- большой общественной организации одной маленькой части украинского общества.))
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08.10.2021 12:51 Відповісти
Не маленькой, а меньшей части но более активной сильной и главное умной части общества. Скоро, Жорик, твои криворожские кумиры доиграются до черенков в известных местах...максимум год остался. Так то маленьктй и неумный Жорик )
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08.10.2021 12:57 Відповісти
Сам себя не похвалишь- никто не похвалит.))
Почему вы- умные и сильные громко демонстрируете только своё «против», но как-то скромно вуалируете своё «за»? А я тебе отвечу: потому, что когда на протест собираются реальные общественные организации и простые граждане, которых действительно за#@%ло, это выглядит довольно серьёзно, но когда на очередную плановую пиар-акцию собираются порохоботы, в сопровождении микроавтобуса Прямого канала, это выглядит комично.
И, если ты правда думаешь, что гипотетические черенки в известных местах у «моих» криворожских кумиров как-то помогут тебе вернуть кумиров винницких, то иначе как параллельной реальностью, твою картину мира назвать нельзя.
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08.10.2021 13:53 Відповісти
Посрал, а портки снять забыл - это краткий пересказ твоего бреда
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08.10.2021 14:38 Відповісти
А. Ты считаешь надувание свинок за деньги привата - "протест собираются реальные общественные организации и простые граждане" , ну ок
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08.10.2021 15:32 Відповісти
Вас-то будуть лише спамити. Бо ні на що інше ви не заслуговуєте.
А щодо малої кількості, то довгий шлях завжди починається з першого кроку.
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08.10.2021 20:15 Відповісти
Люто ПЛЮСУЮ!!!
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08.10.2021 12:39 Відповісти
где то на Рублевке всплакнул Януковощ....
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08.10.2021 12:40 Відповісти
Сметуны?
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08.10.2021 12:40 Відповісти
Кстате - парковка платная там. Без льготного времени, даже если в магазин за газировкой сбегать.

Редкие жлобы
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08.10.2021 12:41 Відповісти
танки и БТРы приветствуются
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08.10.2021 12:40 Відповісти
ты помнишь как все начиналось ? ??? так атомайдан зекрысе напомнит !!!

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08.10.2021 12:41 Відповісти
лови Зелю ! лови !
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08.10.2021 12:44 Відповісти
БлаЗЕнь, Стефанчук та Арахамія Наздоганяють Єрмака
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08.10.2021 12:48 Відповісти
срочно, с завтрашнего дня, красная зона карантина!!!! нет - малиново-коричневая!!!! Комендантский час круглосуточно!...
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08.10.2021 12:45 Відповісти
Клоун ссыкливый убежит и спрячется как всегда...
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08.10.2021 12:45 Відповісти
Зе плесень. пора уже...Давай досвидания!
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08.10.2021 12:46 Відповісти
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08.10.2021 12:49 Відповісти
давно пора..
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08.10.2021 12:51 Відповісти
Йому терміново потрібно в Оман.
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08.10.2021 12:51 Відповісти
Тобто проплачений мітинг
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08.10.2021 13:01 Відповісти
Сколько платит тебе фашист подоляк за вылизывание зелёной дупы?
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08.10.2021 13:07 Відповісти
Со свинками? Да.
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08.10.2021 15:56 Відповісти
Вместо велопробега предлагаю танковый биатлон...
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08.10.2021 13:02 Відповісти
Офшорный клоунский упырь семимильными шагами движется в ад. В этот раз кацапского хряка никто не отпустит безнаказанно в ростов.
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08.10.2021 13:07 Відповісти
Зеленый барыга дождется своего Майдана
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08.10.2021 13:08 Відповісти
Модератор, вот поясни мне, почему вы сами в названии статьи слово
"За#бало"
используете, а фразу
"За#бало" "Зе#бало"
в комментариях постоянно выпиливаете? Где логика?
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08.10.2021 13:11 Відповісти
Засунь ці методички Подоляка-Єрмака собі в дупу, тупа інфуЗЕрія.
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08.10.2021 13:53 Відповісти
походу, подгорает тут только у тебя, зепил тупой
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08.10.2021 14:40 Відповісти
ЕДУ!!!
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08.10.2021 13:41 Відповісти
активисты продолжают активно активничать. це третій майдан. геть капутыляцію.
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08.10.2021 15:49 Відповісти
Банду геть!
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08.10.2021 17:48 Відповісти

Майдан, Авто-майдан... ? Мене они и вовсе по хер !
Как воровал и были у меня офшоры так и будут.
Как продавал Украину Кремлю "вангеровцы" так и буду!
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08.10.2021 17:54 Відповісти
Респект
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08.10.2021 18:01 Відповісти
Ну приїдите ви туди під паркан. До Кловуна навіть ваші крики в мегафон не долетять. Воно буде собі спокійно сидіти на внітазі і срати. Тут потрібні засоби доставки повідомлення.
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08.10.2021 19:38 Відповісти
Интересно о хрипатой крысе - https://www.youtube.com/watch?v=VG6Q6skknbA https://www.youtube.com/watch?v=VG6Q6skknbA

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08.10.2021 19:39 Відповісти
Мобилизуйтесь граждане, пора убирать зелень, на кону Украина.
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09.10.2021 00:38 Відповісти
 
 