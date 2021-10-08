"За#бало", - активісти анонсували автопробіг до Зеленського в Конча-Заспу 10 жовтня
У неділю, 10 жовтня активісти мають намір провести "автомарш розгніваних громадян" у Конча-Заспу. Учасники збираються о 17:00 на парковці ТРЦ "Магеллан", за адресою пр. Академіка Глушкова, 13Б.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку заходу в соціальній мережі "Фейсбук".
"Банкова продовжує узурпацію влади. Політичне керівництво країни саботує розслідування "Вагнерґейту". Влада бреше нам про офшори Зеленського. Коломойський повертає свій вплив, а країну ведуть до геополітичного розвороту на Схід. Вас теж це все за... довбало? Тоді долучайтеся до протесту! В неділю ми влаштуємо автопробіг до Зеленського в Конча-Заспу.
Нехай влада не думає, що ми просто "схаваємо" все, що вона просуває. За все буде відповідальність - ми з вами про це подбаємо. Беріть машину, друзів та долучайтеся до автомаршу - відвідаємо президента. Якщо не маєте власного авто, приходьте - транспорт знайдемо. Запрошуємо всі патріотичні сили та організації долучитися до акції. Максимальна кількість символіки від партії чи організації - до 3 прапорів. Національна символіка вітається в необмеженій кількості", - йдеться в повідомленні.
Місце збору учасників автопробігу: парковка ТРЦ "Магеллан" (ст. Метро "Теремки", пр. Академіка Глушкова, 13Б), 10 жовтня, 17-00.
Будь ласка, зачекайте...
Очередной перформанс «Рух Опору Капитуляции»- большой общественной организации одной маленькой части украинского общества.))
Почему вы- умные и сильные громко демонстрируете только своё «против», но как-то скромно вуалируете своё «за»? А я тебе отвечу: потому, что когда на протест собираются реальные общественные организации и простые граждане, которых действительно за#@%ло, это выглядит довольно серьёзно, но когда на очередную плановую пиар-акцию собираются порохоботы, в сопровождении микроавтобуса Прямого канала, это выглядит комично.
И, если ты правда думаешь, что гипотетические черенки в известных местах у «моих» криворожских кумиров как-то помогут тебе вернуть кумиров винницких, то иначе как параллельной реальностью, твою картину мира назвать нельзя.
А щодо малої кількості, то довгий шлях завжди починається з першого кроку.
Редкие жлобы
"За#бало"
используете, а фразу
"За#бало" "Зе#бало"
в комментариях постоянно выпиливаете? Где логика?
Майдан, Авто-майдан... ? Мене они и вовсе по хер !
Как воровал и были у меня офшоры так и будут.
Как продавал Украину Кремлю "вангеровцы" так и буду!