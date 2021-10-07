Як платять податки офшори Зеленського, - Слідство.Інфо опублікувало дані податкової. ВIДЕО

За дев'ять років присутності в ефірі одного з найбільших телеканалів країни, в десятках проведених концертів і корпоративів, низці популярних кінострічок і серіалів, структури "Кварталу 95" принесли державі всього трохи більше 3 мільйонів доларів податків.

Про це йдеться в розслідуванні "Слідство.Інфо", передає Цензор.НЕТ.

Так, журналісти отримали від джерел у податковій інформацію про заробітки бізнесу оточення президента Зеленського.

"Зауважимо — оскільки бізнес оточення Володимира Зеленського працює не лише з каналом Коломойського, а й отримує дохід від корпоративів, концертів, кінопрокату та телетрансляцій, частка грошей Коломойського у доходах "кварталівських" фірм достеменно не відома. Всього у групі "Квартал 95" ми нарахували 24 компанії, більшість з яких займається концертами, кіно і телебаченням. Частина компаній була зареєстрована зовсім недавно, тому заробітку ще не показала. Як виявило "Слідство.Інфо", найактивніше гроші отримували 11 фірм", - говорится в сообщении.

Отримані журналістами документи підтверджують, що у 2012 році "кварталівці" зареєстрували понад десяток фірм на Британських Віргінських островах, Белізі та на Кіпрі. У серці цієї мережі перебувала досі невідома фірма Maltex Multicapital Corp. Згідно із документами витоку, Maltex була порівну поділена між фірмами Володимира Зеленського, братів Сергія та Бориса Шефірів та ще одного "кварталівця" — сценариста та режисера продуктів студії Андрія Яковлева.

"Саме у 2012 році, тоді, коли гумористичне шоу Зеленського та партнерів переходило на канал "1+1" Коломойського, вони отримали найбільший дохід — понад 20,2 мільйона доларів. На той час — великі гроші. І це найбільший дохід, який отримали у "Кварталі 95" за всі 9 років, які ми аналізували. Частину із цих грошей заплатили гумористам на телеканалі "Інтер", який тоді ще належав ексголові Служби безпеки України Валерію Хорошковському. "Квартал" доволі довго працював із цим медіа", - говориться в розслідуванні.

Зазначається, що прибутків у 2012-му компанії "Кварталу 95" порівняно з доходами показали небагато. Тому й сума податків вийшла незначна — всього 43 тисячі доларів. Фактично, із кожної сотні доларів доходу після всіх витрат та сплати податків залишилось лише близько 2 доларів.

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"Далі справи Кварталу дещо погіршилися. У 2013-му, 2014-му та 2015-му фірми Зеленського були збитковими, і з кожним роком сума збитків росла. Виглядало, що Квартал витрачав більше, аніж заробляв. Тому більшість компаній групи Зеленського та партнерів в цей час або не сплачували податок на прибуток взагалі — бо не було з чого, або платили його мінімально", - сказано в розслідуванні

Саме в ці збиткові роки перший помічник президента Сергій Шефір та колишній бізнес-партнер Зеленського, сценарист і режисер фільмів і серіалів "Студії Квартал 95" Андрій Яковлєв через офшори купили елітні квартири в Лондоні.

Нардеп Володимир Ар’єв раніше повідомив, що низка компаній із групи "Квартал 95", в тому числі ТОВ "Квартал-Концерт", не сплатили жодної гривні податку на прибуток у 2014 році.

"Як встановило "Слідство.Інфо", податкова звітність цієї фірми оточення Зеленського показує, що податок тут таки сплатили, хоч і зовсім невеликий — трохи менше 5 000 гривень. Це близько 613 доларів за тогочасним курсом... До того ж, в групі Зеленського завжди була компанія, яка приносила мільйонні прибутки. І платила мільйони податків до бюджету. Це — ТОВ "Квартал 95". З огляду на доходи цієї фірми, її можна назвати центром української мережі гумористичного бізнесу чинного президента", - пишуть журналісти.

За даними журналістів, наприкінці 2015-го справи у "Кварталу 95" покращуються: "Вони починають щорічно отримувати дохід, співрозмірний із тим, який називав Ігор Коломойський у інтерв’ю, тобто між 10 та 20 мільйонами доларів.

"Апогею фінансова ситуація досягає у 2019-му — коли на екрани виходить третя частина серіалу "Слуга народу". Зеленський офіційно виходить із бізнесу і стає президентом. Доходи знову сягають 20 мільйонів доларів, фірма отримує рекордні прибутки, відтак платить значні податки. Ба більше, 2019 рік став для українського бюджету найбільш вигідним. "Кварталівські" компанії, за підрахунками "Слідства.Інфо", у цей рік сплатили до бюджету понад 1,1 мільйона доларів. Це більше третини усього сплаченого групою фірм оточення Володимира Зеленського податку на прибуток за 9 років роботи із структурами Ігоря Коломойського в Україні", - підкреслили журналісти.

Так, йдеться в розслідуванні, за час співпраці з Коломойським "Квартал 95" заплатив трохи більше 3,2 мільйона доларів податків і отримав майже 14 млн доларів прибутку при доходах у майже 108 млн доларів.

"Але бізнес Зеленського та його партнерів насправді — значно більше, ніж один лише контракт із "плюсами" Коломойського. Це також мільйонні надходження від корпоративів та концертів, кінопрокату... з 2012 по 2015 рік касові збори від кінопрокату стрічок виробництва "Кварталу 95" лише в Україні склали не менше 38,6 мільйона доларів. А Україна — не єдиний ринок, на якому присутня продукція "кварталівців". Значні доходи приносив їм і російський ринок. Ймовірно, для цих мільйонів якраз і потрібні були фірми на далеких островах. ... За дев’ять років присутності у ефірі одного із найбільших телеканалів країни, десятків проведених концертів та корпоративів, низці популярних кінострічок та серіалів, принесли державі всього 3 мільйони доларів податків. Однак для багатомільйонної імперії сміху "Кварталу 95" це виглядає незначною сумою", - підсумували в розслідуванні.