Как платят налоги офшоры Зеленского, - Слідство.Інфо опубликовало данные налоговой. ВИДЕО

За девять лет присутствия в эфире одного из крупнейших телеканалов страны, на десятках проведенных концертов и корпоративов, в ряде популярных кинолент и сериалов структуры "Квартала 95" уплатили государству всего чуть более 3 миллионов долларов налогов.

Об этом говорится в расследовании "Слідство.Інфо", передает Цензор.НЕТ.

Так, журналисты получили от источников в налоговой информацию о заработках бизнеса окружения президента Зеленского.

"Отметим - поскольку бизнес окружения Владимира Зеленского работает не только с каналом Коломойского, но и получает доход от корпоративов, концертов, кинопроката и телетрансляций, часть денег Коломойского в доходах "кварталовских" фирм точно не известна. Всего в группе "Квартал 95" мы насчитали 24 компании, большинство из которых занимается концертами, кино и телевидением. Часть компаний была зарегистрирована совсем недавно, поэтому заработка еще не показала. Как выявило "Слідство.Інфо", активно деньги получали 11 фирм", - говорится в сообщении.

Полученные журналистами документы подтверждают, что в 2012 году "кварталовцы" зарегистрировали более десятка фирм на Британских Виргинских островах, в Белизе и на Кипре. В сердце сети находилась до сих пор неизвестная фирма Maltex Multicapital Corp. Согласно документам, Maltex была поровну поделена между фирмами Владимира Зеленского, братьев Сергея и Бориса Шефиров и еще одного "кварталовца" - сценариста и режиссера продуктов студии Андрея Яковлева.

"Именно в 2012 году, тогда, когда юмористическое шоу Зеленского и партнеров переходило на канал "1 + 1" Коломойского, они получили наибольший доход - более 20,2 миллиона долларов. В то время - большие деньги. И это наибольший доход, который получили в "Квартале 95" за все 9 лет, которые мы анализировали. Часть из этих денег заплатили юмористам на телеканале "Интер", который тогда еще принадлежал экс-главе Службы безопасности Украины Валерию Хорошковскому. "Квартал" довольно долго работал с этим медиа", - говорится в расследовании.

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Отмечается, что прибыль в 2012 году компании "Квартала 95" по сравнению с доходами показали немного. Поэтому и сумма налогов вышла незначительная - всего 43 тыс. долларов. Фактически, из каждой сотни долларов дохода после всех расходов и уплаты налогов осталось лишь около 2 долларов.

"Далее дела Квартала несколько ухудшились. В 2013-м, 2014-м и 2015-м фирмы Зеленского были убыточными, и с каждым годом сумма убытков росла. Казалось, что Квартал тратил больше, чем зарабатывал. Поэтому большинство компаний группы Зеленского и партнеров в это время либо не платили налог на прибыль вообще - потому что не из чего, либо платили его минимально", - говорится в расследовании.

Именно в эти убыточные годы Первый помощник президента Сергей Шефир и бывший бизнес-партнер Зеленского, сценарист и режиссер фильмов и сериалов "Студии Квартал 95" Андрей Яковлев через офшоры купили элитные квартиры в Лондоне.

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Нардеп Владимир Арьев ранее сообщил, что ряд компаний из группы "Квартал 95", в том числе ООО "Квартал-Концерт", не оплатили ни одной гривни налога на прибыль в 2014 году.

"Как установило "Слідство.Інфо", налоговая отчетность фирмы окружения Зеленского показывает, что налог тут же оплатили, хотя и совсем небольшой - чуть меньше 5000 гривен. Это около 613 долларов по тогдашнему курсу. ... К тому же, в группе Зеленского всегда была компания, которая приносила миллионные прибыли. И платила миллионы налогов в бюджет. Это - ООО "Квартал 95". Учитывая доходы фирмы, ее можно назвать центром украинской сети юмористического бизнеса действующего президента", - пишут журналисты.

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По данным журналистов, в конце 2015-год дела у "Квартала 95" улучшаются: "Они начинают ежегодно получать доход, соразмерный с тем, который называл Игорь Коломойский в интервью, то есть между 10 и 20 миллионами долларов".

"Апогея финансовая ситуация достигает в 2019-м - когда на экраны выходит третья часть сериала "Слуга народа". Зеленский официально выходит из бизнеса и становится президентом. Доходы снова достигают 20 млн долларов, фирма получает рекордные прибыли, поэтому платит значительные налоги. Более того, 2019 стал для украинского бюджета наиболее выгодным. "Кварталовские" компании, по подсчетам "Слідства.Інфо", в этом году уплатили в бюджет более 1,1 миллиона долларов. Это более трети всего уплаченного группой фирм окружения Владимира Зеленского налога на прибыль за 9 лет работы со структурами Игоря Коломойского в Украине", - подчеркнули журналисты.

Так, говорится в расследовании, за время сотрудничества с Коломойским "Квартал 95" заплатил чуть более 3,2 млн долларов налогов и получили почти 14 млн долларов прибыли при доходах в почти 108 млн долларов.

"Но бизнес Зеленского и его партнеров на самом деле - гораздо больше, чем один только контракт с "плюсами" Коломойского. Это также миллионные поступления от корпоративов и концертов, кинопроката. ... С 2012 по 2015 год кассовые сборы от кинопроката лент производства "Квартала 95" только в Украине составили не менее 38,6 миллиона долларов. А Украина - не единственный рынок, на котором присутствует продукция "кварталовцев". Значительные доходы приносил им и российский рынок. Вероятно, для этих миллионов как раз и нужны были фирмы на дальних островах. ... За девять лет присутствия в эфире одного из крупнейших телеканалов страны, десятков проведенных концертов и корпоративов, ряде популярных кинолент и сериалов, принесли государству всего 3 миллиона долларов налогов. Однако для многомиллионной империи смеха "Квартала 95" это выглядит незначительной суммой", - подытожили в расследовании.

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