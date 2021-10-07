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Как платят налоги офшоры Зеленского, - Слідство.Інфо опубликовало данные налоговой. ВИДЕО

За девять лет присутствия в эфире одного из крупнейших телеканалов страны, на десятках проведенных концертов и корпоративов, в ряде популярных кинолент и сериалов структуры "Квартала 95" уплатили государству всего чуть более 3 миллионов долларов налогов.

Об этом говорится в расследовании "Слідство.Інфо", передает Цензор.НЕТ.

Так, журналисты получили от источников в налоговой информацию о заработках бизнеса окружения президента Зеленского.

"Отметим - поскольку бизнес окружения Владимира Зеленского работает не только с каналом Коломойского, но и получает доход от корпоративов, концертов, кинопроката и телетрансляций, часть денег Коломойского в доходах "кварталовских" фирм точно не известна. Всего в группе "Квартал 95" мы насчитали 24 компании, большинство из которых занимается концертами, кино и телевидением. Часть компаний была зарегистрирована совсем недавно, поэтому заработка еще не показала. Как выявило "Слідство.Інфо", активно деньги получали 11 фирм", - говорится в сообщении.

Полученные журналистами документы подтверждают, что в 2012 году "кварталовцы" зарегистрировали более десятка фирм на Британских Виргинских островах, в Белизе и на Кипре. В сердце сети находилась до сих пор неизвестная фирма Maltex Multicapital Corp. Согласно документам, Maltex была поровну поделена между фирмами Владимира Зеленского, братьев Сергея и Бориса Шефиров и еще одного "кварталовца" - сценариста и режиссера продуктов студии Андрея Яковлева.

"Именно в 2012 году, тогда, когда юмористическое шоу Зеленского и партнеров переходило на канал "1 + 1" Коломойского, они получили наибольший доход - более 20,2 миллиона долларов. В то время - большие деньги. И это наибольший доход, который получили в "Квартале 95" за все 9 лет, которые мы анализировали. Часть из этих денег заплатили юмористам на телеканале "Интер", который тогда еще принадлежал экс-главе Службы безопасности Украины Валерию Хорошковскому. "Квартал" довольно долго работал с этим медиа", - говорится в расследовании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": От замалчивания до искажения фактов, - как украинские каналы освещали офшорный скандал Pandora Papers с участием Зеленского. ВИДЕО

Отмечается, что прибыль в 2012 году компании "Квартала 95" по сравнению с доходами показали немного. Поэтому и сумма налогов вышла незначительная - всего 43 тыс. долларов. Фактически, из каждой сотни долларов дохода после всех расходов и уплаты налогов осталось лишь около 2 долларов.

Как платят налоги офшоры Зеленского, - Слідство.Інфо опубликовало данные налоговой 01

"Далее дела Квартала несколько ухудшились. В 2013-м, 2014-м и 2015-м фирмы Зеленского были убыточными, и с каждым годом сумма убытков росла. Казалось, что Квартал тратил больше, чем зарабатывал. Поэтому большинство компаний группы Зеленского и партнеров в это время либо не платили налог на прибыль вообще - потому что не из чего, либо платили его минимально", - говорится в расследовании.

Именно в эти убыточные годы Первый помощник президента Сергей Шефир и бывший бизнес-партнер Зеленского, сценарист и режиссер фильмов и сериалов "Студии Квартал 95" Андрей Яковлев через офшоры купили элитные квартиры в Лондоне.

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Как платят налоги офшоры Зеленского, - Слідство.Інфо опубликовало данные налоговой 02

Нардеп Владимир Арьев ранее сообщил, что ряд компаний из группы "Квартал 95", в том числе ООО "Квартал-Концерт", не оплатили ни одной гривни налога на прибыль в 2014 году. 

"Как установило "Слідство.Інфо", налоговая отчетность фирмы окружения Зеленского показывает, что налог тут же оплатили, хотя и совсем небольшой - чуть меньше 5000 гривен. Это около 613 долларов по тогдашнему курсу. ... К тому же, в группе Зеленского всегда была компания, которая приносила миллионные прибыли. И платила миллионы налогов в бюджет. Это - ООО "Квартал 95". Учитывая доходы фирмы, ее можно назвать центром украинской сети юмористического бизнеса действующего президента", - пишут журналисты.

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По данным журналистов, в конце 2015-год дела у "Квартала 95" улучшаются: "Они начинают ежегодно получать доход, соразмерный с тем, который называл Игорь Коломойский в интервью, то есть между 10 и 20 миллионами долларов".

Как платят налоги офшоры Зеленского, - Слідство.Інфо опубликовало данные налоговой 03

"Апогея финансовая ситуация достигает в 2019-м - когда на экраны выходит третья часть сериала "Слуга народа". Зеленский официально выходит из бизнеса и становится президентом. Доходы снова достигают 20 млн долларов, фирма получает рекордные прибыли, поэтому платит значительные налоги. Более того, 2019 стал для украинского бюджета наиболее выгодным. "Кварталовские" компании, по подсчетам "Слідства.Інфо", в этом году уплатили в бюджет более 1,1 миллиона долларов. Это более трети всего уплаченного группой фирм окружения Владимира Зеленского налога на прибыль за 9 лет работы со структурами Игоря Коломойского в Украине", - подчеркнули журналисты.

Как платят налоги офшоры Зеленского, - Слідство.Інфо опубликовало данные налоговой 04

Так, говорится в расследовании, за время сотрудничества с Коломойским "Квартал 95" заплатил чуть более 3,2 млн долларов налогов и получили почти 14 млн долларов прибыли при доходах в почти 108 млн долларов.

"Но бизнес Зеленского и его партнеров на самом деле - гораздо больше, чем один только контракт с "плюсами" Коломойского. Это также миллионные поступления от корпоративов и концертов, кинопроката. ... С 2012 по 2015 год кассовые сборы от кинопроката лент производства "Квартала 95" только в Украине составили не менее 38,6 миллиона долларов. А Украина - не единственный рынок, на котором присутствует продукция "кварталовцев". Значительные доходы приносил им и российский рынок. Вероятно, для этих миллионов как раз и нужны были фирмы на дальних островах. ... За девять лет присутствия в эфире одного из крупнейших телеканалов страны, десятков проведенных концертов и корпоративов, ряде популярных кинолент и сериалов, принесли государству всего 3 миллиона долларов налогов. Однако для многомиллионной империи смеха "Квартала 95" это выглядит незначительной суммой", - подытожили в расследовании.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Офшорные фирмы Зеленского и его соратников могут быть связаны с выводом Коломойским миллионов из "Приватбанка", - СМИ. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20409) Квартал-95 (223) Коломойский Игорь (1791) 1+1 (167)


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Топ комментарии
+26
ЗЕбыдлу это не интересно. Даёшь новый сезон Сватов!
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07.10.2021 16:30
+19
Только за нал который эти скоты раздавали в программе "рассмеши гомика"...налоговая должна была их брать за яйца..
Откуда нал?? Где кассовая дисциплина??
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07.10.2021 16:34
+16
Шо там скажет вражина Украины Гетьманцев? Бедуины ***....Как и весь Шоу бизнес......."Звезды" *****. налоги не платят, все на минималке или Офшоры.
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07.10.2021 16:31
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ЗЕбыдлу это не интересно. Даёшь новый сезон Сватов!
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07.10.2021 16:30 Ответить
налоги платят только трусы
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07.10.2021 16:53 Ответить
Шо там скажет вражина Украины Гетьманцев? Бедуины ***....Как и весь Шоу бизнес......."Звезды" *****. налоги не платят, все на минималке или Офшоры.
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07.10.2021 16:31 Ответить
Зеленский только официально ренту получил за прошлый год 3.5 ляма.
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07.10.2021 16:32 Ответить
нічьо страшного - ФОПи заплатять.
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07.10.2021 16:32 Ответить
Только за нал который эти скоты раздавали в программе "рассмеши гомика"...налоговая должна была их брать за яйца..
Откуда нал?? Где кассовая дисциплина??
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07.10.2021 16:34 Ответить
А скільки він уже вкрав???
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07.10.2021 16:35 Ответить
Ну а как Зеленский стал Президентом -
убыточными стали ГосПредприятия и перестали платить налоги!
Все закономерно и логично, он - ПРОКАЖЕННЫЙ!
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07.10.2021 16:46 Ответить
тупоголовые долпопы 73% наивно верили телеканалам олигархов, что простой парень из народа - честный малый. Как же красиво вас тупоголовых ******* офшорные клоуны
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07.10.2021 17:18 Ответить
Більше ніж 3 міліона доларів? Це гігантська сума. В бюджет. Порошенко крав мільярди з бюджета і для своїх сектантів він патріот.
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07.10.2021 17:50 Ответить
Хтось знайшов ті мільярди вкрадені з бюджету?
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07.10.2021 18:12 Ответить
немає тут що шукати. Все що порошенко задекларував то і вкрав. А інакше де отримав. На держслужбі?
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07.10.2021 18:52 Ответить
Ти просто зразковий Шаріков!
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08.10.2021 07:06 Ответить
Достойний аргумент.
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08.10.2021 16:27 Ответить
Атнять і падєліть! Да?
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08.10.2021 21:51 Ответить
Дебіл,а де факти,що "нарили" слідчі пси "зеленої" шмарклі на Пороха?!
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07.10.2021 19:24 Ответить
То добре, що на початку свого посту ти представився. Але з нього вбачається, що ти невиховане бидло, місце якому серед кацапського зброду, як і твого крадькуватого кумира.
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07.10.2021 21:18 Ответить
Цікаво було б почути скільки податків за останніх 9 років сплатив Рошен. А також якась інша велика компанія, наприклад НоваПошта
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07.10.2021 17:55 Ответить
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07.10.2021 18:10 Ответить
, плутаєш долари з гривнями, нє? .)
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07.10.2021 23:28 Ответить
Корпорація Roshen за підсумками тільки за січень-жовтень 2017 року виплатила 1,213 мільярда гривень податків до бюджету України.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили в прес-службі корпорації.
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07.10.2021 18:40 Ответить
а в офшоры сколько ушло за это же время???
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07.10.2021 18:54 Ответить
Узнаем,когда снимем Зеленского!Сумма всех ошарашит!
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07.10.2021 19:20 Ответить
Снимать не нужно - когда повесим пусть висит пока не развалится...
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07.10.2021 20:45 Ответить
Весь цей "креативний бізнес" побудований в нашій країні на несплаті податків. Чи хтось повірить, що отримавши кеш на корпоративах олігархів зеля і його шапіто вносили його до каси та рахували податкові зобов'язання? А зараз взагалі руки розв'язані: замість корпоративів можна просто доїти бюджет через прокладки
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07.10.2021 19:17 Ответить
Зєля - Ху#ло......Весь квартал - Ху#ло....
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07.10.2021 20:09 Ответить
Ого! Це досить багато! Очікуємо порівняння з ********* рошен)
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07.10.2021 21:27 Ответить
На відміну від Мародера під час президентства Зе бізнесом і втечею від податків не займався
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08.10.2021 07:40 Ответить
говорить о достоверности данных можно только на основе проверки этих фирм независимой аудиторской компанией.
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08.10.2021 08:34 Ответить
 
 