"За#бало", - активисты анонсировали автопробег к Зеленскому в Конча-Заспу 10 октября
В воскресенье, 10 октября активисты намерены провести "автомарш разгневанных граждан" в Конча-Заспу. Участники собираются в 17:00 на парковке ТРЦ "Магеллан", по адресу пр. Академика Глушкова, 13Б.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу мероприятия в социальной сети "Фейсбук".
"Банковая продолжает узурпацию власти. Политическое руководство страны саботирует расследование "Вагнергейта". Власть врет нам об офшорах Зеленского. Коломойский возвращает свое влияние, а страну ведут к геополитическому развороту на Восток. Вас тоже это все за ... долбало? Тогда присоединяйтесь к протесту! В воскресенье мы устроим автопробег к Зеленскому в Конча-Заспу.
Пусть власть не думает, что мы просто "схаваем" все, что она продвигает. За все будет ответственность - мы с вами об этом позаботимся. Берите машину, друзей и присоединяйтесь к автомаршу - навестим президента. Если нет собственного авто, приходите - транспорт найдем. Приглашаем все патриотические силы и организации присоединиться к акции. Максимальное количество символики от партии или организации - до 3 флагов. Национальная символика приветствуется в неограниченном количестве", - сказано в сообщении.
Место сбора участников автопробега: парковка ТРЦ "Магеллан" (ст. метро "Теремки", пр. Академика Глушкова, 13Б), 10 октября, 17-00.
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Очередной перформанс «Рух Опору Капитуляции»- большой общественной организации одной маленькой части украинского общества.))
Почему вы- умные и сильные громко демонстрируете только своё «против», но как-то скромно вуалируете своё «за»? А я тебе отвечу: потому, что когда на протест собираются реальные общественные организации и простые граждане, которых действительно за#@%ло, это выглядит довольно серьёзно, но когда на очередную плановую пиар-акцию собираются порохоботы, в сопровождении микроавтобуса Прямого канала, это выглядит комично.
И, если ты правда думаешь, что гипотетические черенки в известных местах у «моих» криворожских кумиров как-то помогут тебе вернуть кумиров винницких, то иначе как параллельной реальностью, твою картину мира назвать нельзя.
А щодо малої кількості, то довгий шлях завжди починається з першого кроку.
Редкие жлобы
"За#бало"
используете, а фразу
"За#бало" "Зе#бало"
в комментариях постоянно выпиливаете? Где логика?
Майдан, Авто-майдан... ? Мене они и вовсе по хер !
Как воровал и были у меня офшоры так и будут.
Как продавал Украину Кремлю "вангеровцы" так и буду!