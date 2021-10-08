РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4450 посетителей онлайн
Новости
10 569 46
авто (4068) акция (2397) Зеленский (19011) протест (5833) автопробег (101) Конча-Заспа (86)

"За#бало", - активисты анонсировали автопробег к Зеленскому в Конча-Заспу 10 октября

В воскресенье, 10 октября активисты намерены провести "автомарш разгневанных граждан" в Конча-Заспу. Участники собираются в 17:00 на парковке ТРЦ "Магеллан", по адресу пр. Академика Глушкова, 13Б.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу мероприятия в социальной сети "Фейсбук".

"Банковая продолжает узурпацию власти. Политическое руководство страны саботирует расследование "Вагнергейта". Власть врет нам об офшорах Зеленского. Коломойский возвращает свое влияние, а страну ведут к геополитическому развороту на Восток. Вас тоже это все за ... долбало? Тогда присоединяйтесь к протесту! В воскресенье мы устроим автопробег к Зеленскому в Конча-Заспу.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Как платят налоги офшоры Зеленского, - Слідство.Інфо опубликовало данные налоговой. ВИДЕО

Пусть власть не думает, что мы просто "схаваем" все, что она продвигает. За все будет ответственность - мы с вами об этом позаботимся. Берите машину, друзей и присоединяйтесь к автомаршу - навестим президента. Если нет собственного авто, приходите - транспорт найдем. Приглашаем все патриотические силы и организации присоединиться к акции. Максимальное количество символики от партии или организации - до 3 флагов. Национальная символика приветствуется в неограниченном количестве", - сказано в сообщении.

Также смотрите: "Этот звонок был от руководителя Офиса президента", - Рябошапка о "сливе" операции по "вагнеровцам". ВИДЕО

Место сбора участников автопробега: парковка ТРЦ "Магеллан" (ст. метро "Теремки", пр. Академика Глушкова, 13Б), 10 октября, 17-00.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+40
Люто ПЛЮСУЮ!!!
показать весь комментарий
08.10.2021 12:39
+36
ты помнишь как все начиналось ? ??? так атомайдан зекрысе напомнит !!!

показать весь комментарий
08.10.2021 12:41
+33
лови Зелю ! лови !
показать весь комментарий
08.10.2021 12:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Начинается....?!
показать весь комментарий
08.10.2021 12:39 Ответить
Не заканчивалось с весны 2019 года.))
Очередной перформанс «Рух Опору Капитуляции»- большой общественной организации одной маленькой части украинского общества.))
показать весь комментарий
08.10.2021 12:51 Ответить
Не маленькой, а меньшей части но более активной сильной и главное умной части общества. Скоро, Жорик, твои криворожские кумиры доиграются до черенков в известных местах...максимум год остался. Так то маленьктй и неумный Жорик )
показать весь комментарий
08.10.2021 12:57 Ответить
Сам себя не похвалишь- никто не похвалит.))
Почему вы- умные и сильные громко демонстрируете только своё «против», но как-то скромно вуалируете своё «за»? А я тебе отвечу: потому, что когда на протест собираются реальные общественные организации и простые граждане, которых действительно за#@%ло, это выглядит довольно серьёзно, но когда на очередную плановую пиар-акцию собираются порохоботы, в сопровождении микроавтобуса Прямого канала, это выглядит комично.
И, если ты правда думаешь, что гипотетические черенки в известных местах у «моих» криворожских кумиров как-то помогут тебе вернуть кумиров винницких, то иначе как параллельной реальностью, твою картину мира назвать нельзя.
показать весь комментарий
08.10.2021 13:53 Ответить
Посрал, а портки снять забыл - это краткий пересказ твоего бреда
показать весь комментарий
08.10.2021 14:38 Ответить
А. Ты считаешь надувание свинок за деньги привата - "протест собираются реальные общественные организации и простые граждане" , ну ок
показать весь комментарий
08.10.2021 15:32 Ответить
Вас-то будуть лише спамити. Бо ні на що інше ви не заслуговуєте.
А щодо малої кількості, то довгий шлях завжди починається з першого кроку.
показать весь комментарий
08.10.2021 20:15 Ответить
Люто ПЛЮСУЮ!!!
показать весь комментарий
08.10.2021 12:39 Ответить
где то на Рублевке всплакнул Януковощ....
показать весь комментарий
08.10.2021 12:40 Ответить
Сметуны?
показать весь комментарий
08.10.2021 12:40 Ответить
Кстате - парковка платная там. Без льготного времени, даже если в магазин за газировкой сбегать.

Редкие жлобы
показать весь комментарий
08.10.2021 12:41 Ответить
танки и БТРы приветствуются
показать весь комментарий
08.10.2021 12:40 Ответить
ты помнишь как все начиналось ? ??? так атомайдан зекрысе напомнит !!!

показать весь комментарий
08.10.2021 12:41 Ответить
лови Зелю ! лови !
показать весь комментарий
08.10.2021 12:44 Ответить
БлаЗЕнь, Стефанчук та Арахамія Наздоганяють Єрмака
показать весь комментарий
08.10.2021 12:48 Ответить
срочно, с завтрашнего дня, красная зона карантина!!!! нет - малиново-коричневая!!!! Комендантский час круглосуточно!...
показать весь комментарий
08.10.2021 12:45 Ответить
Клоун ссыкливый убежит и спрячется как всегда...
показать весь комментарий
08.10.2021 12:45 Ответить
Зе плесень. пора уже...Давай досвидания!
показать весь комментарий
08.10.2021 12:46 Ответить
показать весь комментарий
08.10.2021 12:49 Ответить
давно пора..
показать весь комментарий
08.10.2021 12:51 Ответить
Йому терміново потрібно в Оман.
показать весь комментарий
08.10.2021 12:51 Ответить
Тобто проплачений мітинг
показать весь комментарий
08.10.2021 13:01 Ответить
Сколько платит тебе фашист подоляк за вылизывание зелёной дупы?
показать весь комментарий
08.10.2021 13:07 Ответить
Со свинками? Да.
показать весь комментарий
08.10.2021 15:56 Ответить
Вместо велопробега предлагаю танковый биатлон...
показать весь комментарий
08.10.2021 13:02 Ответить
Офшорный клоунский упырь семимильными шагами движется в ад. В этот раз кацапского хряка никто не отпустит безнаказанно в ростов.
показать весь комментарий
08.10.2021 13:07 Ответить
Зеленый барыга дождется своего Майдана
показать весь комментарий
08.10.2021 13:08 Ответить
Модератор, вот поясни мне, почему вы сами в названии статьи слово
"За#бало"
используете, а фразу
"За#бало" "Зе#бало"
в комментариях постоянно выпиливаете? Где логика?
показать весь комментарий
08.10.2021 13:11 Ответить
Засунь ці методички Подоляка-Єрмака собі в дупу, тупа інфуЗЕрія.
показать весь комментарий
08.10.2021 13:53 Ответить
походу, подгорает тут только у тебя, зепил тупой
показать весь комментарий
08.10.2021 14:40 Ответить
ЕДУ!!!
показать весь комментарий
08.10.2021 13:41 Ответить
активисты продолжают активно активничать. це третій майдан. геть капутыляцію.
показать весь комментарий
08.10.2021 15:49 Ответить
Банду геть!
показать весь комментарий
08.10.2021 17:48 Ответить

Майдан, Авто-майдан... ? Мене они и вовсе по хер !
Как воровал и были у меня офшоры так и будут.
Как продавал Украину Кремлю "вангеровцы" так и буду!
показать весь комментарий
08.10.2021 17:54 Ответить
Респект
показать весь комментарий
08.10.2021 18:01 Ответить
Ну приїдите ви туди під паркан. До Кловуна навіть ваші крики в мегафон не долетять. Воно буде собі спокійно сидіти на внітазі і срати. Тут потрібні засоби доставки повідомлення.
показать весь комментарий
08.10.2021 19:38 Ответить
Интересно о хрипатой крысе - https://www.youtube.com/watch?v=VG6Q6skknbA https://www.youtube.com/watch?v=VG6Q6skknbA

показать весь комментарий
08.10.2021 19:39 Ответить
Мобилизуйтесь граждане, пора убирать зелень, на кону Украина.
показать весь комментарий
09.10.2021 00:38 Ответить
 
 