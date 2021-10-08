Росія - не "посередник" у війні на Донбасі, - місія ЄС в ОБСЄ
З підписанням Мінських домовленостей Росія взяла на себе зобов’язання щодо мирного врегулювання конфлікту, тому її намагання легітимізувати так звані "народні республіки" на Сході України є неконструктивними.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це під час засідання Постійної ради Організації з безпеки та співробітництва у Європі заявила місія Європейського Союзу в ОБСЄ.
"ЄС хотів би повторити, що Мінські угоди, підписані Російською Федерацією, однозначно встановлюють, що ТКГ складається з представників України, РФ та ОБСЄ, причому остання є посередником. Тому Росія чітко взяла на себе зобов'язуючу відповідальність за мирне врегулювання конфлікту. У цьому контексті спроби Росії легітимізувати так звані "народні республіки" на Сході України не є конструктивними", - сказано в заяві.
У ЄС також наголосили, що рішуче відкидаються російський наратив про те, що Росія є нібито посередником у "внутрішньоукраїнському конфлікті". "Ми закликаємо Росію як сторону конфлікту взяти конструктивну участь у обговореннях Тристоронньої контактної групи та повністю виконувати Мінські угоди", - зазначається у заяві.
Окремо в ЄС висловили занепокоєння стосовно обмежень роботи СММ ОБСЄ, "90% з яких відбуваються в непідконтрольних уряду районах", а також щодо "глушіння" та обстрілів безпілотників місії.
Було заявлено, що "винні мають понести відповідальність - як політичну, так і фінансову". У ЄС також закликали Росію вплинути на підтримувані нею збройні формування з метою усунення перешкоджань.
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Якби не молодий Джигарханян не за що не повірила би ,що таке можливо.
https://www.youtube.com/watch?v=lJGJexnDotU&ab_channel=NosSam
бессменный,бесплатный,бессистемный... бессменны-без смены,бесплатный-без платы...
тогда при чём тут бес?))
Кухня и Винт - такие прозвища носят юные герои комедии «Князь Удача Андреевич», работа над которой кипит на Киностудии имени М. Горького. В сценарии В. Приемыхова, который решил поставить режиссер Г. Байсак, речь вот о чем: решили в Кукуевке все улицы переименовать на новый лад. Однако Кухне и Винту старые названия дороже, и начхать им на обещанный приз за лучшее название. Вот только учительница кричит: «Завтра принесешь название или на урок не приходи!» И отец с ремнем гоняется: «Ты у меня на весь район названия придумаешь!» И решили пацаны основательно заняться русским языком, чтобы объяснить односельчанам, откуда каждое название исток берет.
_Повлиять? На "поддерживаемые формирования"?! Эти "формирования" - войска расии! И плевать за какими выдуманными флагами они прячутся!
Тому, Лаврову нагадали що, єдиними учасниками визнано Україну та ерефію, а представники ОРДЛО були присутні виключно у стані спостерігачів, яким довели до відома рішення.