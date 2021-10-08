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Росія - не "посередник" у війні на Донбасі, - місія ЄС в ОБСЄ

Росія - не

З підписанням Мінських домовленостей Росія взяла на себе зобов’язання щодо мирного врегулювання конфлікту, тому її намагання легітимізувати так звані "народні республіки" на Сході України є неконструктивними.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це під час засідання Постійної ради Організації з безпеки та співробітництва у Європі заявила місія Європейського Союзу в ОБСЄ.

"ЄС хотів би повторити, що Мінські угоди, підписані Російською Федерацією, однозначно встановлюють, що ТКГ складається з представників України, РФ та ОБСЄ, причому остання є посередником. Тому Росія чітко взяла на себе зобов'язуючу відповідальність за мирне врегулювання конфлікту. У цьому контексті спроби Росії легітимізувати так звані "народні республіки" на Сході України не є конструктивними", - сказано в заяві.

У ЄС також наголосили, що рішуче відкидаються російський наратив про те, що Росія є нібито посередником у "внутрішньоукраїнському конфлікті". "Ми закликаємо Росію як сторону конфлікту взяти конструктивну участь у обговореннях Тристоронньої контактної групи та повністю виконувати Мінські угоди", - зазначається у заяві.

Окремо в ЄС висловили занепокоєння стосовно обмежень роботи СММ ОБСЄ, "90% з яких відбуваються в непідконтрольних уряду районах", а також щодо "глушіння" та обстрілів безпілотників місії.

Було заявлено, що "винні мають понести відповідальність - як політичну, так і фінансову". У ЄС також закликали Росію вплинути на підтримувані нею збройні формування з метою усунення перешкоджань.

Читайте також: Україна в ОБСЄ: Мета Росії - змусити Україну та її народ підкоритися
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Топ коментарі
+7
Параша не посредник и не оккупант, а "та сторона". Зелей клянусь.
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08.10.2021 14:05
+6
Единственным!
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08.10.2021 14:11
+3
Шановне панство, не підкажете назву фільму,це знято при совку.
Якби не молодий Джигарханян не за що не повірила би ,що таке можливо.
https://www.youtube.com/watch?v=lJGJexnDotU&ab_channel=NosSam
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08.10.2021 14:06
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Мягкая риторика. - Мягкие действия. Украине нужно другое.
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08.10.2021 14:05 Відповісти
Параша не посредник и не оккупант, а "та сторона". Зелей клянусь.
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08.10.2021 14:05 Відповісти
Шановне панство, не підкажете назву фільму,це знято при совку.
Якби не молодий Джигарханян не за що не повірила би ,що таке можливо.
https://www.youtube.com/watch?v=lJGJexnDotU&ab_channel=NosSam
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08.10.2021 14:06 Відповісти
"Князь Удача Андреевич" 1989 год
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08.10.2021 14:17 Відповісти
Дякую.
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08.10.2021 14:17 Відповісти
в рюССком языкЕ есть интересное явление,над которым смеялся архитектор самолётов тяжелее воздуха.

бессменный,бесплатный,бессистемный... бессменны-без смены,бесплатный-без платы...
тогда при чём тут бес?))
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08.10.2021 14:19 Відповісти
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08.10.2021 14:26 Відповісти
Здається, "московскоє нарєчіє русского язьіка" (як казав Даль в своєму "Толковом словарє") є штучним. Бо стільки виключень з правил немає в жодній мові, яка мала розвиток не віки, а тисячоліття...
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08.10.2021 14:28 Відповісти
Хіба тільки це?! Какні удівітєльно, какні странно, какні пєчально,... Фекальний язик.
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08.10.2021 14:37 Відповісти
Это фильм "Князь Удача Андреевич" (1989г.)

Кухня и Винт - такие прозвища носят юные герои комедии «Князь Удача Андреевич», работа над которой кипит на Киностудии имени М. Горького. В сценарии В. Приемыхова, который решил поставить режиссер Г. Байсак, речь вот о чем: решили в Кукуевке все улицы переименовать на новый лад. Однако Кухне и Винту старые названия дороже, и начхать им на обещанный приз за лучшее название. Вот только учительница кричит: «Завтра принесешь название или на урок не приходи!» И отец с ремнем гоняется: «Ты у меня на весь район названия придумаешь!» И решили пацаны основательно заняться русским языком, чтобы объяснить односельчанам, откуда каждое название исток берет.

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08.10.2021 14:19 Відповісти
Рассея и есть главным окупантом в войне с Украиной !
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08.10.2021 14:07 Відповісти
Единственным!
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08.10.2021 14:11 Відповісти
"В ЕС также призвали Россию повлиять на поддерживаемые ею вооруженные формирования с целью устранения препятствий"
_Повлиять? На "поддерживаемые формирования"?! Эти "формирования" - войска расии! И плевать за какими выдуманными флагами они прячутся!
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08.10.2021 14:10 Відповісти
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08.10.2021 14:41 Відповісти
Да---суровый вывод сделали, и так ко времени. После почти 8 лет войны. Так мы сомневались всё это время. Ну теперь всё на местах. Полегчало.
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08.10.2021 14:47 Відповісти
Це, відповідь на останні потуги Лаврова вивести ерефію по за рамки Мінських домовленостей. Оскільки, Лавров і його команда почали педалювати ідею про те що, Московія, як член ОБСЕ являються виключно спостерігачами на рівні з рештою європейських представників, а членами конфлікту насправді, є виключно Україна та "маладиє республікі".
Тому, Лаврову нагадали що, єдиними учасниками визнано Україну та ерефію, а представники ОРДЛО були присутні виключно у стані спостерігачів, яким довели до відома рішення.
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08.10.2021 15:15 Відповісти
****, *** она УЧАСТНИК!
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08.10.2021 19:07 Відповісти
 
 