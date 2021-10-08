Росія - не "посередник" у війні на Донбасі, - місія ЄС в ОБСЄ

З підписанням Мінських домовленостей Росія взяла на себе зобов’язання щодо мирного врегулювання конфлікту, тому її намагання легітимізувати так звані "народні республіки" на Сході України є неконструктивними.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це під час засідання Постійної ради Організації з безпеки та співробітництва у Європі заявила місія Європейського Союзу в ОБСЄ.

"ЄС хотів би повторити, що Мінські угоди, підписані Російською Федерацією, однозначно встановлюють, що ТКГ складається з представників України, РФ та ОБСЄ, причому остання є посередником. Тому Росія чітко взяла на себе зобов'язуючу відповідальність за мирне врегулювання конфлікту. У цьому контексті спроби Росії легітимізувати так звані "народні республіки" на Сході України не є конструктивними", - сказано в заяві.

У ЄС також наголосили, що рішуче відкидаються російський наратив про те, що Росія є нібито посередником у "внутрішньоукраїнському конфлікті". "Ми закликаємо Росію як сторону конфлікту взяти конструктивну участь у обговореннях Тристоронньої контактної групи та повністю виконувати Мінські угоди", - зазначається у заяві.

Окремо в ЄС висловили занепокоєння стосовно обмежень роботи СММ ОБСЄ, "90% з яких відбуваються в непідконтрольних уряду районах", а також щодо "глушіння" та обстрілів безпілотників місії.

Було заявлено, що "винні мають понести відповідальність - як політичну, так і фінансову". У ЄС також закликали Росію вплинути на підтримувані нею збройні формування з метою усунення перешкоджань.

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