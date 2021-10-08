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Россия - не "посредник" в войне на Донбассе, - миссия ЕС в ОБСЕ

Россия - не

С подписанием Минских договоренностей Россия взяла на себя обязательства по мирному урегулированию конфликта, поэтому ее попытки легитимизировать так называемые "народные республики" на Востоке Украины являются неконструктивными.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом во время заседания Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявила миссия Европейского Союза в ОБСЕ.

"ЕС хотел бы повторить, что Минские соглашения, подписанные Российской Федерацией, однозначно устанавливают, что ТКГ состоит из представителей Украины, РФ и ОБСЕ, причем последняя является посредником. Поэтому Россия четко взяла на себя обязывающую ответственность за мирное урегулирование конфликта. В этом контексте попытки России узаконить так называемые "народные республики" на Востоке Украины не являются конструктивными", - говорится в заявлении.

В ЕС также отметили, что решительно отвергается российский нарратив о том, что Россия является якобы посредником в "внутриукраинском конфликте". "Мы призываем Россию как сторону конфликта принять конструктивное участие в обсуждениях Трехсторонней контактной группы и полностью выполнять Минские соглашения", - отмечается в заявлении.

Отдельно в ЕС выразили обеспокоенность относительно ограничений работы СММ ОБСЕ, "90% из которых происходят в неподконтрольных правительству районах", а также относительно "глушения" и обстрелов беспилотников миссии.

Было заявлено, что "виновные должны понести ответственность - как политическую, так и финансовую". В ЕС также призвали Россию повлиять на поддерживаемые ею вооруженные формирования с целью устранения препятствий.

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Топ комментарии
+7
Параша не посредник и не оккупант, а "та сторона". Зелей клянусь.
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08.10.2021 14:05
+6
Единственным!
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08.10.2021 14:11
+3
Шановне панство, не підкажете назву фільму,це знято при совку.
Якби не молодий Джигарханян не за що не повірила би ,що таке можливо.
https://www.youtube.com/watch?v=lJGJexnDotU&ab_channel=NosSam
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08.10.2021 14:06
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Мягкая риторика. - Мягкие действия. Украине нужно другое.
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08.10.2021 14:05 Ответить
Параша не посредник и не оккупант, а "та сторона". Зелей клянусь.
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08.10.2021 14:05 Ответить
Шановне панство, не підкажете назву фільму,це знято при совку.
Якби не молодий Джигарханян не за що не повірила би ,що таке можливо.
https://www.youtube.com/watch?v=lJGJexnDotU&ab_channel=NosSam
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08.10.2021 14:06 Ответить
"Князь Удача Андреевич" 1989 год
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08.10.2021 14:17 Ответить
Дякую.
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08.10.2021 14:17 Ответить
в рюССком языкЕ есть интересное явление,над которым смеялся архитектор самолётов тяжелее воздуха.

бессменный,бесплатный,бессистемный... бессменны-без смены,бесплатный-без платы...
тогда при чём тут бес?))
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08.10.2021 14:19 Ответить
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08.10.2021 14:26 Ответить
Здається, "московскоє нарєчіє русского язьіка" (як казав Даль в своєму "Толковом словарє") є штучним. Бо стільки виключень з правил немає в жодній мові, яка мала розвиток не віки, а тисячоліття...
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08.10.2021 14:28 Ответить
Хіба тільки це?! Какні удівітєльно, какні странно, какні пєчально,... Фекальний язик.
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08.10.2021 14:37 Ответить
Это фильм "Князь Удача Андреевич" (1989г.)

Кухня и Винт - такие прозвища носят юные герои комедии «Князь Удача Андреевич», работа над которой кипит на Киностудии имени М. Горького. В сценарии В. Приемыхова, который решил поставить режиссер Г. Байсак, речь вот о чем: решили в Кукуевке все улицы переименовать на новый лад. Однако Кухне и Винту старые названия дороже, и начхать им на обещанный приз за лучшее название. Вот только учительница кричит: «Завтра принесешь название или на урок не приходи!» И отец с ремнем гоняется: «Ты у меня на весь район названия придумаешь!» И решили пацаны основательно заняться русским языком, чтобы объяснить односельчанам, откуда каждое название исток берет.

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08.10.2021 14:19 Ответить
Рассея и есть главным окупантом в войне с Украиной !
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08.10.2021 14:07 Ответить
Единственным!
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08.10.2021 14:11 Ответить
"В ЕС также призвали Россию повлиять на поддерживаемые ею вооруженные формирования с целью устранения препятствий"
_Повлиять? На "поддерживаемые формирования"?! Эти "формирования" - войска расии! И плевать за какими выдуманными флагами они прячутся!
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08.10.2021 14:10 Ответить
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08.10.2021 14:41 Ответить
Да---суровый вывод сделали, и так ко времени. После почти 8 лет войны. Так мы сомневались всё это время. Ну теперь всё на местах. Полегчало.
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08.10.2021 14:47 Ответить
Це, відповідь на останні потуги Лаврова вивести ерефію по за рамки Мінських домовленостей. Оскільки, Лавров і його команда почали педалювати ідею про те що, Московія, як член ОБСЕ являються виключно спостерігачами на рівні з рештою європейських представників, а членами конфлікту насправді, є виключно Україна та "маладиє республікі".
Тому, Лаврову нагадали що, єдиними учасниками визнано Україну та ерефію, а представники ОРДЛО були присутні виключно у стані спостерігачів, яким довели до відома рішення.
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08.10.2021 15:15 Ответить
****, *** она УЧАСТНИК!
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08.10.2021 19:07 Ответить
 
 