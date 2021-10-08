Россия - не "посредник" в войне на Донбассе, - миссия ЕС в ОБСЕ
С подписанием Минских договоренностей Россия взяла на себя обязательства по мирному урегулированию конфликта, поэтому ее попытки легитимизировать так называемые "народные республики" на Востоке Украины являются неконструктивными.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом во время заседания Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявила миссия Европейского Союза в ОБСЕ.
"ЕС хотел бы повторить, что Минские соглашения, подписанные Российской Федерацией, однозначно устанавливают, что ТКГ состоит из представителей Украины, РФ и ОБСЕ, причем последняя является посредником. Поэтому Россия четко взяла на себя обязывающую ответственность за мирное урегулирование конфликта. В этом контексте попытки России узаконить так называемые "народные республики" на Востоке Украины не являются конструктивными", - говорится в заявлении.
В ЕС также отметили, что решительно отвергается российский нарратив о том, что Россия является якобы посредником в "внутриукраинском конфликте". "Мы призываем Россию как сторону конфликта принять конструктивное участие в обсуждениях Трехсторонней контактной группы и полностью выполнять Минские соглашения", - отмечается в заявлении.
Отдельно в ЕС выразили обеспокоенность относительно ограничений работы СММ ОБСЕ, "90% из которых происходят в неподконтрольных правительству районах", а также относительно "глушения" и обстрелов беспилотников миссии.
Было заявлено, что "виновные должны понести ответственность - как политическую, так и финансовую". В ЕС также призвали Россию повлиять на поддерживаемые ею вооруженные формирования с целью устранения препятствий.
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Якби не молодий Джигарханян не за що не повірила би ,що таке можливо.
https://www.youtube.com/watch?v=lJGJexnDotU&ab_channel=NosSam
бессменный,бесплатный,бессистемный... бессменны-без смены,бесплатный-без платы...
тогда при чём тут бес?))
Кухня и Винт - такие прозвища носят юные герои комедии «Князь Удача Андреевич», работа над которой кипит на Киностудии имени М. Горького. В сценарии В. Приемыхова, который решил поставить режиссер Г. Байсак, речь вот о чем: решили в Кукуевке все улицы переименовать на новый лад. Однако Кухне и Винту старые названия дороже, и начхать им на обещанный приз за лучшее название. Вот только учительница кричит: «Завтра принесешь название или на урок не приходи!» И отец с ремнем гоняется: «Ты у меня на весь район названия придумаешь!» И решили пацаны основательно заняться русским языком, чтобы объяснить односельчанам, откуда каждое название исток берет.
_Повлиять? На "поддерживаемые формирования"?! Эти "формирования" - войска расии! И плевать за какими выдуманными флагами они прячутся!
Тому, Лаврову нагадали що, єдиними учасниками визнано Україну та ерефію, а представники ОРДЛО були присутні виключно у стані спостерігачів, яким довели до відома рішення.