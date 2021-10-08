Стефанчук оголосив перерву в роботі Ради для підготовки до обрання першого віцеспікера
Спікер ВР Руслан Стефанчук оголосив перерву в роботі парламенту.
Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
Перерва необхідна для того, щоб Апарат Верховної Ради підготував для народних депутатів інформацію про кандидатів на пост першого віцеспікера ВР.
На цю посаду "Слуга народу" пропонує першого заступника голови Олександра Корнієнка, а фракція "ЄС" - Софію Федину.
Топ коментарі
+4 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар08.10.2021 14:55
+2 Вася Шевченко f77d76ba
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+2 Игорь Бех
показати весь коментар08.10.2021 14:45
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Будь ласка, зачекайте...
чтобы все п классике...
блин...ну как их прокормить? )))))
но к человеку не умеющему следить за собой,
поставленному направлять и руководить моей жизнью у меня очень много вопросов....
ето именно то шо называю "не умеет следить за собой".
У родини є два автомобілі - Renault Captur 2015 року випуску та Mitsubishi Outlander 2018 року. Грошових активів - майже 630 тис. гривень та €116 на банківських рахунках, яких задекларовано аж 25, готівкою - майже $50 тис., €15,5 тис. та 18,5 тис. грн.
Як народний депутат на основному місці роботи Стефанчук отримав минулого року майже 600 тис. грн зарплати. На новій посаді його статки, вочевидь, мають зрости. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/country/politics/ruslan-stefanchuk-druga-lyudina-v-derzhavi-dosje-na-novogo-golovu-verhovnoji-radi-789596.html
(я, наприклад, досі не можу багато читати в електронному вигляді...мені треба гортати сторінку...і заляпувати її борщем (шуткую) та дуже люблю читати за столом))))))
сгорів сарай - гори і хата ))))))))