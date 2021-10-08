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ВР (14812) призначення (2239) Стефанчук Руслан (739) Корнієнко (665) Федина (71)

Стефанчук оголосив перерву в роботі Ради для підготовки до обрання першого віцеспікера

Стефанчук оголосив перерву в роботі Ради для підготовки до обрання першого віцеспікера

Спікер ВР Руслан Стефанчук оголосив перерву в роботі парламенту.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Перерва необхідна для того, щоб Апарат Верховної Ради підготував для народних депутатів інформацію про кандидатів на пост першого віцеспікера ВР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 222 "слуги народу" "за", один "проти", шість не голосували: результати голосування за призначення Стефанчука спікером ВР по фракціях

На цю посаду "Слуга народу" пропонує першого заступника голови Олександра Корнієнка, а фракція "ЄС" - Софію Федину.

Автор: 
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Топ коментарі
+4
а он в президиуме)))) а эти хотять в помошники - первым и вторым вице-спикерами ))))
блин...ну как их прокормить? )))))
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08.10.2021 14:55
+2
два кандидада... (вирастюк - новенький...он как всегда в буфете...ему рано еще ))))

чтобы все п классике...

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08.10.2021 14:44
+2
Перерыв пожрать ))
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08.10.2021 14:45
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все буде "баба-во!"
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08.10.2021 14:31 Відповісти
На перекус Русика потянуло. На перекус.
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08.10.2021 14:32 Відповісти
Коку Оболонського оберіть, він буде за регламентом слідкувати.
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08.10.2021 14:33 Відповісти
улетай туча
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08.10.2021 14:33 Відповісти
Вот Всем нам и приговор Украинцы!!
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08.10.2021 14:35 Відповісти
к коронованию!Ёпт
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08.10.2021 14:42 Відповісти
два кандидада... (вирастюк - новенький...он как всегда в буфете...ему рано еще ))))

чтобы все п классике...

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08.10.2021 14:44 Відповісти
А где третий толстяк - Стефанчук ? 😀😀
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08.10.2021 14:51 Відповісти
а он в президиуме)))) а эти хотять в помошники - первым и вторым вице-спикерами ))))
блин...ну как их прокормить? )))))
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08.10.2021 14:55 Відповісти
Це фото зі шлунку Стефанчука.
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08.10.2021 14:56 Відповісти
Ты будешь смеяться, но это тоже стефанчук
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25.10.2021 14:33 Відповісти
Перерыв пожрать ))
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08.10.2021 14:45 Відповісти
наверное я не прав,
но к человеку не умеющему следить за собой,
поставленному направлять и руководить моей жизнью у меня очень много вопросов....
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08.10.2021 14:49 Відповісти
там диабет скорее всего + обжерство
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08.10.2021 14:50 Відповісти
обжорство при диабете?
ето именно то шо называю "не умеет следить за собой".
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08.10.2021 15:36 Відповісти
Згідно з декларацією Стефанчука за 2020 рік, він володіє квартирою у Хмельницькому площею 93,4 м2. У спільній власності з дружиною Мариною Стефанчук володіє земельною ділянкою в Білогородці Київської області площею 10 соток та будує там садибний будинок площею 270 м2. Спільно з дружиною та сином Олесем володіє квартирою в Києві площею 101,8 м2. У спільній власності дружини Марини та Тетяни Ситарук (тієї самої тещі, якій він збирався платити за аренду)))), є квартира в Ярмолинцях Хмельницької області площею 49,8 м2.

У родини є два автомобілі - Renault Captur 2015 року випуску та Mitsubishi Outlander 2018 року. Грошових активів - майже 630 тис. гривень та €116 на банківських рахунках, яких задекларовано аж 25, готівкою - майже $50 тис., €15,5 тис. та 18,5 тис. грн.

Як народний депутат на основному місці роботи Стефанчук отримав минулого року майже 600 тис. грн зарплати. На новій посаді його статки, вочевидь, мають зрости. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/country/politics/ruslan-stefanchuk-druga-lyudina-v-derzhavi-dosje-na-novogo-golovu-verhovnoji-radi-789596.html
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08.10.2021 14:51 Відповісти
Квартира в Ярмолинцях це жесть, двоюрідний брат не знає як збутись, може жиртрест візьме? А так, крім готівки, яку не докажеш, просто бідняк серед депутатів.
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08.10.2021 14:55 Відповісти
нищеброд ))) пришлось у тещи угол арендовать (за гос/кошт... но потом теще фиг вышел - вернуть пришлось бабосы, чтоб не кышнули))))
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08.10.2021 14:57 Відповісти
Він реально ніщеброд в порівняні, але тепер життя налагодиться.
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08.10.2021 15:00 Відповісти
і головне - він задекларував книги...щость там декілько (чи 4 чи 5) тисяч екземплярів, в основном наукової літератури...(це вже якось його відрізня від неуків і відверто тупих блазнів з їхньої шобли-болота)
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08.10.2021 15:05 Відповісти
Серйозно? Мені в депутати неможна, декларація буде до Києва завдовжки, я би порився в його бібліотеці. У мене навколо крісла з компом, 12 м книжних шаф навколо, але 5000 нема.
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08.10.2021 15:08 Відповісти
можна-можна ))) це в Стефанчука бібліотека - а він виключення.... а в інших ? думаю воні і шкільну программу по літературі не згадають...а книжки - то для них не цінність, а пережиток минулого...
(я, наприклад, досі не можу багато читати в електронному вигляді...мені треба гортати сторінку...і заляпувати її борщем (шуткую) та дуже люблю читати за столом))))))
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08.10.2021 15:17 Відповісти
Трет'якову давай, що там думати.
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08.10.2021 14:51 Відповісти
тут два варианта - либо третьякова...либо коля-котлета...))) ибо их переплюнуть... невозможно...)))
сгорів сарай - гори і хата ))))))))
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08.10.2021 14:59 Відповісти
 
 