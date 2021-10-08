Стефанчук оголосив перерву в роботі Ради для підготовки до обрання першого віцеспікера

Спікер ВР Руслан Стефанчук оголосив перерву в роботі парламенту.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Перерва необхідна для того, щоб Апарат Верховної Ради підготував для народних депутатів інформацію про кандидатів на пост першого віцеспікера ВР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 222 "слуги народу" "за", один "проти", шість не голосували: результати голосування за призначення Стефанчука спікером ВР по фракціях

На цю посаду "Слуга народу" пропонує першого заступника голови Олександра Корнієнка, а фракція "ЄС" - Софію Федину.