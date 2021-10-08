Стефанчук закрив засідання Ради: першого віцеспікера обиратимуть на наступному пленарному тижні
Спікер Руслан Стефанчук закрив нинішнє засідання Верховної Ради.
Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
За таке рішення - 226 народних депутатів.
Парламентарії зустріли результати на табло вигуками і сміхом.
Таким чином призначення першого віцеспікера Ради перенесли на наступний пленарний тиждень, який відбудеться з 19 по 22 жовтня.
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В понедельник подвезут.
Берут пример с криворагульного найвеличнишего потерпилера - Зельцмана.