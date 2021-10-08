УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7804 відвідувача онлайн
Новини
2 240 6
ВР (14812) Стефанчук Руслан (739)

Стефанчук закрив засідання Ради: першого віцеспікера обиратимуть на наступному пленарному тижні

Стефанчук закрив засідання Ради: першого віцеспікера обиратимуть на наступному пленарному тижні

Спікер Руслан Стефанчук закрив нинішнє засідання Верховної Ради.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

За таке рішення - 226 народних депутатів.

Парламентарії зустріли результати на табло вигуками і сміхом.

Таким чином призначення першого віцеспікера Ради перенесли на наступний пленарний тиждень, який відбудеться з 19 по 22 жовтня.

Читайте також: Стефанчук оголосив перерву в роботі Ради для підготовки до обрання першого віцеспікера
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Спикер Толстяк Мордачук
показати весь коментар
08.10.2021 15:23 Відповісти
Свинарчук!
показати весь коментар
08.10.2021 15:38 Відповісти
Бумага для туалета закончилась.
В понедельник подвезут.
показати весь коментар
08.10.2021 15:28 Відповісти
Когда зесметуны выйдут сметать?
показати весь коментар
08.10.2021 15:41 Відповісти
Перетрудился,или все перетрудились!
Берут пример с криворагульного найвеличнишего потерпилера - Зельцмана.
показати весь коментар
08.10.2021 15:40 Відповісти
 
 