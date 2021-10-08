Міністром культури Чечні стала 22-річна дочка Кадирова

Старша дочка глави Чечні Рамзана Кадирова Айшат призначена міністром культури республіки.

Про це на своїй сторінці в інстаграмі повідомив спікер парламенту Чечні Магомед Даудов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Настоящее время".

"Від імені депутатів Парламенту Чеченської Республіки і від себе особисто щиро вітаю мою дорогу племінницю Айшат Рамзановну Кадирову з призначенням на посаду міністра культури Чеченської Республіки!" - написав він.

22-річна Айшат Кадирова до цього обіймала посаду першого заступника міністра культури, її призначили на цю посаду 2 вересня 2020 року. До цього старша дочка Кадирова була відома як голова модного будинку Firdaws. Презентації колекцій цього бренду проходили в Парижі, Дубаї, Москві і Грозному.

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Різні керівні посади в Чечні обіймають сестри Кадирова, його дворідні і чотирирідні брати, дядьки, чоловіки сестер і дочок.

Так, 21-річна дочка Кадирова Хадижат призначена головою департаменту дошкільної освіти мерії Грозного. Мером Грозного в березні цього року став чотирирідний брат Рамзана Кадирова 30-річний Хас-Магомед Кадиров. У лютому 2020 року прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін призначив дворідного брата Кадирова Одеса Байсултанова заступником міністра спорту Росії. Всього державні посади в різний час обіймали близько 100 родичів Кадирова.

У березні на звинувачення в просуванні кар'єрною драбиною членів своєї сім'ї та рідних Рамзан Кадиров заявив: "Мені не соромно, якщо я відповідаю за свій народ, за республіку і якщо я справляюся, то яка їм різниця, хто буде міністром, головою району, головою адміністрації чи головою уряду? Мене це мало хвилює".