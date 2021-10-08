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Міністром культури Чечні стала 22-річна дочка Кадирова

Міністром культури Чечні стала 22-річна дочка Кадирова

Старша дочка глави Чечні Рамзана Кадирова Айшат призначена міністром культури республіки.

Про це на своїй сторінці в інстаграмі повідомив спікер парламенту Чечні Магомед Даудов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Настоящее время".

"Від імені депутатів Парламенту Чеченської Республіки і від себе особисто щиро вітаю мою дорогу племінницю Айшат Рамзановну Кадирову з призначенням на посаду міністра культури Чеченської Республіки!" - написав він.

22-річна Айшат Кадирова до цього обіймала посаду першого заступника міністра культури, її призначили на цю посаду 2 вересня 2020 року. До цього старша дочка Кадирова була відома як голова модного будинку Firdaws. Презентації колекцій цього бренду проходили в Парижі, Дубаї, Москві і Грозному.

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Різні керівні посади в Чечні обіймають сестри Кадирова, його дворідні і чотирирідні брати, дядьки, чоловіки сестер і дочок.

Так, 21-річна дочка Кадирова Хадижат призначена головою департаменту дошкільної освіти мерії Грозного. Мером Грозного в березні цього року став чотирирідний брат Рамзана Кадирова 30-річний Хас-Магомед Кадиров. У лютому 2020 року прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін призначив дворідного брата Кадирова Одеса Байсултанова заступником міністра спорту Росії. Всього державні посади в різний час обіймали близько 100 родичів Кадирова.

У березні на звинувачення в просуванні кар'єрною драбиною членів своєї сім'ї та рідних Рамзан Кадиров заявив: "Мені не соромно, якщо я відповідаю за свій народ, за республіку і якщо я справляюся, то яка їм різниця, хто буде міністром, головою району, головою адміністрації чи головою уряду? Мене це мало хвилює".
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Топ коментарі
+23
А говорят, что в мусульманском обществе ущемляют женщин. 22 года, а она уже министр! Вот это я понимаю страна равных возможностей! Дочь кадырова? Ну, так совпало.
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08.10.2021 17:25
+19
Первого русского она трахнула в 16 лет !?
Ну, как папа, который зарезал первого русского.......
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08.10.2021 17:22
+13
Какая разница? Хуже не будет.
Наш бубочка из той же обоймы.
Зебилы, возражения есть?
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08.10.2021 17:29
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08.10.2021 17:20 Відповісти
Миныстр културы чеченскай рэспублыки... дон
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08.10.2021 18:30 Відповісти
вот это номер, вот это поворот...
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08.10.2021 20:18 Відповісти
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08.10.2021 17:21 Відповісти
Первого русского она трахнула в 16 лет !?
Ну, как папа, который зарезал первого русского.......
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08.10.2021 17:22 Відповісти
А у второго отсосала. Заранее извиняюсь и про анал вообще молчу.
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08.10.2021 17:45 Відповісти
представляю эту моду...
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08.10.2021 17:24 Відповісти
Бородатая баба в штанах рамзанка дыров требует, шоб его лакеи называли его не иначе как "падишахом".
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08.10.2021 17:24 Відповісти
на кацапии жить - по кацапски падишахить.
а когда то была гордая Ичкерия!
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08.10.2021 17:37 Відповісти
На фото два мужыка. Гомосеки?
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08.10.2021 17:25 Відповісти
И да, нахуа нам эти новости?
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08.10.2021 17:27 Відповісти
А говорят, что в мусульманском обществе ущемляют женщин. 22 года, а она уже министр! Вот это я понимаю страна равных возможностей! Дочь кадырова? Ну, так совпало.
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08.10.2021 17:25 Відповісти
по усмотрению и по папе.
ну от у нее такой папа - поетому она министр.
у какой то другой, папа не такой и она не министр.
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08.10.2021 17:47 Відповісти
Интересно,а должность министра по набутыливанию кацапов кому из родни кадырки достанется? Или сам взвалит на себя эту ношу?))
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08.10.2021 17:26 Відповісти
Какая разница? Хуже не будет.
Наш бубочка из той же обоймы.
Зебилы, возражения есть?
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08.10.2021 17:29 Відповісти
Эмират Чечня
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08.10.2021 17:29 Відповісти
Или Ичкерия. Как правильно?
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09.10.2021 07:30 Відповісти
в данном случае Чечня, пока там рамзанка дыров рулит но думаю мы застанем свободную Ичкерию
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09.10.2021 10:22 Відповісти
Как будто в Украине при шмаркле не так.
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08.10.2021 17:31 Відповісти
пока не так но скоро будет
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08.10.2021 17:33 Відповісти
вася-вася))))

просто у гидранта родичей меньше, дети маленькие.

а так - сплошной квартал))
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08.10.2021 18:05 Відповісти
Воооот... а подрастут дети - квартал на пенсию пойдет. Как все, кто помогал бубочке в 19-м.
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09.10.2021 07:31 Відповісти
Кстати, Айшат на дыркина совсем не похожа. Совпадение?
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08.10.2021 17:32 Відповісти
Кто-то раньше добежал.
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08.10.2021 17:38 Відповісти
Кто-то раньше добежал, пока кырдымка был занят овцой!
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08.10.2021 17:53 Відповісти
Ой, сомневаюсь я, что у кого-то даже мысль встала помогать эмиру в таких делах! Это не васька-кацап, которому его маньку вся деревня окучивает.
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09.10.2021 07:34 Відповісти
Не завидуйте! Дети кадырова даже читать умеют!
Может собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов российская земля рождать
!
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08.10.2021 17:35 Відповісти
Всеодно , в плані " кумівства " , нашого Бубочку Рамзанчику не переплюнути .!! .
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08.10.2021 17:39 Відповісти
Вай! Культур-мультур, это вам не ишак кутак
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08.10.2021 17:42 Відповісти
Помня запах своих штанов после звонка из приёмной Кадырова, наш вЯликАй современник наверное уже лично позвонил с поздравлениями.
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08.10.2021 17:42 Відповісти
буба ето ведро погремушек + клавиша от рояля + наглость и помадa,
лабутены и бесконечный смертный испуг....
как говорил классик - ето шо та бздливо-особеннага...
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08.10.2021 18:04 Відповісти
Ну кто, кто!?! КТО, если не ОНА?
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08.10.2021 17:42 Відповісти
А кого же ещё мог назначить министром бородатая свиная жопа, обслуживающая кремлёвскую крысу?
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08.10.2021 17:43 Відповісти
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08.10.2021 17:54 Відповісти
Какая страшная! 🤬
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08.10.2021 18:00 Відповісти
Симпатичная
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08.10.2021 18:10 Відповісти
Кацапье не контролирует Северо-Каказские территории, а платит дань местной шобле , за дешевую видимость лояльности, там не действуют ни конституция ни закон "лаптестана " де -факто.
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08.10.2021 18:20 Відповісти
Зеля Сралина-Найвэлычниша все "успехи" кровавых диктаторов-самодуров тщательно конспектирует
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08.10.2021 19:01 Відповісти
Брови...., челюсть..., да это мужик с дыркиным на фото!
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08.10.2021 19:02 Відповісти
Чечени доять росіян наче корову. Так значить Чечня перемогла росію , а не росія Чечню...
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08.10.2021 20:06 Відповісти
Резать глотки надо культурно - министр культуры подтвердит.
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08.10.2021 20:47 Відповісти
Маразм крепчает …!!
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09.10.2021 06:02 Відповісти
Очень интеллигентная семья. Отец - профессор.
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09.10.2021 11:30 Відповісти
a жоп харощи?
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11.03.2022 05:30 Відповісти
Что то с овцы есть в чертах. Генетика...
А как же иначе ,кто то скажет : ведь от *******.
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11.03.2022 15:16 Відповісти
 
 