Министром культуры Чечни стала 22-летняя дочь Кадырова

Старшая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат назначена министром культуры республики.

Об этом на своей странице в инстаграме сообщил спикер парламента Чечни Магомед Даудов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Настоящее время".

"От имени депутатов Парламента Чеченской Республики и от себя лично искренне поздравляю мою дорогую ПЛЕМЯННИЦУ Айшат Рамзановну Кадырову с назначением на должность министра культуры Чеченской Республики!" – написал он.

22-летняя Айшат Кадырова до этого занимала пост первого заместителя министра культуры, ее назначили на эту должность 2 сентября 2020 года. До этого старшая дочь Кадырова была известна как глава модного дома Firdaws. Презентации коллекций этого бренда проходили в Париже, Дубае, Москве и Грозном.

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Разные руководящие должности в Чечне занимают сестры Кадырова, его двоюродные и четвероюродные братья, дяди, мужья сестер и дочерей.

Так, 21-летняя дочь Кадырова Хадижат назначена главой департамента дошкольного образования мэрии Грозного. Мэром Грозного в марте этого года стал четвероюродный брат Рамзана Кадырова 30-летний Хас-Магомед Кадыров. В феврале 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин назначил двоюродного брата Кадырова Одеса Байсултанова замминистра спорта России. Всего государственные должности в разное время занимали около 100 родственников Кадырова.

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В марте на обвинения в продвижении по карьерной лестнице членов своей семьи и родных Рамзан Кадыров заявил: "Мне не стыдно, если я отвечаю за свой народ, за республику и если я справляюсь, то какая им разница, кто будет министром, главой района, главой администрации или председателем правительства? Меня это мало волнует".