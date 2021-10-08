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Министром культуры Чечни стала 22-летняя дочь Кадырова

Министром культуры Чечни стала 22-летняя дочь Кадырова

Старшая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат назначена министром культуры республики.

Об этом на своей странице в инстаграме сообщил спикер парламента Чечни Магомед Даудов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Настоящее время".

"От имени депутатов Парламента Чеченской Республики и от себя лично искренне поздравляю мою дорогую ПЛЕМЯННИЦУ Айшат Рамзановну Кадырову с назначением на должность министра культуры Чеченской Республики!" – написал он.

22-летняя Айшат Кадырова до этого занимала пост первого заместителя министра культуры, ее назначили на эту должность 2 сентября 2020 года. До этого старшая дочь Кадырова была известна как глава модного дома Firdaws. Презентации коллекций этого бренда проходили в Париже, Дубае, Москве и Грозном.

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Разные руководящие должности в Чечне занимают сестры Кадырова, его двоюродные и четвероюродные братья, дяди, мужья сестер и дочерей.

Так, 21-летняя дочь Кадырова Хадижат назначена главой департамента дошкольного образования мэрии Грозного. Мэром Грозного в марте этого года стал четвероюродный брат Рамзана Кадырова 30-летний Хас-Магомед Кадыров. В феврале 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин назначил двоюродного брата Кадырова Одеса Байсултанова замминистра спорта России. Всего государственные должности в разное время занимали около 100 родственников Кадырова.

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В марте на обвинения в продвижении по карьерной лестнице членов своей семьи и родных Рамзан Кадыров заявил: "Мне не стыдно, если я отвечаю за свой народ, за республику и если я справляюсь, то какая им разница, кто будет министром, главой района, главой администрации или председателем правительства? Меня это мало волнует".

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Топ комментарии
+23
А говорят, что в мусульманском обществе ущемляют женщин. 22 года, а она уже министр! Вот это я понимаю страна равных возможностей! Дочь кадырова? Ну, так совпало.
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08.10.2021 17:25
+19
Первого русского она трахнула в 16 лет !?
Ну, как папа, который зарезал первого русского.......
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08.10.2021 17:22
+13
Какая разница? Хуже не будет.
Наш бубочка из той же обоймы.
Зебилы, возражения есть?
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08.10.2021 17:29
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занавес.
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08.10.2021 17:20 Ответить
Миныстр културы чеченскай рэспублыки... дон
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08.10.2021 18:30 Ответить
вот это номер, вот это поворот...
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08.10.2021 20:18 Ответить
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08.10.2021 17:21 Ответить
Первого русского она трахнула в 16 лет !?
Ну, как папа, который зарезал первого русского.......
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08.10.2021 17:22 Ответить
А у второго отсосала. Заранее извиняюсь и про анал вообще молчу.
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08.10.2021 17:45 Ответить
представляю эту моду...
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08.10.2021 17:24 Ответить
Бородатая баба в штанах рамзанка дыров требует, шоб его лакеи называли его не иначе как "падишахом".
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08.10.2021 17:24 Ответить
на кацапии жить - по кацапски падишахить.
а когда то была гордая Ичкерия!
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08.10.2021 17:37 Ответить
На фото два мужыка. Гомосеки?
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08.10.2021 17:25 Ответить
И да, нахуа нам эти новости?
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08.10.2021 17:27 Ответить
А говорят, что в мусульманском обществе ущемляют женщин. 22 года, а она уже министр! Вот это я понимаю страна равных возможностей! Дочь кадырова? Ну, так совпало.
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08.10.2021 17:25 Ответить
по усмотрению и по папе.
ну от у нее такой папа - поетому она министр.
у какой то другой, папа не такой и она не министр.
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08.10.2021 17:47 Ответить
Интересно,а должность министра по набутыливанию кацапов кому из родни кадырки достанется? Или сам взвалит на себя эту ношу?))
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08.10.2021 17:26 Ответить
Какая разница? Хуже не будет.
Наш бубочка из той же обоймы.
Зебилы, возражения есть?
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08.10.2021 17:29 Ответить
Эмират Чечня
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08.10.2021 17:29 Ответить
Или Ичкерия. Как правильно?
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09.10.2021 07:30 Ответить
в данном случае Чечня, пока там рамзанка дыров рулит но думаю мы застанем свободную Ичкерию
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09.10.2021 10:22 Ответить
Как будто в Украине при шмаркле не так.
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08.10.2021 17:31 Ответить
пока не так но скоро будет
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08.10.2021 17:33 Ответить
вася-вася))))

просто у гидранта родичей меньше, дети маленькие.

а так - сплошной квартал))
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08.10.2021 18:05 Ответить
Воооот... а подрастут дети - квартал на пенсию пойдет. Как все, кто помогал бубочке в 19-м.
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09.10.2021 07:31 Ответить
Кстати, Айшат на дыркина совсем не похожа. Совпадение?
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08.10.2021 17:32 Ответить
Кто-то раньше добежал.
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08.10.2021 17:38 Ответить
Кто-то раньше добежал, пока кырдымка был занят овцой!
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08.10.2021 17:53 Ответить
Ой, сомневаюсь я, что у кого-то даже мысль встала помогать эмиру в таких делах! Это не васька-кацап, которому его маньку вся деревня окучивает.
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09.10.2021 07:34 Ответить
Не завидуйте! Дети кадырова даже читать умеют!
Может собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов российская земля рождать
!
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08.10.2021 17:35 Ответить
Всеодно , в плані " кумівства " , нашого Бубочку Рамзанчику не переплюнути .!! .
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08.10.2021 17:39 Ответить
Вай! Культур-мультур, это вам не ишак кутак
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08.10.2021 17:42 Ответить
Помня запах своих штанов после звонка из приёмной Кадырова, наш вЯликАй современник наверное уже лично позвонил с поздравлениями.
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08.10.2021 17:42 Ответить
буба ето ведро погремушек + клавиша от рояля + наглость и помадa,
лабутены и бесконечный смертный испуг....
как говорил классик - ето шо та бздливо-особеннага...
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08.10.2021 18:04 Ответить
Ну кто, кто!?! КТО, если не ОНА?
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08.10.2021 17:42 Ответить
А кого же ещё мог назначить министром бородатая свиная жопа, обслуживающая кремлёвскую крысу?
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08.10.2021 17:43 Ответить
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08.10.2021 17:54 Ответить
Какая страшная! 🤬
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08.10.2021 18:00 Ответить
Симпатичная
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08.10.2021 18:10 Ответить
Кацапье не контролирует Северо-Каказские территории, а платит дань местной шобле , за дешевую видимость лояльности, там не действуют ни конституция ни закон "лаптестана " де -факто.
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08.10.2021 18:20 Ответить
Зеля Сралина-Найвэлычниша все "успехи" кровавых диктаторов-самодуров тщательно конспектирует
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08.10.2021 19:01 Ответить
Брови...., челюсть..., да это мужик с дыркиным на фото!
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08.10.2021 19:02 Ответить
Чечени доять росіян наче корову. Так значить Чечня перемогла росію , а не росія Чечню...
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08.10.2021 20:06 Ответить
Резать глотки надо культурно - министр культуры подтвердит.
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08.10.2021 20:47 Ответить
Маразм крепчает …!!
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09.10.2021 06:02 Ответить
Очень интеллигентная семья. Отец - профессор.
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09.10.2021 11:30 Ответить
a жоп харощи?
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11.03.2022 05:30 Ответить
Что то с овцы есть в чертах. Генетика...
А как же иначе ,кто то скажет : ведь от *******.
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11.03.2022 15:16 Ответить
 
 