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Труханов (376) запобіжний захід (452)

Суд продовжить обирати запобіжний захід меру Одеси Труханову 11 жовтня

Суд продовжить обирати запобіжний захід меру Одеси Труханову 11 жовтня

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) не зміг сьогодні обрати запобіжний захід меру Одеси Геннадію Труханову і його заступнику. У засіданні оголошено перерву до понеділка, 11 жовтня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це стало відомо в ході судового засідання, на якому велася трансляція.

"Оголошується перерва до понеділка. Почнемо засідання о 10:30 ... Добре, давайте на 9-ту" - сказала головуюча суддя ВАКС.

Нагадаємо, вранці 8 жовтня ВАКС почав розглядати клопотання детектива НАБУ про обрання запобіжного заходу голові Одеської міської ради Геннадію Труханову. Засідання тривало понад 10 годин.

Читайте: Повний текст підозри Труханову. ДОКУМЕНТ

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Топ коментарі
+3
Продолжайте и заканчивайте. Вор должен сидеть.
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08.10.2021 19:59
+3
Там тільки 9гр вилікують.
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08.10.2021 20:03
+2
шо там выбирать?
бранзулетку ему на шею и в буцыгарню...
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08.10.2021 20:01
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Най найвеличніший з міністром МВС виступлять і скажуть... Як там вони про Ріфа, Дугарь та Кузьменко сказали.... Що вони винні, здається... Ось і все! І нашо ті суди?
Чи тут "вьі нє панімаєтє - ето другоє!"?
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08.10.2021 19:57 Відповісти
Продолжайте и заканчивайте. Вор должен сидеть.
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08.10.2021 19:59 Відповісти
Там тільки 9гр вилікують.
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08.10.2021 20:03 Відповісти
Суд такой же беспомощный... Но он не депутат ВР,жить будет...
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08.10.2021 20:15 Відповісти
шо там выбирать?
бранзулетку ему на шею и в буцыгарню...
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08.10.2021 20:01 Відповісти
посадите хоть одну элитную ворюгу
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08.10.2021 20:05 Відповісти
садять за вбивство,тероризм,зрада-за все остальне застава,в Швеції таке самЕ
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08.10.2021 20:38 Відповісти
Сдается, у него спросили, хочет ли он сидеть, и он сказал, что нет. Суд удалился в совещательную комнату.
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08.10.2021 21:42 Відповісти
*...суд не смог сегодня избрать меру пресечения---завтра продолжить избирать....*. Прочёл два раза. Дошло. Завтра же суббота. А потом воскресенье. Ребятки---за кого нас держат *Эти* уже 20лет? Давайте просыпаться. Арматуры ещё много. Пора!
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08.10.2021 22:21 Відповісти
має ще донести...
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08.10.2021 23:16 Відповісти
 
 