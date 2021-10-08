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звинувачення (215) Труханов (376)

Повний текст підозри Труханову. ДОКУМЕНТ

Повний текст підозри Труханову. ДОКУМЕНТ

Цензор.НЕТ публікує повний текст підозри, висунутої меру Одеси Геннадію Труханову.

Це текст редакція отримала від джерела в правоохоронних органах.

Нагадаємо, раніше в НАБУ повідомили, що учасники злочинної організації в змові з іншими особами розробили механізм незаконного заволодіння активами - коштами місцевого бюджету і землею територіальної громади міста Одеси для її подальшої передачі під забудову. Через такі дії протягом 2016-2019 рр. ОТГ втратила щонайменше шість земельних ділянок загальною площею 15,9 га та незаконно витратила з місцевого бюджету 131 млн грн. Загальний розмір збитку за цими епізодами, за результатами експертизи, становить 689 млн грн.

6 жовтня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала підозру меру Одеси Геннадію Труханову.

Сьогодні, 8 жовтня ВАКС обирає запобіжний захід Труханову. Прокуратура просить відправити його під арешт із заставою 120 млн грн.

Pidozra trukhanov 0001 from dimonic
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В чем проблема? Закройте его уже сейчас? ОСРАЛИСЬ в который раз......
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08.10.2021 18:14 Відповісти
Да кишка у них тонка.
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08.10.2021 19:51 Відповісти
а его посадют - реально ....- на долго и с конфискацией - или "дискавери" лоя лохов
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08.10.2021 18:19 Відповісти
Відволікання уваги лохів, від зеленських офшорів, держзради, порушень купи законів...
А трухлявого просто потрусять на гроші...
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08.10.2021 18:27 Відповісти
Труханова в 90х уже надо было садить за участие в орг преступности.
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11.10.2021 11:24 Відповісти
 
 