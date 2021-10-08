Повний текст підозри Труханову. ДОКУМЕНТ

Цензор.НЕТ публікує повний текст підозри, висунутої меру Одеси Геннадію Труханову.

Це текст редакція отримала від джерела в правоохоронних органах.

Нагадаємо, раніше в НАБУ повідомили, що учасники злочинної організації в змові з іншими особами розробили механізм незаконного заволодіння активами - коштами місцевого бюджету і землею територіальної громади міста Одеси для її подальшої передачі під забудову. Через такі дії протягом 2016-2019 рр. ОТГ втратила щонайменше шість земельних ділянок загальною площею 15,9 га та незаконно витратила з місцевого бюджету 131 млн грн. Загальний розмір збитку за цими епізодами, за результатами експертизи, становить 689 млн грн.

6 жовтня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала підозру меру Одеси Геннадію Труханову.

Сьогодні, 8 жовтня ВАКС обирає запобіжний захід Труханову. Прокуратура просить відправити його під арешт із заставою 120 млн грн.