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обвинение (418) Труханов Геннадий (313)

Полный текст подозрения Труханову. ДОКУМЕНТ

Полный текст подозрения Труханову. ДОКУМЕНТ

Цензор.НЕТ публикует полный текст подозрения, выдвинутого мэру Одессы Геннадию Труханову.

Это текст редакция получила от источника в правоохранительных органах.

Напомним, ранее в НАБУ сообщили, что участники преступной организации в сговоре с другими лицами разработали механизм незаконного завладения активами - средствами местного бюджета и землей территориальной громады города Одессы для ее дальнейшей передачи под застройку. Из-за таких действий в течение 2016-2019 гг. ОТГ потеряла не менее шести земельных участков общей площадью 15,9 га и незаконно потратила из местного бюджета 131 млн грн. Общий размер ущерба по данным эпизодам, по результатам экспертизы, составляет 689 млн грн.

6 октября генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение мэру Одессы Геннадию Труханову.

Сегодня, 8 октября ВАКС избирает меру пресечения Труханову.  Прокуратура просит отправить его под арест с залогом 120 млн грн.

Pidozra trukhanov 0001 from dimonic

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В чем проблема? Закройте его уже сейчас? ОСРАЛИСЬ в который раз......
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08.10.2021 18:14 Ответить
Да кишка у них тонка.
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08.10.2021 19:51 Ответить
а его посадют - реально ....- на долго и с конфискацией - или "дискавери" лоя лохов
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08.10.2021 18:19 Ответить
Відволікання уваги лохів, від зеленських офшорів, держзради, порушень купи законів...
А трухлявого просто потрусять на гроші...
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08.10.2021 18:27 Ответить
Труханова в 90х уже надо было садить за участие в орг преступности.
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11.10.2021 11:24 Ответить
 
 