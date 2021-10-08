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прокуратура (4926) Труханов Геннадий (313) САП (2036)

Прокуратура просит арестовать Труханова с залогом 120 млн гривен

Прокуратура просит арестовать Труханова с залогом 120 млн гривен

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит арестовать мэра Одессы Геннадия Труханова с залогом 120 млн гривен. Сейчас Высший антикоррупционный суд избирает меру пресечения главе Одесского городского совета.

Об этом РБК-Украина сообщила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк, информирует Цензор.НЕТ.

Отметим, суд может арестовать Труханова на 60 дней.

"Содержание под стражей с альтернативой внесения 120 млн гривен залога", - сообщила Постолюк, какую меру пресечения просит прокуратура.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ сообщило о подозрении 16 лицам, в том числе и Труханову, в незаконном завладении активами громады Одессы. ВИДЕО

Напомним, ранее в НАБУ сообщили, что участники преступной организации в сговоре с другими лицами разработали механизм незаконного завладения активами - средствами местного бюджета и землей территориальной громады города Одессы для ее дальнейшей передачи под застройку. Из-за таких действий в течение 2016-2019 гг. ОТГ потеряла не менее шести земельных участков общей площадью 15,9 га и незаконно потратила из местного бюджета 131 млн грн. Общий размер ущерба по данным эпизодам, по результатам экспертизы, составляет 689 млн грн.

6 октября генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение мэру Одессы Геннадию Труханову.

Сегодня, 8 октября ВАКС избирает меру пресечения Труханову.
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Топ комментарии
+6
Для Трухи 120 млн. это как слону груша
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08.10.2021 11:02
+4
Як завжди пошумить, пошумить та й спустять все на тормозах... Навіть якщо і арештують то нічим все це не закінчеться. Занесуть бабло кому треба і все.
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08.10.2021 11:01
+3
Не буде він сидіти ні в СІЗО, ні на зоні. Такі, як рускамірська ватна Труха, при теперішньому правоБЛудді не сидять. Трохи потріпають нерви, частково очистять умовний гаманець (касєльок (с)) та й усе по тому.
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08.10.2021 11:04
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нада в долярах!
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08.10.2021 11:01 Ответить
Як завжди пошумить, пошумить та й спустять все на тормозах... Навіть якщо і арештують то нічим все це не закінчеться. Занесуть бабло кому треба і все.
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08.10.2021 11:01 Ответить
Для Трухи 120 млн. это как слону груша
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08.10.2021 11:02 Ответить
Обратите внимание, там было сказано, что это касается только пока известных эпизодов хищений. А там этих эпизодов! Как груш на дереве!
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08.10.2021 11:20 Ответить
Не буде він сидіти ні в СІЗО, ні на зоні. Такі, як рускамірська ватна Труха, при теперішньому правоБЛудді не сидять. Трохи потріпають нерви, частково очистять умовний гаманець (касєльок (с)) та й усе по тому.
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08.10.2021 11:04 Ответить
Такие люди.., должны ходить только под конвоем! Без каких либо откатов в ₴120 миллионов, думаю трухе это мелочь...
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08.10.2021 11:09 Ответить
Там не все просто. Если мера уйдут, его обязанности до выборов будет исполнять урод от слуг. В этом и цель. А выборы можно оттягивать по желанию
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08.10.2021 11:09 Ответить
"Белые придут - грабят, красные придут, тоже понимаешь...", есть ли разница? Хотя "95", пока ещё голодный и офшоры полу пустые.
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08.10.2021 11:23 Ответить
120 лямов для этого промоцковского пана насмешка...
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08.10.2021 11:11 Ответить
Прокуратура повинна просити більше . 120 лямів Лампочці до лампочки. А так хоть держава кредитнеться , а Трухи буде менше бажання затягувати процес на роки
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08.10.2021 11:13 Ответить
а тут дехто на Стерненка булку кришив..
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08.10.2021 11:15 Ответить
Давно пора.
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08.10.2021 11:16 Ответить
А чому не 1,2 мільйярди???
В Павловського ви вимагали півмільйярди, яких в нього просто не могло бути, а в Трухлявого й більше є...
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08.10.2021 11:25 Ответить
это зрада и залипуза какая-то. при папередниках такого не было и труха с росс паспортом был в шоколаде.
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08.10.2021 11:27 Ответить
Маловато будет ...
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08.10.2021 11:29 Ответить
А в это время Труханов обратился Úrbi et órbi/к городу и к миру https://dumskaya.net/news/truhanov-obratilsya-k-odessitam-sravnil-nabu-s-n-152880/
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08.10.2021 11:31 Ответить
при таком ущербе такой маленький залог? смешно
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08.10.2021 11:56 Ответить
Прокуратура: " Ну пожалйста, Бога ради ..ну арестуйте, ну пожалуйста, арестуйте Труханова".....
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08.10.2021 12:07 Ответить
Труханова можно было ещё в 90-х гг арестовать.
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08.10.2021 13:13 Ответить
Если Безуглая и Мендель согласны с Трухановым крестиком повышивать, то это ещё может спасти положение.
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08.10.2021 13:15 Ответить
За генерала почти пол лярда загадали---а за этого 120 мил! Та отлистают в трёх экземплярах---что там листать! Идиоты лицемерные. От таких судей больше вреда чем от трухи. Он вор---он ворует бабло, а судья и суд подрывает веру в закон. 500 лет назад за это с судей живьём сдирали кожу при всех. Только что бы верили в силу закона!
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08.10.2021 14:29 Ответить
Есть и другой взгляд.Одесситы говорят по-разному,но все сходятся на том, что Труханов ,как мэр не так уж плох.Это вызывает гнев Банковой независимо от его политической ориентации.Мэры,которые чтото делают для города - от Садового до покойного Кернеса,от Филатова до Кличка - все не годятся для зеленого.Нужен ручной и зеленого цвета.
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08.10.2021 19:57 Ответить
 
 