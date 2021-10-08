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прокуратура (3633) Труханов (376)

Прокуратура просить заарештувати Труханова із заставою 120 млн гривень

Прокуратура просить заарештувати Труханова із заставою 120 млн гривень

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить заарештувати мера Одеси Геннадія Труханова із заставою 120 млн гривень. Зараз Вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід голові Одеської міської ради.

Про це РБК-Україна повідомила прессекретарка САП Ольга Постолюк, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначимо, суд може заарештувати Труханова на 60 днів.

"Утримання під вартою з альтернативою внесення 120 млн гривень застави", - повідомила Постолюк, який запобіжний захід просить прокуратура.

Також читайте: Завтра ВАКС обиратиме запобіжний захід меру Одеси Труханову і його заступнику

Нагадаємо, раніше в НАБУ повідомили, що учасники злочинної організації в змові з іншими особами розробили механізм незаконного заволодіння активами - коштами місцевого бюджету і землею територіальної громади міста Одеси для її подальшої передачі під забудову. Через такі дії протягом 2016-2019 рр. ОТГ втратила щонайменше шість земельних ділянок загальною площею 15,9 га та незаконно витратила з місцевого бюджету 131 млн грн. Загальний розмір збитку за цими епізодами, за результатами експертизи, становить 689 млн грн.

Раніше повідомлялося, що генпрокурор Ірина Венедіктова підписала підозру меру Одеси Геннадію Труханову.

Сьогодні, 8 жовтня ВАКС обирає запобіжний захід Труханову.

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Топ коментарі
+6
Для Трухи 120 млн. это как слону груша
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08.10.2021 11:02
+4
Як завжди пошумить, пошумить та й спустять все на тормозах... Навіть якщо і арештують то нічим все це не закінчеться. Занесуть бабло кому треба і все.
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08.10.2021 11:01
+3
Не буде він сидіти ні в СІЗО, ні на зоні. Такі, як рускамірська ватна Труха, при теперішньому правоБЛудді не сидять. Трохи потріпають нерви, частково очистять умовний гаманець (касєльок (с)) та й усе по тому.
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08.10.2021 11:04
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нада в долярах!
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08.10.2021 11:01 Відповісти
Як завжди пошумить, пошумить та й спустять все на тормозах... Навіть якщо і арештують то нічим все це не закінчеться. Занесуть бабло кому треба і все.
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08.10.2021 11:01 Відповісти
Для Трухи 120 млн. это как слону груша
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Обратите внимание, там было сказано, что это касается только пока известных эпизодов хищений. А там этих эпизодов! Как груш на дереве!
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08.10.2021 11:20 Відповісти
Не буде він сидіти ні в СІЗО, ні на зоні. Такі, як рускамірська ватна Труха, при теперішньому правоБЛудді не сидять. Трохи потріпають нерви, частково очистять умовний гаманець (касєльок (с)) та й усе по тому.
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08.10.2021 11:04 Відповісти
Такие люди.., должны ходить только под конвоем! Без каких либо откатов в ₴120 миллионов, думаю трухе это мелочь...
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08.10.2021 11:09 Відповісти
Там не все просто. Если мера уйдут, его обязанности до выборов будет исполнять урод от слуг. В этом и цель. А выборы можно оттягивать по желанию
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08.10.2021 11:09 Відповісти
"Белые придут - грабят, красные придут, тоже понимаешь...", есть ли разница? Хотя "95", пока ещё голодный и офшоры полу пустые.
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08.10.2021 11:23 Відповісти
120 лямов для этого промоцковского пана насмешка...
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08.10.2021 11:11 Відповісти
Прокуратура повинна просити більше . 120 лямів Лампочці до лампочки. А так хоть держава кредитнеться , а Трухи буде менше бажання затягувати процес на роки
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08.10.2021 11:13 Відповісти
а тут дехто на Стерненка булку кришив..
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08.10.2021 11:15 Відповісти
Давно пора.
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08.10.2021 11:16 Відповісти
А чому не 1,2 мільйярди???
В Павловського ви вимагали півмільйярди, яких в нього просто не могло бути, а в Трухлявого й більше є...
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08.10.2021 11:25 Відповісти
это зрада и залипуза какая-то. при папередниках такого не было и труха с росс паспортом был в шоколаде.
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08.10.2021 11:27 Відповісти
Маловато будет ...
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08.10.2021 11:29 Відповісти
А в это время Труханов обратился Úrbi et órbi/к городу и к миру https://dumskaya.net/news/truhanov-obratilsya-k-odessitam-sravnil-nabu-s-n-152880/
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08.10.2021 11:31 Відповісти
при таком ущербе такой маленький залог? смешно
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08.10.2021 11:56 Відповісти
Прокуратура: " Ну пожалйста, Бога ради ..ну арестуйте, ну пожалуйста, арестуйте Труханова".....
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08.10.2021 12:07 Відповісти
Труханова можно было ещё в 90-х гг арестовать.
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08.10.2021 13:13 Відповісти
Если Безуглая и Мендель согласны с Трухановым крестиком повышивать, то это ещё может спасти положение.
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08.10.2021 13:15 Відповісти
За генерала почти пол лярда загадали---а за этого 120 мил! Та отлистают в трёх экземплярах---что там листать! Идиоты лицемерные. От таких судей больше вреда чем от трухи. Он вор---он ворует бабло, а судья и суд подрывает веру в закон. 500 лет назад за это с судей живьём сдирали кожу при всех. Только что бы верили в силу закона!
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08.10.2021 14:29 Відповісти
Есть и другой взгляд.Одесситы говорят по-разному,но все сходятся на том, что Труханов ,как мэр не так уж плох.Это вызывает гнев Банковой независимо от его политической ориентации.Мэры,которые чтото делают для города - от Садового до покойного Кернеса,от Филатова до Кличка - все не годятся для зеленого.Нужен ручной и зеленого цвета.
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08.10.2021 19:57 Відповісти
 
 