Завтра ВАКС обиратиме запобіжний захід меру Одеси Труханову і його заступнику
Завтра, 8 жовтня, у Вищому антикорупційному суді (ВАКС) заплановано розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу меру Одеси Геннадію Труханову і його заступнику - керуючому справами виконавчого комітету.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВАКС.
Судові засідання призначені на 08 жовтня о 9 годині 00 хвилин за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 42-А.
Нагадується також, що орган досудового розслідування загалом підозрює 16 осіб у ймовірному завданні шкоди територіальній громаді міста Одеси на загальну суму 689 млн грн.
Нагадаємо, раніше в НАБУ повідомили, що учасники злочинної організації в змові з іншими особами розробили механізм незаконного заволодіння активами - коштами місцевого бюджету і землею територіальної громади міста Одеси для її подальшої передачі під забудову. Через таких дій протягом 2016-2019 рр. ОТГ втратила не менше шести земельних ділянок загальною площею 15,9 га та незаконно витратила з місцевого бюджету 131 млн грн. Загальний розмір збитку за даними епізодами, за результатами експертизи, становить 689 млн грн.
Раніше повідомлялося, що генпрокурор Ірина Венедіктова підписала підозра меру Одеси Геннадію Труханову.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вовк не являлся и шо ?
А за 689 млн грн Труху не арестуют: у него в гараже наличкой больше лежит... Откупится.