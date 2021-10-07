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Завтра ВАКС обиратиме запобіжний захід меру Одеси Труханову і його заступнику

Завтра ВАКС обиратиме запобіжний захід меру Одеси Труханову і його заступнику

Завтра, 8 жовтня, у Вищому антикорупційному суді (ВАКС) заплановано розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу меру Одеси Геннадію Труханову і його заступнику - керуючому справами виконавчого комітету.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВАКС.

Судові засідання призначені на 08 жовтня о 9 годині 00 хвилин за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 42-А.

Нагадується також, що орган досудового розслідування загалом підозрює 16 осіб у ймовірному завданні шкоди територіальній громаді міста Одеси на загальну суму 689 млн грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ повідомило про підозру 16 особам, серед них і Труханову, в незаконному заволодінні активами громади Одеси. ВIДЕО

Нагадаємо, раніше в НАБУ повідомили, що учасники злочинної організації в змові з іншими особами розробили механізм незаконного заволодіння активами - коштами місцевого бюджету і землею територіальної громади міста Одеси для її подальшої передачі під забудову. Через таких дій протягом 2016-2019 рр. ОТГ втратила не менше шести земельних ділянок загальною площею 15,9 га та незаконно витратила з місцевого бюджету 131 млн грн. Загальний розмір збитку за даними епізодами, за результатами експертизи, становить 689 млн грн.

Раніше повідомлялося, що генпрокурор Ірина Венедіктова підписала підозра меру Одеси Геннадію Труханову.

Автор: 

Труханов Геннадій (378) Антикорупційний суд ВАКС (1955) запобіжний захід (489)


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Топ коментарі
+4
Ну-ну, делаем ставки..
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07.10.2021 16:44
+4
так часто Труханову что то предъявляют, а потом эти предъявы куда-то исчезают - что по большому счёту уже все привыкли и забили болт на эти дела
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07.10.2021 17:31
+4
Вангую, что в суд никто не явится !
Вовк не являлся и шо ?
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07.10.2021 17:44
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Ну-ну, делаем ставки..
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07.10.2021 16:44 Відповісти
Не хочу здаватися антисемітом, але ойц.
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07.10.2021 16:54 Відповісти
сделать обрезание повторное- под корень
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07.10.2021 17:11 Відповісти
попкорн в цем случае необходимая весчь, бо зеленые братья вместе с адвентистами пивных киосков ведут дело к клоунской демократии
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07.10.2021 17:12 Відповісти
так часто Труханову что то предъявляют, а потом эти предъявы куда-то исчезают - что по большому счёту уже все привыкли и забили болт на эти дела
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07.10.2021 17:31 Відповісти
Вангую, что в суд никто не явится !
Вовк не являлся и шо ?
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07.10.2021 17:44 Відповісти
конечно не явится раз уже далеко-далеко...) еще бы по радио объявили что арестовать собираются..
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07.10.2021 23:57 Відповісти
Перед наступом диктатури необхідно єднання всіх здорових сил суспільства.
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07.10.2021 18:12 Відповісти
Разбойника с большой дороги будут обвинять в мелком взяточничестве.
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07.10.2021 18:13 Відповісти
самолеты на израиль уже заправлены
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07.10.2021 18:32 Відповісти
НАБУ и ВАКС создавал. Или должен был гонять за Трухановым и нести ахинею типа "Я ваш прокурор, я ваш приговор". Кстати, а че Порошенко не сидит до сих пор?
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07.10.2021 20:13 Відповісти
Та будуть тягти аж до виборів - щоб Труханов дав 100 процентів ЗА. Зараз Банкова буде всіх брати на гачок - і мерів, і всіх , від кого можуть залежати протоколи виборів...
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08.10.2021 01:01 Відповісти
Откупится. Бабла у него много
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08.10.2021 02:08 Відповісти
Если бы украли 689 миллионов долларов, тогда может быть, и посадили.

А за 689 млн грн Труху не арестуют: у него в гараже наличкой больше лежит... Откупится.
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08.10.2021 07:25 Відповісти
это правильно.
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08.10.2021 08:28 Відповісти
Ну посмотрим как оно там получится. Вообще на Уси https://usionline.com/prokuratura-obzhaluet-zalog-truhanovu/ что прокуратура обжалует залог ему. Посмотрим как сложится ситуация со всей этой историей
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12.10.2021 15:19 Відповісти
 
 