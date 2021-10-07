Завтра ВАКС обиратиме запобіжний захід меру Одеси Труханову і його заступнику

Завтра, 8 жовтня, у Вищому антикорупційному суді (ВАКС) заплановано розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу меру Одеси Геннадію Труханову і його заступнику - керуючому справами виконавчого комітету.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВАКС.

Судові засідання призначені на 08 жовтня о 9 годині 00 хвилин за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 42-А.

Нагадується також, що орган досудового розслідування загалом підозрює 16 осіб у ймовірному завданні шкоди територіальній громаді міста Одеси на загальну суму 689 млн грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ повідомило про підозру 16 особам, серед них і Труханову, в незаконному заволодінні активами громади Одеси. ВIДЕО

Нагадаємо, раніше в НАБУ повідомили, що учасники злочинної організації в змові з іншими особами розробили механізм незаконного заволодіння активами - коштами місцевого бюджету і землею територіальної громади міста Одеси для її подальшої передачі під забудову. Через таких дій протягом 2016-2019 рр. ОТГ втратила не менше шести земельних ділянок загальною площею 15,9 га та незаконно витратила з місцевого бюджету 131 млн грн. Загальний розмір збитку за даними епізодами, за результатами експертизи, становить 689 млн грн.

Раніше повідомлялося, що генпрокурор Ірина Венедіктова підписала підозра меру Одеси Геннадію Труханову.