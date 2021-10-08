Суд продолжит избирать меру пресечения мэру Одессы Труханову 11 октября

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) не смог сегодня избрать меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову и его заместителю. В заседании объявлен перерыв до понедельника, 11 октября.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом стало известно в ходе судебного заседания, на котором велась трансляция.

"Объявляется перерыв до понедельника. Начнем заседание в 10:30 ... Хорошо, давайте на 9-ть" - сказала председательствующая судья ВАКС.

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Напомним, утром 8 октября ВАКС начал рассматривать ходатайство детектива НАБУ об избрании меры пресечения главе Одесского городского совета Геннадию Труханову. Заседание продолжалось более 10 часов.

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