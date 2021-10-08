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Труханов Геннадий (313) мера пресечения (421)

Суд продолжит избирать меру пресечения мэру Одессы Труханову 11 октября

Суд продолжит избирать меру пресечения мэру Одессы Труханову 11 октября

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) не смог сегодня избрать меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову и его заместителю. В заседании объявлен перерыв до понедельника, 11 октября.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом стало известно в ходе судебного заседания, на котором велась трансляция.

"Объявляется перерыв до понедельника. Начнем заседание в 10:30 ... Хорошо, давайте на 9-ть" - сказала председательствующая судья ВАКС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подозрение Труханову: преступной организацией руководил Галантерник

Напомним, утром 8 октября ВАКС начал рассматривать ходатайство детектива НАБУ об избрании меры пресечения главе Одесского городского совета Геннадию Труханову. Заседание продолжалось более 10 часов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ сообщило о подозрении 16 лицам, в том числе и Труханову, в незаконном завладении активами громады Одессы. ВИДЕО

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Топ комментарии
+3
Продолжайте и заканчивайте. Вор должен сидеть.
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08.10.2021 19:59
+3
Там тільки 9гр вилікують.
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08.10.2021 20:03
+2
шо там выбирать?
бранзулетку ему на шею и в буцыгарню...
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08.10.2021 20:01
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Най найвеличніший з міністром МВС виступлять і скажуть... Як там вони про Ріфа, Дугарь та Кузьменко сказали.... Що вони винні, здається... Ось і все! І нашо ті суди?
Чи тут "вьі нє панімаєтє - ето другоє!"?
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08.10.2021 19:57 Ответить
Продолжайте и заканчивайте. Вор должен сидеть.
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08.10.2021 19:59 Ответить
Там тільки 9гр вилікують.
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08.10.2021 20:03 Ответить
Суд такой же беспомощный... Но он не депутат ВР,жить будет...
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08.10.2021 20:15 Ответить
шо там выбирать?
бранзулетку ему на шею и в буцыгарню...
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08.10.2021 20:01 Ответить
посадите хоть одну элитную ворюгу
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08.10.2021 20:05 Ответить
садять за вбивство,тероризм,зрада-за все остальне застава,в Швеції таке самЕ
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08.10.2021 20:38 Ответить
Сдается, у него спросили, хочет ли он сидеть, и он сказал, что нет. Суд удалился в совещательную комнату.
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08.10.2021 21:42 Ответить
*...суд не смог сегодня избрать меру пресечения---завтра продолжить избирать....*. Прочёл два раза. Дошло. Завтра же суббота. А потом воскресенье. Ребятки---за кого нас держат *Эти* уже 20лет? Давайте просыпаться. Арматуры ещё много. Пора!
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08.10.2021 22:21 Ответить
має ще донести...
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08.10.2021 23:16 Ответить
 
 