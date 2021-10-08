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Одесса (7739) прокуратура (4926) Труханов Геннадий (313) Галантерник Владимир (15)

Подозрение Труханову: преступной организацией руководил Галантерник

Подозрение Труханову: преступной организацией руководил Галантерник

Проживающий в Лондоне миллиардер Владимир Галантерник назван главным организатором "схемы" в деле городского головы Одессы Геннадия Труханова.

Об этом говорится в тексте подозрения Труханову, который есть в распоряжении Цензор.НЕТ.

В подозрении утверждается, что Труханов действовал "в составе преступной организации, сформировавшейся в городе Одесса под руководством Галантерника Владимира Ильича".

Помимо Галантерника и Труханова, в документе упоминают имена и должности еще семерых соучастников - чиновников и депутатов Одесского горсовета.

Указано, что они действовали "с целью получения неправомерной выгоды для юридических лиц, которые обретаи при этом права на объекты коммунальной собственности".

Читайте: Полный текст подозрения Труханову. ДОКУМЕНТ

В подозрении говорится, что создатель схемы Галантерник определил два направления деятельности преступной организации - незаконная приватизация недвижимости, которую оформляли как передачу в аренду и незаконная застройка земель рекреационного назначения. И в первом, и во втором случае, по версии прокуратуры, схема позволяла проводить застройку, но при этом не участвовать в конкурентных торгах за землю.

Отдельное направление деятельности преступной организации, по версии прокуратуры - завладение бюджетными средствами Одессы.

Также читайте: Прокуратура просит арестовать Труханова с залогом 120 млн гривен

Напомним, ранее в НАБУ сообщили, что участники преступной организации в сговоре с другими лицами разработали механизм незаконного завладения активами - средствами местного бюджета и землей территориальной громады города Одессы для ее дальнейшей передачи под застройку. Из-за таких действий в течение 2016-2019 гг. ОТГ потеряла не менее шести земельных участков общей площадью 15,9 га и незаконно потратила из местного бюджета 131 млн грн. Общий размер ущерба по данным эпизодам, по результатам экспертизы, составляет 689 млн грн.

6 октября генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение мэру Одессы Геннадию Труханову.

Сегодня, 8 октября ВАКС избирает меру пресечения Труханову. Прокуратура просит отправить его под арест с залогом 120 млн грн.

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Топ комментарии
+8
свічка@svecha62

https://twitter.com/svecha62/status/1446460140174053392 3 ч



Телефонный звонок, который стал причиной срыва спецоперации по «вагнеровцев», сделал не президент Владимир Зеленский, а глава его офиса Андрей Ермак.
Об этом в эфире телеканала «Прямой» сказал экс-генеральний прокурор Руслан Рябошапка.
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08.10.2021 19:36
+8
Вкрадеш велосипед - тюрьма 5 років. Крадеш 200-900 млн грн.- домашній арешт чи воля під заставу... Така в нас правда. Покидьки які крадуть мільйони ніколи не несуть жодної відповідальності. Тому влада боячись праведного гніву народу ніколи не прийме закон про вільне володіння вогнепальною зброєю.
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08.10.2021 19:55
+7
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08.10.2021 19:44
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свічка@svecha62

https://twitter.com/svecha62/status/1446460140174053392 3 ч



Телефонный звонок, который стал причиной срыва спецоперации по «вагнеровцев», сделал не президент Владимир Зеленский, а глава его офиса Андрей Ермак.
Об этом в эфире телеканала «Прямой» сказал экс-генеральний прокурор Руслан Рябошапка.
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08.10.2021 19:36 Ответить
Під нічний домашній арешт його, гада. Як і терориста Мертвечука..)))
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08.10.2021 19:37 Ответить
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08.10.2021 19:37 Ответить
О-ппа-Лямпочка засветилась "погонялово" Галатерника младой пацан начинал свои делишки с контейнера с электротоварами отсюда и кликуха ЛАМПОЧКА....
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08.10.2021 19:38 Ответить
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08.10.2021 19:44 Ответить
за те то його таке "побиття" він знову у шоблі зради і ще замутив пару лямів зЄлені...- толк від такого...
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08.10.2021 19:50 Ответить
Пусть опять приедет в Одессу .....такую сытую наглую рожу начистить-одно удовольствие. И промахнуться трудно
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08.10.2021 22:53 Ответить
Посадят его наконец ?
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08.10.2021 19:49 Ответить
а кого сажають у нас хто в "темі" , при баблі та звязках...
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08.10.2021 19:51 Ответить
На конєц чи наконєц? Це не те саме.
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08.10.2021 20:38 Ответить
Труханову тоже хочется квартиру на Бейкер стрит. Он шо, лысый?
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08.10.2021 19:50 Ответить
Галантерейщик и Кардинал - это сила!
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08.10.2021 19:50 Ответить
Вкрадеш велосипед - тюрьма 5 років. Крадеш 200-900 млн грн.- домашній арешт чи воля під заставу... Така в нас правда. Покидьки які крадуть мільйони ніколи не несуть жодної відповідальності. Тому влада боячись праведного гніву народу ніколи не прийме закон про вільне володіння вогнепальною зброєю.
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08.10.2021 19:55 Ответить
Саме цікаве, що вся ця шушера спокійно живе у Лондонах і ніякий МІ6 чи скотлендярд не цікавиться, звідки у прибулця лярд зелені. І таких там тисячі. Скуповують все гуртом і в роздріб. Паспорти європейські також продаються таким "бізнес" менам як пиріжки. Якого-небудь роботягу на кордоні витрясуть або і посадять за перевезення готівки. А з чемоданами бабла - міласті просім! ))) Такий "закон", панімаєш.
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08.10.2021 20:36 Ответить
странно...чому не Порошенко?
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08.10.2021 21:42 Ответить
у тебя цилюлез моска,,
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09.10.2021 05:30 Ответить
галантерник и труханов - ето сила!
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09.10.2021 05:29 Ответить
страна идиотов... еще лет 50 будут сажать этого одесского бандюгана.....
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09.10.2021 12:21 Ответить
 
 