Підозра Труханову: злочинною організацією керував Галантерник

Мільярдер Володимир Галантерник, який проживає в Лондоні, названий головним організатором "схеми" в справі міського голови Одеси Геннадія Труханова.

Про це йдеться в тексті підозри Труханову, яка є в розпорядженні Цензор.НЕТ.

У підозрі стверджується, що Труханов діяв "у складі злочинної організації, яка склалася в місті Одеса під керівництвом Галантерника Володимира Ілліча".

Крім Галантерника і Труханова, в документі згадують імена і посади ще сімох учасників - чиновників і депутатів Одеської міськради.

Зазначено, що вони діяли "з метою одержання неправомірної вигоди для юридичних осіб, які набували при цьому права на об'єкти комунальної власності".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повний текст підозри Труханову. ДОКУМЕНТ

У підозрі йдеться, що творець схеми Галантерник визначив два напрямки діяльності злочинної організації - незаконна приватизація нерухомості, яку оформляли як передачу в оренду, і незаконна забудова земель рекреаційного призначення. І в першому, і в другому випадку, за версією прокуратури, схема дозволяла проводити забудову, але при цьому не брати участь в конкурентних торгах за землю.

Окремий напрямок діяльності злочинної організації, за версією прокуратури - заволодіння бюджетними коштами Одеси.

Нагадаємо, раніше в НАБУ повідомили, що учасники злочинної організації в змові з іншими особами розробили механізм незаконного заволодіння активами - коштами місцевого бюджету і землею територіальної громади міста Одеси для її подальшої передачі під забудову. Через такі дії протягом 2016-2019 рр. ОТГ втратила не менше шести земельних ділянок загальною площею 15,9 га та незаконно витратила з місцевого бюджету 131 млн грн. Загальний розмір збитку за даними епізодами, за результатами експертизи, становить 689 млн грн.

6 жовтня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала підозру меру Одеси Геннадію Труханову.

Сьогодні, 8 жовтня ВАКС обирав запобіжний захід Труханову. Прокуратура просить відправити його під арешт із заставою 120 млн грн. Продовження засідання відбудеться 11 жовтня.