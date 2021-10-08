УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12429 відвідувачів онлайн
Новини
8 240 25
Одеса (5320) прокуратура (3633) Труханов (376) Галантерник Володимир (18)

Підозра Труханову: злочинною організацією керував Галантерник

Підозра Труханову: злочинною організацією керував Галантерник

Мільярдер Володимир Галантерник, який проживає в Лондоні, названий головним організатором "схеми" в справі міського голови Одеси Геннадія Труханова.

Про це йдеться в тексті підозри Труханову, яка є в розпорядженні Цензор.НЕТ.

У підозрі стверджується, що Труханов діяв "у складі злочинної організації, яка склалася в місті Одеса під керівництвом Галантерника Володимира Ілліча".

Крім Галантерника і Труханова, в документі згадують імена і посади ще сімох учасників - чиновників і депутатів Одеської міськради.

Зазначено, що вони діяли "з метою одержання неправомірної вигоди для юридичних осіб, які набували при цьому права на об'єкти комунальної власності".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повний текст підозри Труханову. ДОКУМЕНТ

У підозрі йдеться, що творець схеми Галантерник визначив два напрямки діяльності злочинної організації - незаконна приватизація нерухомості, яку оформляли як передачу в оренду, і незаконна забудова земель рекреаційного призначення. І в першому, і в другому випадку, за версією прокуратури, схема дозволяла проводити забудову, але при цьому не брати участь в конкурентних торгах за землю.

Окремий напрямок діяльності злочинної організації, за версією прокуратури - заволодіння бюджетними коштами Одеси.

Нагадаємо, раніше в НАБУ повідомили, що учасники злочинної організації в змові з іншими особами розробили механізм незаконного заволодіння активами - коштами місцевого бюджету і землею територіальної громади міста Одеси для її подальшої передачі під забудову. Через такі дії протягом 2016-2019 рр. ОТГ втратила не менше шести земельних ділянок загальною площею 15,9 га та незаконно витратила з місцевого бюджету 131 млн грн. Загальний розмір збитку за даними епізодами, за результатами експертизи, становить 689 млн грн.

6 жовтня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала підозру меру Одеси Геннадію Труханову.

Сьогодні, 8 жовтня ВАКС обирав запобіжний захід Труханову. Прокуратура просить відправити його під арешт із заставою 120 млн грн. Продовження засідання відбудеться 11 жовтня.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+8
свічка@svecha62

https://twitter.com/svecha62/status/1446460140174053392 3 ч



Телефонный звонок, который стал причиной срыва спецоперации по «вагнеровцев», сделал не президент Владимир Зеленский, а глава его офиса Андрей Ермак.
Об этом в эфире телеканала «Прямой» сказал экс-генеральний прокурор Руслан Рябошапка.
показати весь коментар
08.10.2021 19:36
+8
Вкрадеш велосипед - тюрьма 5 років. Крадеш 200-900 млн грн.- домашній арешт чи воля під заставу... Така в нас правда. Покидьки які крадуть мільйони ніколи не несуть жодної відповідальності. Тому влада боячись праведного гніву народу ніколи не прийме закон про вільне володіння вогнепальною зброєю.
показати весь коментар
08.10.2021 19:55
+7
показати весь коментар
08.10.2021 19:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
свічка@svecha62

https://twitter.com/svecha62/status/1446460140174053392 3 ч



Телефонный звонок, который стал причиной срыва спецоперации по «вагнеровцев», сделал не президент Владимир Зеленский, а глава его офиса Андрей Ермак.
Об этом в эфире телеканала «Прямой» сказал экс-генеральний прокурор Руслан Рябошапка.
показати весь коментар
08.10.2021 19:36 Відповісти
Під нічний домашній арешт його, гада. Як і терориста Мертвечука..)))
показати весь коментар
08.10.2021 19:37 Відповісти
показати весь коментар
08.10.2021 19:37 Відповісти
О-ппа-Лямпочка засветилась "погонялово" Галатерника младой пацан начинал свои делишки с контейнера с электротоварами отсюда и кликуха ЛАМПОЧКА....
показати весь коментар
08.10.2021 19:38 Відповісти
показати весь коментар
08.10.2021 19:44 Відповісти
за те то його таке "побиття" він знову у шоблі зради і ще замутив пару лямів зЄлені...- толк від такого...
показати весь коментар
08.10.2021 19:50 Відповісти
Пусть опять приедет в Одессу .....такую сытую наглую рожу начистить-одно удовольствие. И промахнуться трудно
показати весь коментар
08.10.2021 22:53 Відповісти
Посадят его наконец ?
показати весь коментар
08.10.2021 19:49 Відповісти
а кого сажають у нас хто в "темі" , при баблі та звязках...
показати весь коментар
08.10.2021 19:51 Відповісти
На конєц чи наконєц? Це не те саме.
показати весь коментар
08.10.2021 20:38 Відповісти
Труханову тоже хочется квартиру на Бейкер стрит. Он шо, лысый?
показати весь коментар
08.10.2021 19:50 Відповісти
Галантерейщик и Кардинал - это сила!
показати весь коментар
08.10.2021 19:50 Відповісти
Вкрадеш велосипед - тюрьма 5 років. Крадеш 200-900 млн грн.- домашній арешт чи воля під заставу... Така в нас правда. Покидьки які крадуть мільйони ніколи не несуть жодної відповідальності. Тому влада боячись праведного гніву народу ніколи не прийме закон про вільне володіння вогнепальною зброєю.
показати весь коментар
08.10.2021 19:55 Відповісти
Саме цікаве, що вся ця шушера спокійно живе у Лондонах і ніякий МІ6 чи скотлендярд не цікавиться, звідки у прибулця лярд зелені. І таких там тисячі. Скуповують все гуртом і в роздріб. Паспорти європейські також продаються таким "бізнес" менам як пиріжки. Якого-небудь роботягу на кордоні витрясуть або і посадять за перевезення готівки. А з чемоданами бабла - міласті просім! ))) Такий "закон", панімаєш.
показати весь коментар
08.10.2021 20:36 Відповісти
странно...чому не Порошенко?
показати весь коментар
08.10.2021 21:42 Відповісти
у тебя цилюлез моска,,
показати весь коментар
09.10.2021 05:30 Відповісти
галантерник и труханов - ето сила!
показати весь коментар
09.10.2021 05:29 Відповісти
страна идиотов... еще лет 50 будут сажать этого одесского бандюгана.....
показати весь коментар
09.10.2021 12:21 Відповісти
 
 