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Епідзонування України: у "помаранчевій" зоні 15 областей. ТАБЛИЦЯ
Станом на суботу, 9 жовтня, в "помаранчевій зоні" епідемічної небезпеки перебувають 15 областей України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.
Зокрема, станом на 9 жовтня до "помаранчевої" зони епідемічної небезпеки віднесено Дніпропетровську, Донецьку, Житомирську, Запорізьку, Київську, Луганську, Львівську, Полтавську, Рівненську, Сумську, Тернопільську, Харківську, Херсонську, Хмельницьку та Чернівецьку області.
Найвищий рівень захворюваності в Чернівецькій та Луганській областях (768), Херсонській (496), Харківській (482).
Топ коментарі
+5 Виктор Требичев
показати весь коментар09.10.2021 10:28
+2 Олена Олена 70cf60e9
показати весь коментар09.10.2021 10:40
+2 alexs
показати весь коментар09.10.2021 11:30
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нах.... лісом із своїм зонуванням?!
Як Ви це встановили?
Багато наукових досліджень встановило, що діти не дають значущого підвищення до захворюваності ковідом.
У Львівській області, як і інших регіонах України, набирає обертів епідемія https://www.obozrevatel.com/ukr/topic/koronavirus-2019-ncov/ коронавірусу . Машини швидкої допомоги шикуються в черги до приймальних відділень лікарень, де і так катастрофічно не вистачає вільних ліжок. Інфекція вражає навіть молодих людей, майже всі пацієнти (98%) - ті, хто не встиг зробити щеплення від COVID-19.
Незважаючи на те, що Львівщина опинилася на межі "червоної зони", посилювати карантин там не поспішають. Адже скоро обласний центр прийматиме матч https://www.obozrevatel.com/ukr/entity/sbornaya-ukrainyi/ нашої футбольної збірної , а також планується фестиваль вина і сиру.