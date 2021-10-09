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Епідзонування України: у "помаранчевій" зоні 15 областей. ТАБЛИЦЯ

Епідзонування України: у

Станом на суботу, 9 жовтня, в "помаранчевій зоні" епідемічної небезпеки перебувають 15 областей України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.Епідзонування України: у помаранчевій зоні 15 областей 01

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Зокрема, станом на 9 жовтня до "помаранчевої" зони епідемічної небезпеки віднесено Дніпропетровську, Донецьку, Житомирську, Запорізьку, Київську, Луганську, Львівську, Полтавську, Рівненську, Сумську, Тернопільську, Харківську, Херсонську, Хмельницьку та Чернівецьку області.

Найвищий рівень захворюваності в Чернівецькій та Луганській областях (768), Херсонській (496), Харківській (482).

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Топ коментарі
+5
А не пішли б ви нах.... лісом із своїм зонуванням?!
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09.10.2021 10:28
+2
А що така терміновість??? Вчителі ж щеплені
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09.10.2021 10:40
+2
Чему ВЫ удивляетесь? Скоро все будут в красной зоне......Это ....уроды....
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09.10.2021 11:30
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А не пішли б ви нах.... лісом із своїм зонуванням?!
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09.10.2021 10:28 Відповісти
Терміново треба переводити навчальні заклади на дистанційну освіту. Принаймі, старшу ланку. Діти не носять маски в класах, в транспорті, тісно спілкуються в класах, а потім несуть вірус додому.
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09.10.2021 10:39 Відповісти
А що така терміновість??? Вчителі ж щеплені
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09.10.2021 10:40 Відповісти
І відчепіться від дітей і не верещіть. Дорослі так само хворіють і розносять заразу і не носять маски.
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09.10.2021 10:44 Відповісти
Питання про дітей, які без масок заражають один одного в класах. До чого тут вчителі ? Дорослі носять маски в транспорті, магазинах, великах групах людей.
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09.10.2021 11:57 Відповісти
Дорослі носять маски???😃
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09.10.2021 12:00 Відповісти
Не перейматесь, у вас на кацапії маски не носять, смійтесь далі...
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09.10.2021 13:29 Відповісти
"Питання про дітей, які без масок заражають один одного в класах"
Як Ви це встановили?
Багато наукових досліджень встановило, що діти не дають значущого підвищення до захворюваності ковідом.
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09.10.2021 20:05 Відповісти
Чему ВЫ удивляетесь? Скоро все будут в красной зоне......Это ....уроды....
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09.10.2021 11:30 Відповісти
Уроды...Это...Кто...?
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09.10.2021 11:52 Відповісти
Невакцинированые уроды
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09.10.2021 19:49 Відповісти
У лікарнях бракує ліжок, усі COVID-пацієнти - нещеплені. Що відбувається на Львівщині






У Львівській області, як і інших регіонах України, набирає обертів епідемія https://www.obozrevatel.com/ukr/topic/koronavirus-2019-ncov/ коронавірусу . Машини швидкої допомоги шикуються в черги до приймальних відділень лікарень, де і так катастрофічно не вистачає вільних ліжок. Інфекція вражає навіть молодих людей, майже всі пацієнти (98%) - ті, хто не встиг зробити щеплення від COVID-19.

Незважаючи на те, що Львівщина опинилася на межі "червоної зони", посилювати карантин там не поспішають. Адже скоро обласний центр прийматиме матч https://www.obozrevatel.com/ukr/entity/sbornaya-ukrainyi/ нашої футбольної збірної , а також планується фестиваль вина і сиру.
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09.10.2021 15:09 Відповісти
 
 