Епідзонування України: у "помаранчевій" зоні 15 областей. ТАБЛИЦЯ

Станом на суботу, 9 жовтня, в "помаранчевій зоні" епідемічної небезпеки перебувають 15 областей України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

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Зокрема, станом на 9 жовтня до "помаранчевої" зони епідемічної небезпеки віднесено Дніпропетровську, Донецьку, Житомирську, Запорізьку, Київську, Луганську, Львівську, Полтавську, Рівненську, Сумську, Тернопільську, Харківську, Херсонську, Хмельницьку та Чернівецьку області.

Найвищий рівень захворюваності в Чернівецькій та Луганській областях (768), Херсонській (496), Харківській (482).

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