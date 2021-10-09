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Эпидзонирование Украины: В "оранжевой" зоне 15 областей. ТАБЛИЦА
По состоянию на субботу, 9 октября, в "оранжевой зоне" эпидемической опасности находятся 15 областей Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Так, по состоянию на 9 октября к оранжевой зоне эпидемической опасности отнесены: Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Киевская, Луганская, Львовская, Полтавская, Ривненская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая и Черновицкая области.
Самый высокий уровень заболеваемости в Черновицкой и Луганской областях - 768, Херсонской - 496, Харьковской - 482.
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+5 Виктор Требичев
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+2 alexs
показать весь комментарий09.10.2021 11:30
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нах.... лісом із своїм зонуванням?!
Як Ви це встановили?
Багато наукових досліджень встановило, що діти не дають значущого підвищення до захворюваності ковідом.
У Львівській області, як і інших регіонах України, набирає обертів епідемія https://www.obozrevatel.com/ukr/topic/koronavirus-2019-ncov/ коронавірусу . Машини швидкої допомоги шикуються в черги до приймальних відділень лікарень, де і так катастрофічно не вистачає вільних ліжок. Інфекція вражає навіть молодих людей, майже всі пацієнти (98%) - ті, хто не встиг зробити щеплення від COVID-19.
Незважаючи на те, що Львівщина опинилася на межі "червоної зони", посилювати карантин там не поспішають. Адже скоро обласний центр прийматиме матч https://www.obozrevatel.com/ukr/entity/sbornaya-ukrainyi/ нашої футбольної збірної , а також планується фестиваль вина і сиру.