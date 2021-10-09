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Эпидзонирование Украины: В "оранжевой" зоне 15 областей. ТАБЛИЦА

Эпидзонирование Украины: В

По состоянию на субботу, 9 октября, в "оранжевой зоне" эпидемической опасности находятся 15 областей Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.Эпидзонирование Украины: В оранжевой зоне 15 областей 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Осенью ситуация с COVID-19 может быть хуже, чем весной, - эпидемиолог Чумаченко

Так, по состоянию на 9 октября к оранжевой зоне эпидемической опасности отнесены: Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Киевская, Луганская, Львовская, Полтавская, Ривненская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая и Черновицкая области.

Самый высокий уровень заболеваемости в Черновицкой и Луганской областях - 768, Херсонской - 496, Харьковской - 482.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине в наличии 6 миллионов доз вакцины CoronaVac, - Минздрав

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Топ комментарии
+5
А не пішли б ви нах.... лісом із своїм зонуванням?!
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09.10.2021 10:28
+2
А що така терміновість??? Вчителі ж щеплені
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09.10.2021 10:40
+2
Чему ВЫ удивляетесь? Скоро все будут в красной зоне......Это ....уроды....
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09.10.2021 11:30
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А не пішли б ви нах.... лісом із своїм зонуванням?!
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09.10.2021 10:28 Ответить
Терміново треба переводити навчальні заклади на дистанційну освіту. Принаймі, старшу ланку. Діти не носять маски в класах, в транспорті, тісно спілкуються в класах, а потім несуть вірус додому.
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09.10.2021 10:39 Ответить
А що така терміновість??? Вчителі ж щеплені
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09.10.2021 10:40 Ответить
І відчепіться від дітей і не верещіть. Дорослі так само хворіють і розносять заразу і не носять маски.
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09.10.2021 10:44 Ответить
Питання про дітей, які без масок заражають один одного в класах. До чого тут вчителі ? Дорослі носять маски в транспорті, магазинах, великах групах людей.
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09.10.2021 11:57 Ответить
Дорослі носять маски???😃
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09.10.2021 12:00 Ответить
Не перейматесь, у вас на кацапії маски не носять, смійтесь далі...
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09.10.2021 13:29 Ответить
"Питання про дітей, які без масок заражають один одного в класах"
Як Ви це встановили?
Багато наукових досліджень встановило, що діти не дають значущого підвищення до захворюваності ковідом.
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09.10.2021 20:05 Ответить
Чему ВЫ удивляетесь? Скоро все будут в красной зоне......Это ....уроды....
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09.10.2021 11:30 Ответить
Уроды...Это...Кто...?
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09.10.2021 11:52 Ответить
Невакцинированые уроды
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09.10.2021 19:49 Ответить
У лікарнях бракує ліжок, усі COVID-пацієнти - нещеплені. Що відбувається на Львівщині






У Львівській області, як і інших регіонах України, набирає обертів епідемія https://www.obozrevatel.com/ukr/topic/koronavirus-2019-ncov/ коронавірусу . Машини швидкої допомоги шикуються в черги до приймальних відділень лікарень, де і так катастрофічно не вистачає вільних ліжок. Інфекція вражає навіть молодих людей, майже всі пацієнти (98%) - ті, хто не встиг зробити щеплення від COVID-19.

Незважаючи на те, що Львівщина опинилася на межі "червоної зони", посилювати карантин там не поспішають. Адже скоро обласний центр прийматиме матч https://www.obozrevatel.com/ukr/entity/sbornaya-ukrainyi/ нашої футбольної збірної , а також планується фестиваль вина і сиру.
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09.10.2021 15:09 Ответить
 
 