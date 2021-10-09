УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9554 відвідувача онлайн
Новини
7 959 151
Климпуш-Цинцадзе (390) Закон про олігархів (149)

"ЄС" вимагатиме кримінальної відповідальності для організаторів антиконституційного голосування за закон про олігархів, - Климпуш-Цинцадзе

Фракція "Європейська Солідарність" наполягатиме на притягненні до кримінальної відповідальності організаторів антиконституційного голосування за скандальний законопроєкт про олігархів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила нардепка "ЄС" Іванна Климпуш-Цинцадзе.

"На жаль, напевно, буде бажання підписати закон у тому вигляді, який хочеться бачити Банковій, незалежно від того, що було прийнято і було проголосовано Верховною Радою. Тоді дійсно настає кримінальна відповідальність. Ми як фракція вже подали свої звернення в правоохоронні органи щодо всіх порушень, які були зафіксовані під час прийняття цього закону. Але якщо на це піде новий спікер, то, очевидно, будемо звертатися і далі", - заявила нардепка в ефірі телеканалу "Україна 24".

Водночас вона вважає, що процеси навколо скандального законопроєкту про олігархів потрібні владі для відволікання уваги від скандалів з офшорами і нападу на журналістів у приміщенні державного "Укрексімбанку".

"Це спроба відвернути увагу. Просто у них кредо таке, що ні дня без "зашкварів" і ні дня без сорому і ганьби. Тому це просто їхній такий стиль і це склад депутатської парламентської сили "Слуги народу".

Читайте також: Законопроєкт про олігархів порушує відразу 19 статей Конституції, - експерт

Нагадаємо, 23 вересня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про олігархів, не чекаючи висновків Венеціанської комісії і не звертаючи уваги на критику міжнародних експертів.

Після голосування голова Венеціанської комісії Джанні Букіккіо зателефонував президенту України і запросив фінальний текст законопроєкту для аналізу на предмет дотримання прав людини.

Сама процедура голосування викликала критику західних експертів. Опозиційні фракції заявили про грубе порушення Конституції, а фракція "ЄС" звернулася в правоохоронні органи.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+15
Да неужели вы еще не поняли, что зеленому крысятнику все по барабану. Для них нет ни законов ни понятий.Видать Криворожские помойки крепко въелись в их гнилую сущность.
показати весь коментар
09.10.2021 13:28
+13
Может и так, но ведь это голосование за закон для олигархов было проведено с нарушениями всех норм парламентского регламента и даже с шулерством Стефанчука, когда он просто вычеркнул одну норму из стенограммы.
Это действительно криминальные нарушения, вне зависимости от того, требуют этого ПЭСики или нет.
Суть то в этом.
показати весь коментар
09.10.2021 13:36
+11
В Україні, поки що, так склалося, що президент- злочинець тікає в ... ростов.
Побачимо, чи встигне цей, презЕдент.
показати весь коментар
09.10.2021 13:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
не маленький - сам найдешь
показати весь коментар
09.10.2021 15:16 Відповісти
но я тебе помогу немного

https://news.obozrevatel.com/politics/zakon-ob-oligarhah-yavlyaetsya-nekonstitutsionnyim-on-prevraschaet-snbo-v-sud-i-sledstvie-ekspert.htm

https://dumskaya.net/news/populistskiy-nekonstitutcionnyy-i-opasnyy-antiol-144725/

https://glavcom.ua/ru/news/zakon-ob-oligarhah-narushaet-konstituciyu-i-vedet-k-diktature-nardep-batkivshchiny-787149.html

https://zn.ua/internal/mest-karabasam-rada-v-pervom-chtenii-prinjala-zakon-ob-oliharkhakh-.html

https://korrespondent.net/ukraine/4393636-ombudsmen-raskrytykovala-zakon-ob-olyharkhakh

хватит?
показати весь коментар
09.10.2021 15:19 Відповісти
Первый же ресурс "Обозреватель" -gренадлежит Бродскому который связан с Шуфричем ....Странной дорогой идете "патриоты' мля...
показати весь коментар
09.10.2021 15:25 Відповісти
так обозреватель это агрегатор новостей. высказался не обозреватель а эксперт. к эксперту претензии есть?
показати весь коментар
09.10.2021 15:27 Відповісти
Нет родной"экспертом" его сделал все тот же Обозреватель и как не странно рос.сми.А вопрос к горе "эксперту" один-почему его цитируют путинские сми-пропагандисты?
показати весь коментар
09.10.2021 15:55 Відповісти
тебе не хватило мозгов для поиска в гугле по словам "Тарас Загородний"?
показати весь коментар
09.10.2021 16:06 Відповісти
В Гугле написано ,что Кива ветеран,но тем не менее,Гугл -это сила.именно оттуда становится ясно,что этот " эксперт" любимец рос.сми,а уже из этого мы и делаем реальные выводы.Вторая ссылка Думская-это Труханов...Ой,мягко скажем- странные доказательтва ты,мне показал Не той дорожкой, ссылаясь на любимчиков россии, идешь "патриот"
показати весь коментар
09.10.2021 17:06 Відповісти
Суница полиция и появится полиция....Совсем бедолага плохой.
показати весь коментар
09.10.2021 15:08 Відповісти
сунЕтся исполнять
появится в деле на растерзание адвокатов

я знал что ты тупой. знал сразу!
показати весь коментар
09.10.2021 15:09 Відповісти
скажи мне, сколько уголовных дел развалилось в судах и до них за 2.5 года заведенных зеленожопыми против пороха?
показати весь коментар
09.10.2021 15:17 Відповісти
намекаю на то что даже вовк не смог заставить себя рассматривать тот мусор которые зеленые прокуроры притащили к нему в суд.
показати весь коментар
09.10.2021 15:21 Відповісти
Не закапывай себя еще глубже вспоминая про судью-взяточника.
показати весь коментар
09.10.2021 15:28 Відповісти
так а чего этот судья взяточник не сидит при зе а спокойно восстановился и работает?
показати весь коментар
09.10.2021 15:29 Відповісти
админ удаляет твою тупость. потому как на этом сайте есть интеллект-дресс-код
ты его не проходишь. твой путь - упячка. прощай
показати весь коментар
09.10.2021 18:21 Відповісти
Досвидания мой шоколадный ватник.
показати весь коментар
09.10.2021 18:30 Відповісти
на сайте сейчас 13000 он-лайн
похвастайся такой статистикой по другим ресурсам
показати весь коментар
09.10.2021 18:24 Відповісти
1. тебя тут силой держат? собрал сопли свои и впереди колоны идущих нахер
2. именно поэтому именно цензор запрещен в кацапии а другие ресурсы открыты
3.
показати весь коментар
09.10.2021 18:44 Відповісти
ты мне собираешься рассказать основы СЕО-менеджмента?
ты серьезно? для тебя новость что гугл строит положение в результатах поиска не по посещениям и не по поисковым запросам страницы а по количеству перекрестных ссылок - ссылок на эту страницу на других ресурсах.
а теперь попробуй понять - цензор АГРЕГАТОР новостей а не новостной сайт. на цензоре НЕТ новостей от цензора. тут новости из других источников и аналитические статьи авторов сайта.
показати весь коментар
09.10.2021 19:09 Відповісти
Не бреши здесь,80 % статей от цензора никакой это не агрегатор,а полноценный новостной сайт.Который еще несколько лет назад был первый в поисковике Гугл.После прогрыша Порошенка на выборох сайт, полностью маргенализировался ,начал работать исключительно на сторонников порошенка и соответственно из-за их малочисленности опустился на дно + постоянные баны посетителям,чистки комментариев окончательно добивают когда то реально крутой ресурс.
показати весь коментар
10.10.2021 08:28 Відповісти
ты серьезно?
а ну найди новость от цензора без ссылки на источник новости с другого сайта
показати весь коментар
10.10.2021 09:08 Відповісти
Тебе все 80% контента перечислить ? Запись к примеру в фейсбуке Шабунина или Геращенко не стала новостью пока о ней не написал новостной ресурс.Очнись,какой нах агрегатор ,что ты несешь..?
показати весь коментар
10.10.2021 09:27 Відповісти
ты не понимаешь где новость от журналистов ресурса а где перепечатка из другого сми? или ты не в курсе что фейсбук давно считается сми?
показати весь коментар
10.10.2021 09:33 Відповісти
показати весь коментар
09.10.2021 14:26 Відповісти
Натрапив щойно на "Справа в неспроможності президента України дотримуватися власних зобов'язань. Цю неспроможність, до речі, бачить не тільки американський істеблішмент. Її бачать еліти всіх провідних столиць світу"
Якщо хто зайде за ссиллю, - зрозуміє, що оця зебільна влада дістала зебілів з сотеним ІQ,; але, коли почитаю всю цю гілку форуму - зрозуміє, що до зебілів з нижчим показником істина ще не доходить...
показати весь коментар
09.10.2021 14:41 Відповісти
Так, все так. Але яка може бути "спроможність дотримуватись власних зобовʼязань" у залежної ляльки, за ниточки якої смикає головний, на сьогодні, мафіозі України - Коломойський.
На жаль, зараз ми всі мусимо спостерігати "Muppet Show". Комік ніколи не був і ніколи не стане ні президентом, ні державником, це все ілюзія: Карабас і Буратіно.
показати весь коментар
09.10.2021 15:32 Відповісти
ви дуже помиляєтесь:
по- перше вам він НІЧОГО не обіців-той виконувати нема чого
по-друге Він обіцяв Бені та Ахметці.Тож все що обіцяв виконує.
Та мимоходь краде ковідні гроші,спонсує Лугандон, зливає спецоперації,нехтує Конституцієй ...усього й не перелічити
показати весь коментар
09.10.2021 17:16 Відповісти
План та бажання гарні. Тільки хто буде виконувати цю "... кримінальну відповідальність ..."? Венедиктова? Баканов? Монастирський? Печерський суд? ДБР? ГПУ? МВС? СБУ? Подібний список "лівоохоронних органів" доволі довгий. Починати треба з "голови", яка починає гнити першою.
Конституція давно вже була порушена не один раз. Хоч якась реальна та дієва реакція на ці порушення була?

Так, говорити про це потрібно, але є великі сумніви в, хоч якихось, позитивних результатах.
показати весь коментар
09.10.2021 15:21 Відповісти
показати весь коментар
09.10.2021 16:04 Відповісти
Дід Микола


@malitskiy_



Як народжуються диктатури:
1. Мудрим нарідам з допомогою ЗМІ "промивають мізки" популістичними гаслами і обіцянками.
2. Мудрі наріди масово підтримують "прастих парнєй із народа" на абсолютно демократичних виборах.
3. Обрані демонстративно ґвалтують Конституцію і Закони, прикриваючись "волею народа". Народ мовчить, а почасту і підтримує.
4. На усі ключові посади розсаджують "на 100% своїх" людей, котрі керуватимуться не Законом, а доцільністю і вказівками.
5. Журналістів, "позитивних блогерів" і т.і. скуповують пачками. Хто не продається, залякують, тиснуть, намагаються закрити опозиційні ЗМІ (зараз ми тут), зрештою починають знищувати фізично. На цей момент продажні ЗМІ створюють "паралельну реальність" в головах наріду.
Співають "осанну" найвеличнішому" очільнику і створюють образ "ворогів народу" для його опонентів.
6. Впроваджується принцип "Для своїх - усе, для інших - Закон". "Свої" починають демонстративно порушувати закони, їздять "під кайфом" за кермом і т.і.
Але їх усіх "відмазують", бо "свої". Навіть за держ.зраду. Безкарність породжує ще більшу вседозволеність.
7. Тих, хто активно критикує таку владу чи викриває її темні справи - намагаються запроторити за грати, або їм раптово "стає зле аж до смерті" (зараз ми тут).
Незабаром фізичне знищення тих, хто найбільше дошкуляє владі може стати на потік.
8. Очільники зачаровані вседозволеністю, безкарністю, але розуміють, що втративши владу - втратять усе. Тому про чесні, демократичні вибори уже можна забути.
9. Нарід поступово прозріває, що ті, хто обіцяв йому рай, хто прикривався його волею - "сдєлалі єво как лоха". Але тепер до тих на кого перестане діяти зомбоящик, увімкнуться репресії за крамольні слова чи навіть думки. Їх, немов худобу, "заганятимуть до стійла".
Тюрми, розстріли, заслання, голодомори і т.і. Мудрий нарід бере бандуру і суне співати сумних пісень про свою сумну долю (але не про те, як колись на демократичних виборах так бажаючи "сдєлать іх" насправді "сдєлал сєбя". І своїх дітей. І своїх онуків. Вмєстє.).
показати весь коментар
09.10.2021 16:08 Відповісти
шо б нам тока всем потом не плакать от собственнного ***********, бо ето уже будет совсем не смешно....
показати весь коментар
09.10.2021 16:15 Відповісти
Сумний, але обʼєктивний анализ. На жаль, дУрні не вчаться ні на своїй, ні на чужій історії. Проте, не все так безнадійно. В Україні завжди знаходяться (навіть в "сталінсько-брєжнєвські" часи) люди, що ******* Україну та ніколи не "прогнуться" і не здадуться ніякому "мордору" - ні зовнішньому, ні внутрішньому. Саме такі люди творять історію справжньої вільної, незалежної України. Ніякі ЧК, НКВД, КГБ, ФСБ та інші ублюдки - нащадки дзержинского, не змогли, і ніколи не зможуть знищити дух волі і свободи справжніх Українців. На місце загиблих героїв приходять нові. Тому я вірю, що ті, приблизно 73% ідіотів, які обрали шахраїв і зрадників до влади, не стануть тими, що поставлять "останню крапку над і" в наш час. А близько 20-25% громадян - це люди, що готові захищати Україну та європейські цінності в нашій державі. Хотілось би, щоб таких людей було більше, але "маємо, що маємо..."
показати весь коментар
09.10.2021 17:06 Відповісти
ЄС не в тому положенні, щоб щось трєбовать. Максимально на що спроможне це утворення - висловлювати занепокоєння.
показати весь коментар
09.10.2021 17:40 Відповісти
Помиляєшся , так як Порох всього два з половиню роки не є Президентом , але все ще попереду !👍🏼✊
наберіться бенеботи терпіння і пакуйте валізи на всякий випадок %!
показати весь коментар
09.10.2021 17:55 Відповісти
Угрожаешь украинцам порохобот?
показати весь коментар
09.10.2021 19:04 Відповісти
Какой ты украинец? малорос "какаяразница" и "хуженебудет"!
показати весь коментар
09.10.2021 22:46 Відповісти
Очень показательно как комментаторы с Цензора делят украинцев на категории.Это статья.
показати весь коментар
10.10.2021 08:15 Відповісти
Это не статья---это твой диагноз)))
показати весь коментар
10.10.2021 21:05 Відповісти
"ЄС" вимагатиме кримінальної відповідальності...
Не вводте людей в оману: не ЄС (Європейський Союз), а ПЄС (Партія...).Чи 'невдобно" звучить?! Отож...
показати весь коментар
09.10.2021 20:23 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 