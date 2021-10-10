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Нафтогаз (4377) Теклюк Ярослав (9)

Головний юрист "Нафтогазу" Теклюк повідомив, що йде з компанії

Головний юрист

Директор із юридичних питань НАК "Нафтогаз" Ярослав Теклюк заявив про завершення роботи в компанії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

"Це були неймовірні сім із половиною років. Сім із половиною років неймовірних зусиль і неймовірних результатів, драйву, складних і сміливих рішень і перемог", - написав він. І подякував "Нафтогазу" за досвід.

Однак невідомо, чому він покидає компанію і чи залишає він її за власним бажанням чи через звільнення.

Головний юрист Нафтогазу Теклюк повідомив, що йде з компанії 01

Читайте також: "Нафтогаз" розмитнив 2,4 млрд куб. м. газу, поставлені "Газпромом" ще в 2015 році: це призвело до недоотримання бюджетом 2,25 млрд грн ренти, - журналіст Винничук
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Топ коментарі
+13
Зато офшорный клоун за два года повысил цену на газ и комуналку больше чем на 90%
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10.10.2021 15:17
+10
После реформы нафтогаза, с 2016-го - эта компания была самой прибыльной в стране, но пришел офшорный клоун во власть и сверхприбыльная компания резко стала убыточной. Может дело не в коболеве и теклюке, а в ********, который сейчас числится президентом страны?!
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10.10.2021 15:16
+9
Значит зеленое стадо начало требовать от нафтогаза чего то противозаконного..
А чувак судя по всему не дурак...все просчитал...
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10.10.2021 15:07
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все як завжди у нас на сінокосі :
наскирдував та втік
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10.10.2021 15:02 Відповісти
3 млрд баксів віджав у газпрому. Нормальний баблокос
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10.10.2021 15:20 Відповісти
шо мені с того?
чому ж тікає ...від мільярдів?
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10.10.2021 15:29 Відповісти
У відні, зе-виродки підписали мирову угоду з газпромом. Більше судів не буде
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10.10.2021 15:50 Відповісти
Тада. Украину на хлеб не намажешь.

Вот поэтому вы, суки зеленые, ее и продали Коломойскому в 2019-м. Вот только получили вы взамен хрен без соли.
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10.10.2021 17:11 Відповісти
А тобі , придурок, що с того, що зеленогнойні тварюки грабують країну, ну начебто ж не тебе напряму, ось це твої міркування. Ти явно дурень, причому кінчений, що ти таке морозиш. Пшло лайно російське звідси на хрін.
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10.10.2021 20:09 Відповісти
"Слава" найвеличніВшому, хана "нафтогазу".
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10.10.2021 15:04 Відповісти
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10.10.2021 15:17 Відповісти
Вітренку..не подякував між іншим
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10.10.2021 15:05 Відповісти
Драйв закінчився. Походу скоро почнеться хардкор! 😁
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10.10.2021 15:06 Відповісти
Значит зеленое стадо начало требовать от нафтогаза чего то противозаконного..
А чувак судя по всему не дурак...все просчитал...
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10.10.2021 15:07 Відповісти
Не дурень, від слова "зовсім".
Це один з тих, хто нагнув "грязьпром" на мдрди доларів, і нагнувби ще, на десятки млрд, та нарід Бубочку вибрав.
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10.10.2021 15:28 Відповісти
Скоріш за все,перестали багатомільйонні премії виписувати,як при попередньому голові Нафтогазу...
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10.10.2021 15:08 Відповісти
Скоріш за все зелені виродки почали грабувати нафтогаз, тому порядні люди тікають з цієї гівноконтори аби не ганьбитися
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10.10.2021 15:18 Відповісти
Поясніть, чому при колишньому, поганому, голові "нафтогаз" був прибутковим, при новому, хорошому для бені, дерьмака, ВАЗеленського, фуйла- збитковим? Як так сталося? Може премії стали більшими?
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10.10.2021 15:31 Відповісти
Якщо в слові "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ" замінити літеру "Д" на "Й"-
як раз те саме, що ви думали..)))
Відволікання уваги...
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10.10.2021 15:09 Відповісти
Зе=Пе

В сети нашлось ВИДЕО с гарантоидом Порошенко, где он обещал снизить цены на газ - БРЕХЛО!
такое заявление он сделал год назад.

Президент Украины Петр Порошенко, до анонсированного из-за кредита от МВФ повышения цена на газ, заявлял, что стоимость голубого топлива в Украине "пересчитают в меньшую сторону".

В сообщении фейсбук-сообщества "Гібридна політика" также говорится, что такое заявление он сделал год назад.

"Цены на газ мы пересчитаем в меньшую сторону потому что Украина переплачивала. Что переплачивала? Коррупционную составляющую", - заявил Порошенко.

Видео: facebook.com/gibridpolit
http://ua24ua.net/v-seti-nashli-video-s-poroshenko-gde-on-obeshchal-snizit-tseni-na-gaz/
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10.10.2021 15:13 Відповісти
Зато офшорный клоун за два года повысил цену на газ и комуналку больше чем на 90%
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10.10.2021 15:17 Відповісти
После реформы нафтогаза, с 2016-го - эта компания была самой прибыльной в стране, но пришел офшорный клоун во власть и сверхприбыльная компания резко стала убыточной. Может дело не в коболеве и теклюке, а в ********, который сейчас числится президентом страны?!
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10.10.2021 15:16 Відповісти
Ага. Цены для населения подняли почти в десять раз + доходы от транзита. Конечно стала прибыльной.

Сейчас транзит через другую кампанию идёт, цены газа на внешнем рынке в разы больше. Чтобы были прибыля снова нужно подымать цены до евроуровня.
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10.10.2021 18:10 Відповісти
ну просто невероятные дела творили.. тутвы правы - НЕВЕРОЯТНЫЕ - цены невероятные, добыча на невероятном низком уровне ну и так далее, все невероятные отрицательные результаты! огромное спасибо за "труды"! ну а теперь как всегда можно и в кусты... стандартная схема в Украине любого чиновника!
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10.10.2021 15:35 Відповісти
Обьясни, почему сейчас нафтогаз мегаубыточен, если еще е 2019-м он был мегаприбыльным, когда коболевы "чудили"?
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10.10.2021 15:51 Відповісти
да кто его знает каким он был, есть... никто из нас реальных документов, отчетов не видел и не увидит! Пойми нам вообще должно быть пофин на то кто им управляет, и какие у него прибыля! Нас как потребителя должно интересовать почему мы платим такие большие цены - когда это все наше, еу по конституции!
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10.10.2021 16:42 Відповісти
Спитай у ТЮ навіщо у 2008 році вона підписала меморандум з МВФ про зрівняння ціни на газ внутрішнього видобутку з ціною імпортованого
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10.10.2021 19:23 Відповісти
а там пожно даже и не мпрашивать! и таквсе понятно, компании посреднкии по газу, были Юлины прокладки, БАБЛО, личное обогощение, вот почему были подписаны!
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11.10.2021 08:55 Відповісти
КРОЛИК ГАЗУЕТ!!!!

[Сеня 2013 vs Сеня 2015 д - YouTube]: Посмотри! https://m.youtube.com/watch?time_continue=13&v=iMtqFh606Kk https://m.youtube.com/watch?time_continue=13&v=iMtqFh606Kk

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10.10.2021 15:39 Відповісти
Ваша ГТС, это самая кормящая кормушка для вашей же коррупции.
Её спецом валят -- шо б вашим ворам жизнь малиной не казалась.
А вам помучаться придётся... ..."будет плохо, но не долго"
Касательно подорожания газа на Бирже -- так то его так продать пытаются, что не значит, что его кто-то купит по такому беспределу.
Недаром немецкие газохранилища, почти пустые стоят...
...немцы точно не замёрзнут... -- ...даже, если КолоЗеля Украину заморозит.
Но я за Великую Окт(но)ябрьскую Украинскую Революцию!
...бо уже тоска голимая от вас...
Слава Україні!
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10.10.2021 15:51 Відповісти
Давай Портнова назначай, гулять так гулять
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10.10.2021 16:19 Відповісти
можно АруХамскую-тоже юрист
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10.10.2021 20:28 Відповісти
А вот тепепрь самое время СП-2 останавливать.
Всю команду противодействия Роисе в Нафтогазе Ермак уже выдавил.
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10.10.2021 17:08 Відповісти
Думаю выгнали. Догадываюсь за что - договор о поставках газа Фирташу. Его подписывал Коболев, но визу наверняка ставил Теклюк. Договор был не просто не выгоден Нафтогазу, он спасал облгазы Фирташа от ухода с рынка Украины.
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10.10.2021 19:25 Відповісти
 
 