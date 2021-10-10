Главный юрист "Нафтогаза" Теклюк сообщил об уходе из компании
Директор по юридическим вопросам НАК "Нафтогаз" Ярослав Теклюк заявил о завершении работы в компании.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в facebook.
"Это были невероятные семь с половиной лет. Семь с половиной лет невероятных усилий и невероятных результатов, драйва, сложных и смелых решений и побед ", - написал он. И поблагодарил "Нафтогаз" за опыт.
Однако неизвестно, почему он покидает компанию и покидает ли он ее по своему собственному решению, или из-за увольнения.
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+13 Super Gut
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+9 Привет
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наскирдував та втік
чому ж тікає ...від мільярдів?
Вот поэтому вы, суки зеленые, ее и продали Коломойскому в 2019-м. Вот только получили вы взамен хрен без соли.
А чувак судя по всему не дурак...все просчитал...
Це один з тих, хто нагнув "грязьпром" на мдрди доларів, і нагнувби ще, на десятки млрд, та нарід Бубочку вибрав.
як раз те саме, що ви думали..)))
Відволікання уваги...
В сети нашлось ВИДЕО с гарантоидом Порошенко, где он обещал снизить цены на газ - БРЕХЛО!
такое заявление он сделал год назад.
Президент Украины Петр Порошенко, до анонсированного из-за кредита от МВФ повышения цена на газ, заявлял, что стоимость голубого топлива в Украине "пересчитают в меньшую сторону".
В сообщении фейсбук-сообщества "Гібридна політика" также говорится, что такое заявление он сделал год назад.
"Цены на газ мы пересчитаем в меньшую сторону потому что Украина переплачивала. Что переплачивала? Коррупционную составляющую", - заявил Порошенко.
Видео: facebook.com/gibridpolit
http://ua24ua.net/v-seti-nashli-video-s-poroshenko-gde-on-obeshchal-snizit-tseni-na-gaz/
Сейчас транзит через другую кампанию идёт, цены газа на внешнем рынке в разы больше. Чтобы были прибыля снова нужно подымать цены до евроуровня.
[Сеня 2013 vs Сеня 2015 д - YouTube]: Посмотри! https://m.youtube.com/watch?time_continue=13&v=iMtqFh606Kk https://m.youtube.com/watch?time_continue=13&v=iMtqFh606Kk
Её спецом валят -- шо б вашим ворам жизнь малиной не казалась.
А вам помучаться придётся... ..."будет плохо, но не долго"
Касательно подорожания газа на Бирже -- так то его так продать пытаются, что не значит, что его кто-то купит по такому беспределу.
Недаром немецкие газохранилища, почти пустые стоят...
...немцы точно не замёрзнут... -- ...даже, если КолоЗеля Украину заморозит.
Но я за Великую Окт(но)ябрьскую Украинскую Революцию!
...бо уже тоска голимая от вас...
Слава Україні!
Всю команду противодействия Роисе в Нафтогазе Ермак уже выдавил.