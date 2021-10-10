Зеленського просять розібратися з корупцією в Держрибагентстві. ДОКУМЕНТ
Багаторічний корупційний тиск на рибогосподарські підприємства з боку Держрибагентства створив умови для стійкого зниження виробництва рибопродукції, оподаткування рибогосподарської діяльності, критичного погіршення стану запасів біоресурсів і якості води.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у зверненні Громадської ради при Держрибагентстві до президента Володимира Зеленського.
Підкреслюється, що такий багаторічний корупційний тиск уже призвів до падіння виробництва рибної продукції на 30% за результатами лише 2020 року, а також до зниження рівня зарплати у галузі до найнижчих у країні.
Автори звернення просять Зеленського в межах його повноважень вжити заходів щодо:
- руйнування корупційних схем Держрибагентства, які роками унеможливлюють розвиток рибного господарства України, а також знищують водні біоресурси;
- перевірки Держрибагентства щодо недбалості та порушення законодавства;
- призначення на керівні посади в Рибагентстві виключно професіоналів із багаторічним стажем, які знають, як зруйнувати багаторічні корупційні схеми.
У зверненні наголошується, що з приходом нового міністра аграрної політики Романа Лещенка з'явилася надія на реальні реформи в галузі. Однак його пропозиції щодо призначення професіоналів на керівні посади блокують в Кабінеті Міністрів.
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Тіль клетчастою ковдрою..
😷
🤣🤣🤣
Еще одну квартирку в Лондоне прикупит в результате разборок
и в побирку и в баночку
https://www.facebook.com/luganskiy2/videos/932159007379081
Куда при Зеленском назначены профессионалы? Куда ни плюнь - свои люди, а на опыт работы даже не смотрят.
-Ти?..
Он же у нас во всём разбирается?
Пілять а не зарано ще?! Лише один запит...
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