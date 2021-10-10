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звернення (557) Держрибагентство (103)

Зеленського просять розібратися з корупцією в Держрибагентстві. ДОКУМЕНТ

Зеленського просять розібратися з корупцією в Держрибагентстві. ДОКУМЕНТ

Багаторічний корупційний тиск на рибогосподарські підприємства з боку Держрибагентства створив умови для стійкого зниження виробництва рибопродукції, оподаткування рибогосподарської діяльності, критичного погіршення стану запасів біоресурсів і якості води.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у зверненні Громадської ради при Держрибагентстві до президента Володимира Зеленського.

Підкреслюється, що такий багаторічний корупційний тиск уже призвів до падіння виробництва рибної продукції на 30% за результатами лише 2020 року, а також до зниження рівня зарплати у галузі до найнижчих у країні.

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Автори звернення просять Зеленського в межах його повноважень вжити заходів щодо:

- руйнування корупційних схем Держрибагентства, які роками унеможливлюють розвиток рибного господарства України, а також знищують водні біоресурси;

- перевірки Держрибагентства щодо недбалості та порушення законодавства;

- призначення на керівні посади в Рибагентстві виключно професіоналів із багаторічним стажем, які знають, як зруйнувати багаторічні корупційні схеми.

У зверненні наголошується, що з приходом нового міністра аграрної політики Романа Лещенка з'явилася надія на реальні реформи в галузі. Однак його пропозиції щодо призначення професіоналів на керівні посади блокують в Кабінеті Міністрів.

Зеленського просять розібратися з корупцією в Держрибагентстві 01
Зеленського просять розібратися з корупцією в Держрибагентстві 02
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Топ коментарі
+13
офшорный зелох - это и есть причина коррупции в Украине
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10.10.2021 15:47
+10
Зе разберется!!
Еще одну квартирку в Лондоне прикупит в результате разборок
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10.10.2021 15:57
+9
Странные люди. Они хоть Конституцию читали, и имеют представление о том чем должен заниматься президент?
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10.10.2021 15:52
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офшорный зелох - это и есть причина коррупции в Украине
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10.10.2021 15:47 Відповісти
Это точно! До 2019 коррупции в Украине небыло вААбЧе!
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10.10.2021 16:10 Відповісти
То есть ты считаешь нормальным, когда новые лица грабят страну прямо сейчас?
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10.10.2021 16:14 Відповісти
Погорелое шапито 95 🎪 , возглавившее. КОРРУПЦИЮ БУДЕТ РАЗБИРАТЬСЯ само с собой? Цирк на дроте
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10.10.2021 17:13 Відповісти
Хотел написать "смешно", но вот уже нифуя не смешно.
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10.10.2021 15:51 Відповісти
Р'їбка плаває по дну - Х.. паймашь Х.. Одну..
Тіль клетчастою ковдрою..
😷
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10.10.2021 15:52 Відповісти
Странные люди. Они хоть Конституцию читали, и имеют представление о том чем должен заниматься президент?
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10.10.2021 15:52 Відповісти
Ага, у любой разведки мира спросите - скажут что зебилы таким не занимаются))
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10.10.2021 15:56 Відповісти
Они то читали...и знают чем должен заниматься президент....но они смотрят на то чем занимается осел...а он занимается всем кроме того что написано в Конституции..
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10.10.2021 15:57 Відповісти
...воду в Крим - нє в лоб, так в обход
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10.10.2021 15:53 Відповісти
Нет ни правоохренительной и ********* систем, есть только преступность
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10.10.2021 15:53 Відповісти
Читайте Конституцію України!!
🤣🤣🤣
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10.10.2021 15:57 Відповісти
Ослу оманскому об этом скажи...а то оно или не знало чем должно заниматься на посту президента...то ли забыло уже...
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10.10.2021 15:59 Відповісти
Головного корупціонера УКРАЇНИ, просят розібратися з корупцією ................. питання, ЯК!!!!!!!!!
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10.10.2021 15:57 Відповісти
Зе разберется!!
Еще одну квартирку в Лондоне прикупит в результате разборок
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10.10.2021 15:57 Відповісти
Пацюків просять розібратися з сиром.
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10.10.2021 16:00 Відповісти
Сцарь може все!!
и в побирку и в баночку
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10.10.2021 16:02 Відповісти
тем временем в Козине угар - нас кинули!

https://www.facebook.com/luganskiy2/videos/932159007379081
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10.10.2021 16:03 Відповісти
Петя расстарался. Может вспомнят, что оно есть!
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10.10.2021 16:12 Відповісти
Тот, кто тебе вот за это платит - реальный лох
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10.10.2021 17:37 Відповісти
Гідранту найголовніше рибка в акваріумі - подалі від "акулполітичних")
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10.10.2021 16:04 Відповісти
челобитная царю. на колени вставали? нет?
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10.10.2021 16:04 Відповісти
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10.10.2021 17:02 Відповісти
Для начала пусть про свою расскажет и вернет налоги украденные в бюджет и деньги привата выведенные с беней в афшоры.Вы у кого просите помощи?
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10.10.2021 16:04 Відповісти
"назначения на руководящие должности в Рыбагентстве исключительно профессионалов с многолетним стажем"
Куда при Зеленском назначены профессионалы? Куда ни плюнь - свои люди, а на опыт работы даже не смотрят.
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10.10.2021 16:11 Відповісти
Опыт работы --- это умение воровать!
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10.10.2021 16:13 Відповісти
Кролика попросили узнать куда пропадает морковка и капуста!
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10.10.2021 16:14 Відповісти
Вы думаете, если офшоры заполнить рыбой коррупция исчезнет?
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10.10.2021 16:15 Відповісти
И рыбку сьесть, и ни на что не сесть?
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10.10.2021 16:17 Відповісти
ЗЕ=ПЕ=ПР
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10.10.2021 16:18 Відповісти
бегу бегу

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10.10.2021 16:19 Відповісти
-Шрек?
-Ти?..
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10.10.2021 16:55 Відповісти
Дійсно таки те чим думати менше за те чим їсти. Ще пару таких в президію Ради і буде як в казці - влада трьох товстунів.
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10.10.2021 17:27 Відповісти
Смешно... Зеленского просят разобраться с коррупцией)
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10.10.2021 16:46 Відповісти
Треба юзіку дати завдання - він впорається з рибкою...
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10.10.2021 16:47 Відповісти
На три года запретить промысловый вылов рыбы в реках и результат прийдет
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10.10.2021 16:57 Відповісти
У меня нет гопячей воды, пусть президент разберётся...
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10.10.2021 16:58 Відповісти
Да что вы за люди такие?Дайте Владимиру Ссанычу хоть передохнуть.Он и так в поте лица на "Великому крадівництві" пилил бюджетные деньги,а теперь еще и коррупцию в Госрыбагенстве возглавляй.И у вас еще хватает совести спрашивать этого святого человека-почему он так часто отдыхает?
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10.10.2021 17:00 Відповісти
Та щось притих, мабуть таки "відпочиває".
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10.10.2021 17:29 Відповісти
Прошу Зеленского разобраться с соседом.
Он же у нас во всём разбирается?
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10.10.2021 17:41 Відповісти
Найвеличніший разбіратєль
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10.10.2021 21:02 Відповісти
а видосик стоя на коленях не пробовали еще записать, у московитов это в моде
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10.10.2021 18:16 Відповісти
зеленського просять розібратись...
Пілять а не зарано ще?! Лише один запит...

Путин просит разобраться в причинах ЧП в Норильске ...
http://interfax.az › view





Путина просят разобраться с коррупцией в Мексике - Life.ru
https://life.ru › ... › путин

Прокуратуру и Путина просят разобраться с ... - Deita.ru
https://deita.ru › article

https://translate.google.com/translate?hl=uk&sl=ru&u=https://deita.ru/article/485486&prev=search&pto=aue
Путина просят разобраться с «золотым ершиком - Зебра ТВ
https://zebra-tv.ru › vlast › put...

Путина просят разобраться с «публичным домом» в Челнах

https://chelny-biz.ru › news

Путина просят разобраться, почему людей бросили ...

https://www.gazeta.ru › 2016/01

Путина просят разобраться с фейковым распоряжением ...

https://yandex.ua › instory



Ну і т.д. ...
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10.10.2021 18:31 Відповісти
Он и его партия - это рассадник коррупции, а тут за рыб
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10.10.2021 19:01 Відповісти
Щось просити у паяца? Пістуц ...
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10.10.2021 19:12 Відповісти
Как-то мельком краем глаза в заголовке прочитал Госбарыгагенство вместо Госрыбагенство))
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10.10.2021 19:39 Відповісти
Да, осталось только Госрыбагентство, а так всё нормально.
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10.10.2021 20:16 Відповісти
Презренный Израиль в условиях пустынь является вторым в мире по производству черной икры.Кто мешает нашим нуворишам производить на собственноручно построенных рыбхозяйствах делать тоже самое,или разводить карпа,как Чехия?А так -одни браконьеры.
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10.10.2021 21:01 Відповісти
 
 