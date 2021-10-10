Влада Німеччини розслідує причетність Лукашенка до організації нелегальної міграції, - BILD

Влада Німеччини розслідує причетність Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, до контрабанди людей - організації нелегальної міграції.

Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Лігу", про це повідомляє BILD am Sonntag.

Як зазначається, тільки в п'ятницю, 8 жовтня, федеральна поліція виявила 291 несанкціонований перехід на німецько-польському кордоні. Більшість порушників - молоді люди з Іраку і Сирії.

За статистикою німецької поліції, з серпня через Білорусь у Німеччину прибуло майже 4000 біженців, за перший тиждень жовтня їх було 1183, і ця тенденція посилюється.

Повідомляється, що влада Німеччини розуміє, що Лукашенко, домагаючись скасування санкцій, намагається шантажувати Європу за допомогою організованої державою контрабанди людей.

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За інформацією BILD am Sonntag, німецька влада зараз розслідує справу проти Лукашенка як високопоставленого контрабандиста.

Як повідомляється, подорож до Німеччини для біженців починається в аеропортах Багдада і Ербіля (Ірак), Дубая (ОАЕ), Бейрута (Ліван), Аммана (Йорданія), Стамбула (Туреччина), а з середини вересня - Дамаска. (Сирія) - вони їдуть з білоруськими студентськими візами.

Після прибуття до Мінська місцеві прикордонники відвозять людей в основному до польського кордону - в місця, де немає патрулів польських прикордонників. Опинившись в ЄС, мігранти прямують до Німеччини.

За даними журналістів, мігранти платять білоруській владі за пособництво в нелегальному перетині кордону близько 4000 євро.

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