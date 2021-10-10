Влада Німеччини розслідує причетність Лукашенка до організації нелегальної міграції, - BILD
Влада Німеччини розслідує причетність Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, до контрабанди людей - організації нелегальної міграції.
Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Лігу", про це повідомляє BILD am Sonntag.
Як зазначається, тільки в п'ятницю, 8 жовтня, федеральна поліція виявила 291 несанкціонований перехід на німецько-польському кордоні. Більшість порушників - молоді люди з Іраку і Сирії.
За статистикою німецької поліції, з серпня через Білорусь у Німеччину прибуло майже 4000 біженців, за перший тиждень жовтня їх було 1183, і ця тенденція посилюється.
Повідомляється, що влада Німеччини розуміє, що Лукашенко, домагаючись скасування санкцій, намагається шантажувати Європу за допомогою організованої державою контрабанди людей.
За інформацією BILD am Sonntag, німецька влада зараз розслідує справу проти Лукашенка як високопоставленого контрабандиста.
Як повідомляється, подорож до Німеччини для біженців починається в аеропортах Багдада і Ербіля (Ірак), Дубая (ОАЕ), Бейрута (Ліван), Аммана (Йорданія), Стамбула (Туреччина), а з середини вересня - Дамаска. (Сирія) - вони їдуть з білоруськими студентськими візами.
Після прибуття до Мінська місцеві прикордонники відвозять людей в основному до польського кордону - в місця, де немає патрулів польських прикордонників. Опинившись в ЄС, мігранти прямують до Німеччини.
За даними журналістів, мігранти платять білоруській владі за пособництво в нелегальному перетині кордону близько 4000 євро.
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Мы то сидим (на украинских интернет ресурсах)....а ты третий год дупой
Оценивание успешно прошел 3-й полк специального назначения имени князя Святослава Храброго и теперь военнослужащие могут привлекаться в Силы быстрого реагирования НАТО Источник:
А вы, твари, причастность путлера не видите? не?
И то что в Сирии города бомбардировками полностью уничтожает - нет причастности?