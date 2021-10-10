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Новини
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Влада Німеччини розслідує причетність Лукашенка до організації нелегальної міграції, - BILD

Влада Німеччини розслідує причетність Лукашенка до організації нелегальної міграції, - BILD

Влада Німеччини розслідує причетність Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, до контрабанди людей - організації нелегальної міграції.

Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Лігу", про це повідомляє BILD am Sonntag.

Як зазначається, тільки в п'ятницю, 8 жовтня, федеральна поліція виявила 291 несанкціонований перехід на німецько-польському кордоні. Більшість порушників - молоді люди з Іраку і Сирії.

За статистикою німецької поліції, з серпня через Білорусь у Німеччину прибуло майже 4000 біженців, за перший тиждень жовтня їх було 1183, і ця тенденція посилюється.

Повідомляється, що влада Німеччини розуміє, що Лукашенко, домагаючись скасування санкцій, намагається шантажувати Європу за допомогою організованої державою контрабанди людей.

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За інформацією BILD am Sonntag, німецька влада зараз розслідує справу проти Лукашенка як високопоставленого контрабандиста.

Як повідомляється, подорож до Німеччини для біженців починається в аеропортах Багдада і Ербіля (Ірак), Дубая (ОАЕ), Бейрута (Ліван), Аммана (Йорданія), Стамбула (Туреччина), а з середини вересня - Дамаска. (Сирія) - вони їдуть з білоруськими студентськими візами.

Після прибуття до Мінська місцеві прикордонники відвозять людей в основному до польського кордону - в місця, де немає патрулів польських прикордонників. Опинившись в ЄС, мігранти прямують до Німеччини.

За даними журналістів, мігранти платять білоруській владі за пособництво в нелегальному перетині кордону близько 4000 євро.

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біженці (1870) Лукашенко Олександр (2655) торгівля людьми (212) міграція (371)


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Топ коментарі
+6
Я так понимаю власти германии уже расследовали кто виновен когда сирийские нелегалы заполонили германию
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10.10.2021 18:53
+3
ФИКАЛИИ НА ЛИЦО на 3% гопника-диктатора не действуют !
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10.10.2021 19:05
+3
На нем десятки, если не сотни трупов. Так что эти "мигранты" - фигня, которая в его случае не превышает тяжести тех преступлений, которые уже за ним числятся.
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10.10.2021 19:09
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ФАКТ НА ЛИЦО !
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10.10.2021 18:53 Відповісти
ФИКАЛИИ НА ЛИЦО на 3% гопника-диктатора не действуют !
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10.10.2021 19:05 Відповісти
Я так понимаю власти германии уже расследовали кто виновен когда сирийские нелегалы заполонили германию
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10.10.2021 18:53 Відповісти
Там турки ж виноваты. Эрдоган не сдержал. А обещал жеж...А Хло, он жеж друг.
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10.10.2021 21:34 Відповісти
Тю... А шо він зробив? Тут крайня стурбованість і глибоке занепокоєння. Що, лізуть чорненькі? І де ж на них толернтості вистачить?
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10.10.2021 18:53 Відповісти
На нем десятки, если не сотни трупов. Так что эти "мигранты" - фигня, которая в его случае не превышает тяжести тех преступлений, которые уже за ним числятся.
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10.10.2021 19:09 Відповісти
Всі питання до населення. Ми їм казали і показали як діяти. "У нас ні Майдан". Прапор і руки і барабан на шию.
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10.10.2021 19:16 Відповісти
Нету к ним вопросов. У них в большинстве очень инфантильное население, плотно сидящее на кацапском ТВ. Все, кто мог реально что-то делать, уже в могиле, кто был потенциально что-то делать, в тюрьме, или за границей.
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10.10.2021 19:19 Відповісти
Ну і хто їм лікар? Хай і далі рівно на дупі сидять.
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10.10.2021 19:32 Відповісти
Мы то сидим ....а ты третий год дупой в ЗЕборделе зарабатываешь....прибила шмаркля с ермаками пикнуть боитесь.....зайцы во хмелю весь мир живот надрывает с зебилов...
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10.10.2021 20:22 Відповісти
++++
Мы то сидим (на украинских интернет ресурсах)....а ты третий год дупой
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10.10.2021 21:23 Відповісти
Лукашенко почти сдал Беларусь России, они собираются расследовать кто создаёт проблемы. Наверное это Том и Джерри или волк из "Ну погоди". Не Россия, ну не, зачем наговаривать на самых честных партнёров еврокоррупционеров.
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10.10.2021 18:59 Відповісти
Запад погрозит пальцем, так нельзя. Усатый в своем стиле поехавшего мачо, скажет : что этот запад себе позволяет, за мной российская армия мать вашу. Запад применит очередные санкции, которые аукнутся какому то невиновному пенсионеру с под Минска. Дело закрыто. Все собой довольны и счастливы, кроме пенсионера, но на такую жертву все готовы пойти.
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10.10.2021 19:01 Відповісти
пенсионер все эти годы терпел несвободу за пайку и стабильность. пора расплачиваться
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10.10.2021 19:24 Відповісти
Нормально белорусы жили , уровень жизни был вполне приличный. Это в последние годы кукухой бацько поехал и начал играть в ту игру, где ему не победить. Ну а последние его действия, когда он закрыл свободу слова, это уже петля на шею.
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10.10.2021 19:29 Відповісти
все верно. нормально, но молча. а бацька тем временем отсреливал оппозицию и делал это с начала правления. пора платить
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10.10.2021 19:33 Відповісти
И снова европейцы бьют по хвостам. Им уже нагадили под дверь, а они только начинают разбираться, расследовать, бесконечно совещаться и только потом вместо громко провозглашённых "адских санкций" следует некоторый полуПУК. Когда уже начнётся работа на опережение, с целью недопущения?
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10.10.2021 19:01 Відповісти
Когда уже начнётся работа на опережение, с целью недопущения?
Оценивание успешно прошел 3-й полк специального назначения имени князя Святослава Храброго и теперь военнослужащие могут привлекаться в Силы быстрого реагирования НАТО Источник:
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10.10.2021 21:29 Відповісти
Он и так всегда был невыездной и нерукопожатый. Если с ним что и случится, так это его кацапы по-тихому придушат и всё.
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10.10.2021 19:03 Відповісти
Да никто его душить не будет, то участь всякого нископробного овна с дэнэр и элэнэр. А высокопробное овно заплатит дань , благо есть с чего, и будет жить припивать - свою старость доживать, если прийдется на московию сбегать.
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10.10.2021 19:11 Відповісти
Это зависит от его поведения. Ему кацапы уже показали, что могут его сковырнуть руками самих беларусов, при чем, в рамках этой демонстрации замарали его окончательно и лишили возможности манёвра на Запад. Ему осталось только сдать Беларусь, или это сделает тот, кто займёт его пост после его внезапной скоропостижной смерти.
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10.10.2021 19:14 Відповісти
Бульбанфюрера и душить не надо, у путлера в заложниках его сын. Остается только гадать над новым названием Беларуси в составе рабссеи.
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10.10.2021 20:54 Відповісти
когда у страны нет газа, нефти и ты не можешь предложить должность в Газпроме немецким политикам от правящих партий
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10.10.2021 19:19 Відповісти
А як вони (нелегали) попадають в Білорусь? Даю бюргерам підказку, їх туди направляє ***** той з яким ваша хвойда якшається.
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10.10.2021 20:30 Відповісти
Срань гейРопейская немецкие свиньи продолжают Луку загонять под путлера...

А вы, твари, причастность путлера не видите? не?
И то что в Сирии города бомбардировками полностью уничтожает - нет причастности?
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10.10.2021 20:33 Відповісти
Пусть радуются немцы тысячам новых граждан: )
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10.10.2021 20:48 Відповісти
Німчура дібілами була , є і буде . Організатор - путін , лука - просто матрьйошка на члені путіна .
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10.10.2021 21:21 Відповісти
 
 