Власти Германии расследуют причастность Лукашенко к организации нелегальной миграции, - BILD
Власти Германии расследуют причастность захватившего власть в Беларуси Александра Лукашенко к контрабанде людей – организации нелегальной миграции.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Лигу", об этом сообщает BILD am Sonntag.
Как отмечается, только в пятницу, 8 октября, федеральная полиция обнаружила 291 несанкционированный переход на немецко-польской границе. Большинство нарушителей – молодые люди из Ирака и Сирии.
По статистике немецкой полиции, с августа через Беларусь в Германию прибыло почти 4000 беженцев, за первую неделю октября их было 1183, и эта тенденция усиливается.
Сообщается, что власти Германии понимают, что Лукашенко, добиваясь отмены санкций, пытается шантажировать Европу посредством организованной государством контрабанды людей.
Согласно информации BILD am Sonntag, немецкие власти сейчас расследуют дело против Лукашенко как высокопоставленного контрабандиста.
Как сообщается, путешествие в Германию для беженцев начинается в аэропортах Багдада и Эрбиля (Ирак), Дубая (ОАЭ), Бейрута (Ливан), Аммана (Иордания), Стамбула (Турция), а с середины сентября – Дамаска. (Сирия) – они едут с беларускими студенческими визами.
По прибытии в Минск местные пограничники отвозят людей в основном к польской границе – в места, где нет патрулей польских пограничников. Оказавшись в ЕС, мигранты направляются в Германию.
По данным журналистов, мигрантов платят беларуским властям за пособничество в нелегальном пересечении границы около 4000 евро.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Мы то сидим (на украинских интернет ресурсах)....а ты третий год дупой
Оценивание успешно прошел 3-й полк специального назначения имени князя Святослава Храброго и теперь военнослужащие могут привлекаться в Силы быстрого реагирования НАТО Источник:
А вы, твари, причастность путлера не видите? не?
И то что в Сирии города бомбардировками полностью уничтожает - нет причастности?