Власти Германии расследуют причастность Лукашенко к организации нелегальной миграции, - BILD

Власти Германии расследуют причастность захватившего власть в Беларуси Александра Лукашенко к контрабанде людей – организации нелегальной миграции.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Лигу", об этом сообщает BILD am Sonntag.

Как отмечается, только в пятницу, 8 октября, федеральная полиция обнаружила 291 несанкционированный переход на немецко-польской границе. Большинство нарушителей – молодые люди из Ирака и Сирии.

По статистике немецкой полиции, с августа через Беларусь в Германию прибыло почти 4000 беженцев, за первую неделю октября их было 1183, и эта тенденция усиливается.

Сообщается, что власти Германии понимают, что Лукашенко, добиваясь отмены санкций, пытается шантажировать Европу посредством организованной государством контрабанды людей.

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Согласно информации BILD am Sonntag, немецкие власти сейчас расследуют дело против Лукашенко как высокопоставленного контрабандиста.

Как сообщается, путешествие в Германию для беженцев начинается в аэропортах Багдада и Эрбиля (Ирак), Дубая (ОАЭ), Бейрута (Ливан), Аммана (Иордания), Стамбула (Турция), а с середины сентября – Дамаска. (Сирия) – они едут с беларускими студенческими визами.

По прибытии в Минск местные пограничники отвозят людей в основном к польской границе – в места, где нет патрулей польских пограничников. Оказавшись в ЕС, мигранты направляются в Германию.

По данным журналистов, мигрантов платят беларуским властям за пособничество в нелегальном пересечении границы около 4000 евро.

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