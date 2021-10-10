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Власти Германии расследуют причастность Лукашенко к организации нелегальной миграции, - BILD

Власти Германии расследуют причастность Лукашенко к организации нелегальной миграции, - BILD

Власти Германии расследуют причастность захватившего власть в Беларуси Александра Лукашенко к контрабанде людей – организации нелегальной миграции.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Лигу", об этом сообщает BILD am Sonntag.

Как отмечается, только в пятницу, 8 октября, федеральная полиция обнаружила 291 несанкционированный переход на немецко-польской границе. Большинство нарушителей – молодые люди из Ирака и Сирии.

По статистике немецкой полиции, с августа через Беларусь в Германию прибыло почти 4000 беженцев, за первую неделю октября их было 1183, и эта тенденция усиливается.

Сообщается, что власти Германии понимают, что Лукашенко, добиваясь отмены санкций, пытается шантажировать Европу посредством организованной государством контрабанды людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко в интервью CNN: Уже создана единая белорусско-российская армия, которая в случае конфликта будет задействована

Согласно информации BILD am Sonntag, немецкие власти сейчас расследуют дело против Лукашенко как высокопоставленного контрабандиста.

Как сообщается, путешествие в Германию для беженцев начинается в аэропортах Багдада и Эрбиля (Ирак), Дубая (ОАЭ), Бейрута (Ливан), Аммана (Иордания), Стамбула (Турция), а с середины сентября – Дамаска. (Сирия) – они едут с беларускими студенческими визами.

По прибытии в Минск местные пограничники отвозят людей в основном к польской границе – в места, где нет патрулей польских пограничников. Оказавшись в ЕС, мигранты направляются в Германию.

По данным журналистов, мигрантов платят беларуским властям за пособничество в нелегальном пересечении границы около 4000 евро.

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Автор: 

беженцы (1643) Лукашенко Александр (3613) торговля людьми (273) миграция (261)


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Топ комментарии
+6
Я так понимаю власти германии уже расследовали кто виновен когда сирийские нелегалы заполонили германию
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10.10.2021 18:53
+3
ФИКАЛИИ НА ЛИЦО на 3% гопника-диктатора не действуют !
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10.10.2021 19:05
+3
На нем десятки, если не сотни трупов. Так что эти "мигранты" - фигня, которая в его случае не превышает тяжести тех преступлений, которые уже за ним числятся.
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10.10.2021 19:09
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ФАКТ НА ЛИЦО !
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10.10.2021 18:53 Ответить
ФИКАЛИИ НА ЛИЦО на 3% гопника-диктатора не действуют !
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10.10.2021 19:05 Ответить
Я так понимаю власти германии уже расследовали кто виновен когда сирийские нелегалы заполонили германию
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10.10.2021 18:53 Ответить
Там турки ж виноваты. Эрдоган не сдержал. А обещал жеж...А Хло, он жеж друг.
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10.10.2021 21:34 Ответить
Тю... А шо він зробив? Тут крайня стурбованість і глибоке занепокоєння. Що, лізуть чорненькі? І де ж на них толернтості вистачить?
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10.10.2021 18:53 Ответить
На нем десятки, если не сотни трупов. Так что эти "мигранты" - фигня, которая в его случае не превышает тяжести тех преступлений, которые уже за ним числятся.
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10.10.2021 19:09 Ответить
Всі питання до населення. Ми їм казали і показали як діяти. "У нас ні Майдан". Прапор і руки і барабан на шию.
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10.10.2021 19:16 Ответить
Нету к ним вопросов. У них в большинстве очень инфантильное население, плотно сидящее на кацапском ТВ. Все, кто мог реально что-то делать, уже в могиле, кто был потенциально что-то делать, в тюрьме, или за границей.
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10.10.2021 19:19 Ответить
Ну і хто їм лікар? Хай і далі рівно на дупі сидять.
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10.10.2021 19:32 Ответить
Мы то сидим ....а ты третий год дупой в ЗЕборделе зарабатываешь....прибила шмаркля с ермаками пикнуть боитесь.....зайцы во хмелю весь мир живот надрывает с зебилов...
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10.10.2021 20:22 Ответить
++++
Мы то сидим (на украинских интернет ресурсах)....а ты третий год дупой
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10.10.2021 21:23 Ответить
Лукашенко почти сдал Беларусь России, они собираются расследовать кто создаёт проблемы. Наверное это Том и Джерри или волк из "Ну погоди". Не Россия, ну не, зачем наговаривать на самых честных партнёров еврокоррупционеров.
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10.10.2021 18:59 Ответить
Запад погрозит пальцем, так нельзя. Усатый в своем стиле поехавшего мачо, скажет : что этот запад себе позволяет, за мной российская армия мать вашу. Запад применит очередные санкции, которые аукнутся какому то невиновному пенсионеру с под Минска. Дело закрыто. Все собой довольны и счастливы, кроме пенсионера, но на такую жертву все готовы пойти.
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10.10.2021 19:01 Ответить
пенсионер все эти годы терпел несвободу за пайку и стабильность. пора расплачиваться
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10.10.2021 19:24 Ответить
Нормально белорусы жили , уровень жизни был вполне приличный. Это в последние годы кукухой бацько поехал и начал играть в ту игру, где ему не победить. Ну а последние его действия, когда он закрыл свободу слова, это уже петля на шею.
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10.10.2021 19:29 Ответить
все верно. нормально, но молча. а бацька тем временем отсреливал оппозицию и делал это с начала правления. пора платить
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10.10.2021 19:33 Ответить
И снова европейцы бьют по хвостам. Им уже нагадили под дверь, а они только начинают разбираться, расследовать, бесконечно совещаться и только потом вместо громко провозглашённых "адских санкций" следует некоторый полуПУК. Когда уже начнётся работа на опережение, с целью недопущения?
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10.10.2021 19:01 Ответить
Когда уже начнётся работа на опережение, с целью недопущения?
Оценивание успешно прошел 3-й полк специального назначения имени князя Святослава Храброго и теперь военнослужащие могут привлекаться в Силы быстрого реагирования НАТО Источник:
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10.10.2021 21:29 Ответить
Он и так всегда был невыездной и нерукопожатый. Если с ним что и случится, так это его кацапы по-тихому придушат и всё.
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10.10.2021 19:03 Ответить
Да никто его душить не будет, то участь всякого нископробного овна с дэнэр и элэнэр. А высокопробное овно заплатит дань , благо есть с чего, и будет жить припивать - свою старость доживать, если прийдется на московию сбегать.
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10.10.2021 19:11 Ответить
Это зависит от его поведения. Ему кацапы уже показали, что могут его сковырнуть руками самих беларусов, при чем, в рамках этой демонстрации замарали его окончательно и лишили возможности манёвра на Запад. Ему осталось только сдать Беларусь, или это сделает тот, кто займёт его пост после его внезапной скоропостижной смерти.
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10.10.2021 19:14 Ответить
Бульбанфюрера и душить не надо, у путлера в заложниках его сын. Остается только гадать над новым названием Беларуси в составе рабссеи.
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10.10.2021 20:54 Ответить
когда у страны нет газа, нефти и ты не можешь предложить должность в Газпроме немецким политикам от правящих партий
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10.10.2021 19:19 Ответить
А як вони (нелегали) попадають в Білорусь? Даю бюргерам підказку, їх туди направляє ***** той з яким ваша хвойда якшається.
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10.10.2021 20:30 Ответить
Срань гейРопейская немецкие свиньи продолжают Луку загонять под путлера...

А вы, твари, причастность путлера не видите? не?
И то что в Сирии города бомбардировками полностью уничтожает - нет причастности?
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10.10.2021 20:33 Ответить
Пусть радуются немцы тысячам новых граждан: )
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10.10.2021 20:48 Ответить
Німчура дібілами була , є і буде . Організатор - путін , лука - просто матрьйошка на члені путіна .
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10.10.2021 21:21 Ответить
 
 