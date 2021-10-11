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Підготовка законопроєкту про множинне громадянство буде завершена найближчим часом, - заступник голови МВС Єнін

Підготовка законопроєкту про множинне громадянство буде завершена найближчим часом, - заступник голови МВС Єнін

Кабмін скоро закінчить підготовку законопроєкту про множинне громадянство. Сьогодні триває експертиза цього документа в Мінюсті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив заступник голови МВС Євген Єнін.

За його словами, мова йде про те, щоб дозволити тим етнічним українцям, які мають паспорти інших держав, зокрема держав-членів НАТО і Європейського Союзу, не відмовляючись від їх громадянства, знайти право отримати українське громадянство за територіальним походженням.

"Мова йде про більш активне їх залучення і в плані бізнес-процесів і культурної дипломатії, і в політичних процесах, які відбуваються в Україні. Ми не повинні залишати осторонь абсолютно природне бажання цих людей бути частиною України", - пояснив заступник голови МВС.

Однак, за словами Єніна, є проблема. Україна стикається з агресією з боку Російської Федерації і бачить недружню політику з боку інших окремих сусідів, і певні заходи безпеки також повинні бути впроваджені.

"Я впевнений, що вже найближчим часом ми побачимо завершення підготовчих процесів на рівні уряду України. Надалі ця справа буде за парламентом, і ми, безумовно, будемо активно просувати цей законопроект", - додав він.

Читайте: Від 10% до 30% штрафів за порушення ПДР можуть направити у місцеві громади, - заступник голови МВС Єнін

Автор: 

громадянство (1074) МВС (3503) подвійне громадянство (152) Єнін Євген (348)


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Топ коментарі
+13
самая большая проблема - легализация бени с его паспортами.
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11.10.2021 10:12
+11
"В дальнейшем это дело будет за парламентом" - за этим дело не станет . там у каждого депутата по два три гражданства . проголосуют единогласно
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11.10.2021 10:11
+10
Вова спешит прикрыть свое израильское гражданство?
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11.10.2021 10:20
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11.10.2021 10:11 Відповісти
Плісняві вже мало подвійного.
У їх пахана бабломойського, як мінімум три, він сам патякав, та й у його слуг, 100% не менше.
Готуються, узаконюють дерибан землі, громадянами України з " множественним гражданством".
.
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11.10.2021 11:08 Відповісти
А у них есть такое желание? исключения, конечно, бывают. Например, беня. У него желание быть вовлеченным(не путать с привлеченным) очень и очень развито. Вменяемые граждане будут обходить эту территорию прокаженных десятой дорогой...
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11.10.2021 10:11 Відповісти
"В дальнейшем это дело будет за парламентом" - за этим дело не станет . там у каждого депутата по два три гражданства . проголосуют единогласно
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11.10.2021 10:11 Відповісти
и КСУ отменит или иная Рада куда прийдуьт с ОДНИМ ГРАЖДАНСТВОМ... принятие такого закона это завуалирвоанный шаг к развалу Украины как унитарного государства... не многие страны разрешают иметь второе -а НЕ МНОЖЕСТВО ГРАЖДАНСТВ... Швеция но там процедура выписана там налоги служба в армии работа с гостайной все давно проработано и определено... лица с 2 гражданствами усечены в правах быть выбраными и назначенными в местные органы власти и госорганы власти в полицию армию суд прокуратуру.. налоги оххааа какие .. так что не все там стремятся к этому.. иные страны факт второгь гражданства порождает право государства отобрать гражданство котрое тебе было предоставлено.... у нас кстатив Украине в Конституцию надо прописать Гражданство по Земле (месту рождения и крови гражданство родителей-граждан Украины вечно) и гражданин его лишатьтся не может- а вот тем- кому гражданство дали вследствии миграции то в случае преступлений, госизмены,уклонения от налогов, враждебных действий- формального получения гражданства и неучастия в жизни страны -ошфорные махинации и так далее--- лишать граждланства сразу и навсегда и да предоставленным гражданство --запретить выборное право любое... право на работу во власти любого уровня в армии госбезопасности, полиция, суды и прокуратура... и да налоги особенные с повышенным процентном исчислении 50-80 --чтобы не лезли в Украину всякие беднота олигархическо криминальная...
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11.10.2021 10:36 Відповісти
самая большая проблема - легализация бени с его паспортами.
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11.10.2021 10:12 Відповісти
Если б тольто бени.
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11.10.2021 10:16 Відповісти
таких як беня майже пів-києва...
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11.10.2021 11:10 Відповісти
Вот так земля и уйдет маланцам из-за поребрика, а тупые зепилы-малороссы будут йух сосать
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11.10.2021 10:17 Відповісти
Тупая легализация коррупционного ********.
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11.10.2021 10:17 Відповісти
Вова спешит прикрыть свое израильское гражданство?
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11.10.2021 10:20 Відповісти
повзуча кацапоїдна окупація триває
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11.10.2021 10:20 Відповісти
як і мовчання величного наріду...
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11.10.2021 11:10 Відповісти
По его словам, речь идет о том, чтобы позволить тем этническим украинцам, которые имеют паспорта других государств, в частности государств-членов НАТО и Европейского союза, не отказываясь от их гражданства, обрести право получить украинское гражданство по территориальному происхождению.
А разве сейчас у них нет такого права? Вон тот же Саакашвили получил же украинское гражданство. Хотя и не этнический украинец. Так что мешает этническому украинцу его получить?
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11.10.2021 10:24 Відповісти
Что можно сказать о таком моральном уроде, как Е Енин, который в воюющей стране занимает должность замглавы МВД, - предатель интересов украинского народа и государственный преступник.
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11.10.2021 10:26 Відповісти
таких у нас 73%
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11.10.2021 11:08 Відповісти
З числа тих, хто прийшов на вибори.
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11.10.2021 12:49 Відповісти
а це немало, враховуючи що до цієї кількості не входять відверто ватний електорат Півдня і Сходу...разом це не менше 90%...
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11.10.2021 12:52 Відповісти
Замечательно, но в таком случае, вопрос уткнется в необходимость выплачивать заработанные пенсии диаспоре, как это происходит сейчас! А в остальном, мы в большинстве своем никогда не отрекались от Украины , стоим в одном ряду с её защитниками! Правда, некоторых это удивляет - как это, уехав из страны, мы тут "раскрываем свой поганый рот"? А вот так, раскрывали, раскрываем и будем раскрывать, пока те, кто с мечом в Украину приходит, от меча примут смерть свою! Диаспора мира, с тобой, Украина, а сегодня даже не получая положенного и заработанного! Слава Украине!
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11.10.2021 10:29 Відповісти
для цього потрібно мабуть укласти договір з тією країною, де проживає громадянин
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11.10.2021 10:46 Відповісти
стоим в одном ряду с её защитниками /До победы Коломойского самые ярые разжигатели гражданской войны в Украине сидели под израильскими флажками: пару сот виселец на Крещатики. / А во вторник( украинцев) уже снимут со столбов?/ Барыг необходимо мочить/ Только огонь судов Линча может избавить Украину . Они там на верху кроме языка насилия не понимают./ И всячески одобряли путинскую проститутку по вызову Нетаньяху. Предлагаю указать сайты с статьями и комментами, разоблачающими пропутинскую власть Израиля.
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11.10.2021 13:27 Відповісти
Закон о множественном гражданстве внесла в парламент фракция, которая является слугой множественного гражданина Бени Коломойского...
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11.10.2021 10:31 Відповісти
Во, діти бурятів та якутів заживуть на Донбасі. Привіт Чита.
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11.10.2021 10:35 Відповісти
і внести норму, що громадянам з декількома паспортами, Україна видає злочинців на вимогу іншої держави, паспорт якої має черговий "беня". А на вимогу США, позачергово, якщо корупційні дії вчинені в доларах США
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11.10.2021 10:44 Відповісти
Клоун и Ко заранее готовятся к бегству...
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11.10.2021 10:52 Відповісти
ура! Ізраїль і Расія в фаворе)))
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11.10.2021 11:07 Відповісти
Хотілось би почути від "слуг урода", хто їм дав ПРАВО міняти Конституцію України за їм обрізаними хотілками?
Хряк, якого пліснява з ригами та матьківщиною зробили другою людиною держави, дуже радів прийняттю закону про референдум, ось і проведемо. Перший.
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11.10.2021 11:13 Відповісти
Проживает х знает где,работает х знает где,налоги платит х знает где,понятия не имеет что происходит в Украине,но право выбирать законодательную власть имеет такое же как и нормальный украинец - это чисто издевательство квартальной подворотни.
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11.10.2021 11:24 Відповісти
Отличное решение для покупки украинской земли евреями, арабами и прочими новоиспечёнными "гражданами" Украины.
Мазлтов!
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11.10.2021 11:55 Відповісти
Да нет проблем, но с оговоркой, что каждый такой многогражданин не принимает участия в выборах в Украине и при совершении преступления будет экстрадирован в страну, в которой он его совершил, и будет осужден по ее законам.
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11.10.2021 12:36 Відповісти
Вдогонку - "заработанный" срок автоматически умножается на количество "гражданств".
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11.10.2021 12:39 Відповісти
Историческая родина евреев не Израиль. Историческая родина евреев Украина. Об этом утверждается в статье «Украина для евреев»?-Киевский Телеграфъ. Автохтон: народ, принадлежащий по происхождению данной территории, местный, коренной по происхождению. Евреи - автохтоны на этой (Украины) территории, принадлежащие ей по происхождению. Местные. Может быть, даже более местные, чем современные украинцы.
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11.10.2021 13:05 Відповісти
Кабмин скоро закончит подготовку законопроекта о множественном гражданстве. Сегодня продолжается экспертиза этого документа в Минюсте. Источник:
Пішли ви на хр*н Зе клоуни - у держслужбовців в Україні повинно бути тільки одне громадянство, громадянство України
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11.10.2021 13:22 Відповісти
 
 