Підготовка законопроєкту про множинне громадянство буде завершена найближчим часом, - заступник голови МВС Єнін
Кабмін скоро закінчить підготовку законопроєкту про множинне громадянство. Сьогодні триває експертиза цього документа в Мінюсті.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив заступник голови МВС Євген Єнін.
За його словами, мова йде про те, щоб дозволити тим етнічним українцям, які мають паспорти інших держав, зокрема держав-членів НАТО і Європейського Союзу, не відмовляючись від їх громадянства, знайти право отримати українське громадянство за територіальним походженням.
"Мова йде про більш активне їх залучення і в плані бізнес-процесів і культурної дипломатії, і в політичних процесах, які відбуваються в Україні. Ми не повинні залишати осторонь абсолютно природне бажання цих людей бути частиною України", - пояснив заступник голови МВС.
Однак, за словами Єніна, є проблема. Україна стикається з агресією з боку Російської Федерації і бачить недружню політику з боку інших окремих сусідів, і певні заходи безпеки також повинні бути впроваджені.
"Я впевнений, що вже найближчим часом ми побачимо завершення підготовчих процесів на рівні уряду України. Надалі ця справа буде за парламентом, і ми, безумовно, будемо активно просувати цей законопроект", - додав він.
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У їх пахана бабломойського, як мінімум три, він сам патякав, та й у його слуг, 100% не менше.
Готуються, узаконюють дерибан землі, громадянами України з " множественним гражданством".
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А разве сейчас у них нет такого права? Вон тот же Саакашвили получил же украинское гражданство. Хотя и не этнический украинец. Так что мешает этническому украинцу его получить?
Хряк, якого пліснява з ригами та матьківщиною зробили другою людиною держави, дуже радів прийняттю закону про референдум, ось і проведемо. Перший.
Мазлтов!
Пішли ви на хр*н Зе клоуни - у держслужбовців в Україні повинно бути тільки одне громадянство, громадянство України