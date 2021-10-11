Подготовка законопроекта о множественном гражданстве будет завершена в ближайшее время, - замглавы МВД Енин
Кабмин скоро закончит подготовку законопроекта о множественном гражданстве. Сегодня продолжается экспертиза этого документа в Минюсте.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "РБК-Украина" заявил замглавы МВД Евгений Енин.
По его словам, речь идет о том, чтобы позволить тем этническим украинцам, которые имеют паспорта других государств, в частности государств-членов НАТО и Европейского союза, не отказываясь от их гражданства, обрести право получить украинское гражданство по территориальному происхождению.
"Речь идет о более активном их вовлечении и в плане бизнес-процессов и культурной дипломатии, и в политических процессах, которые происходят в Украине. Мы не должны оставлять в стороне абсолютно естественное желание этих людей быть частью Украины", - объяснил замглавы МВД.
Однако, по словам Енина, есть проблема. Украина сталкивается с агрессией со стороны Российской Федерации и видит недружественную политику со стороны других отдельных соседей, и определенные меры безопасности также должны быть внедрены.
"Я уверен, что уже в ближайшее время мы увидим завершение подготовительных процессов на уровне правительства Украины. В дальнейшем это дело будет за парламентом, и мы, безусловно, будем активно продвигать этот законопроект", - добавил замминистра.
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У їх пахана бабломойського, як мінімум три, він сам патякав, та й у його слуг, 100% не менше.
Готуються, узаконюють дерибан землі, громадянами України з " множественним гражданством".
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А разве сейчас у них нет такого права? Вон тот же Саакашвили получил же украинское гражданство. Хотя и не этнический украинец. Так что мешает этническому украинцу его получить?
Хряк, якого пліснява з ригами та матьківщиною зробили другою людиною держави, дуже радів прийняттю закону про референдум, ось і проведемо. Перший.
Мазлтов!
Пішли ви на хр*н Зе клоуни - у держслужбовців в Україні повинно бути тільки одне громадянство, громадянство України