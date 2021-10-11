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Новини Коронавірус і карантин
2 001 10

Епідзонування України: вже 16 регіонів відповідають "помаранчевому" рівню епіднебезпеки, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Епідзонування України: вже 16 регіонів відповідають

МОЗ оновило інформацію про епідемічні показники в регіонах України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Так, станом на 11 жовтня в Україні в цілому перевищено рівень захворюваності - за норми не більш як 75 випадків на 100 тис. населення в країні цей показник становить 406 (перевищення в 5,41 раза). Найвищий рівень захворюваності в Чернівецькій області (817) і Луганській області (802).

Також у трьох областях зафіксовано "червоний" рівень за показником динаміки госпіталізацій.

Водночас в Україні загалом зафіксовано перевищення норми виявлення нових випадків інфікування - за норми менш як 4% для "зеленої" зони в країні цей показник становить 15,2%. Більше того, в шести областях зафіксовано "червоний рівень" за виявленням нових випадків інфікування.

Також читайте: За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 39 060 осіб, загалом - 7 548 873, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

За даними за 10 жовтня, рівень госпіталізації пацієнтів з COVID-19 в Україні в цілому становить 59,5 осіб на 100 тис. населення за норми не більш як 60 осіб на 100 тис. населення. Так, у Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Луганській, Львівській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Чернівецькій та Чернігівській областях перевищено показник рівня госпіталізацій.

Також в Україні зайнято 54,8% лікарняних ліжок із киснем за норми не більш як 65%. Цей показник перевищено в Одеській і Донецькій областях.

За даними МОЗ, показники в 16 областях України відповідають "помаранчевій" зоні карантину, в інших - "жовтій".

Епідзонування України: вже 16 регіонів відповідають помаранчевому рівню епіднебезпеки, - МОЗ 01

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5398) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
дякуємо російськомовним антивакцинаторам...
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11.10.2021 11:06
+1
У нас самые "веселые" показатели в Одесской, Херсонской, Донецкой и Харьуовской областях. Власти это ни о чем не говорит? Может давно пора закрыть все КПП с Рашей и ПМР и не завозить сюда заразу усиленными темпами?
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11.10.2021 10:56
+1
Денег нет даже пустить газ в опорные областные больницы. Погуглите "областная больница осталась без газа". У нас попытались провести тендер на поставки газа муниципальным предприятиям. Школам, садикам и больницам в том числе. Никто не предложил цену дешевле 35 (!!) грн. У местных бюджетов таких средств сейчас нет. А власть все лапшу вешает о всяких меморандумах.
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11.10.2021 13:55
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У нас самые "веселые" показатели в Одесской, Херсонской, Донецкой и Харьуовской областях. Власти это ни о чем не говорит? Может давно пора закрыть все КПП с Рашей и ПМР и не завозить сюда заразу усиленными темпами?
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11.10.2021 10:56 Відповісти
И где же ты ЭТО узрел?
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11.10.2021 12:01 Відповісти
На ТВОЕМ лбу написано. Не увидел?
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11.10.2021 12:24 Відповісти
Я например вот это увидел. "Самый высокий уровень заболеваемости в Черновицкой области (817) и Луганской области (802) Источник:
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11.10.2021 12:26 Відповісти
Ага. Почти.

" ..... Уже в ближайшие дни несколько областей Украины могут попасть в «красную» зону карантина. Какие ограничения там введут?

Об усилении карантинных ограничений https://www.youtube.com/watch?v=NeYsSdZE6nw&feature=youtu.be&ab_channel=%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%9C%D1%96%D0%BD заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Кабмина. Но он не уточнил, о каких областях идет речь.

В то же время руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко на брифинге https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=398239541799969 отметил , что критериям «красной» зоны сейчас соответствуют Харьковская, Запорожская, и Херсонская области....

Про Донецкую и Одесскую написано выше. Уже увидел?
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11.10.2021 12:30 Відповісти
Шо я увидел, так это то, что ты замечаешь только то, что тебе нужно заметить(как и все Свидетели Сывочьолого говна)!
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11.10.2021 13:22 Відповісти
Это и все? Высралось убогое? С облегчением, свидетель зеленого дерьма. Смачного.
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11.10.2021 13:50 Відповісти
дякуємо російськомовним антивакцинаторам...
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11.10.2021 11:06 Відповісти
Подольше тяните с включением отопления и вы опупеете от статистики заболеваемости, в том числе ковидной, а простудные пациенты будут дозаражаться в больницах.
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11.10.2021 12:56 Відповісти
Денег нет даже пустить газ в опорные областные больницы. Погуглите "областная больница осталась без газа". У нас попытались провести тендер на поставки газа муниципальным предприятиям. Школам, садикам и больницам в том числе. Никто не предложил цену дешевле 35 (!!) грн. У местных бюджетов таких средств сейчас нет. А власть все лапшу вешает о всяких меморандумах.
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11.10.2021 13:55 Відповісти
 
 