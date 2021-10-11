Епідзонування України: вже 16 регіонів відповідають "помаранчевому" рівню епіднебезпеки, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
МОЗ оновило інформацію про епідемічні показники в регіонах України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Так, станом на 11 жовтня в Україні в цілому перевищено рівень захворюваності - за норми не більш як 75 випадків на 100 тис. населення в країні цей показник становить 406 (перевищення в 5,41 раза). Найвищий рівень захворюваності в Чернівецькій області (817) і Луганській області (802).
Також у трьох областях зафіксовано "червоний" рівень за показником динаміки госпіталізацій.
Водночас в Україні загалом зафіксовано перевищення норми виявлення нових випадків інфікування - за норми менш як 4% для "зеленої" зони в країні цей показник становить 15,2%. Більше того, в шести областях зафіксовано "червоний рівень" за виявленням нових випадків інфікування.
За даними за 10 жовтня, рівень госпіталізації пацієнтів з COVID-19 в Україні в цілому становить 59,5 осіб на 100 тис. населення за норми не більш як 60 осіб на 100 тис. населення. Так, у Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Луганській, Львівській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Чернівецькій та Чернігівській областях перевищено показник рівня госпіталізацій.
Також в Україні зайнято 54,8% лікарняних ліжок із киснем за норми не більш як 65%. Цей показник перевищено в Одеській і Донецькій областях.
За даними МОЗ, показники в 16 областях України відповідають "помаранчевій" зоні карантину, в інших - "жовтій".
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" ..... Уже в ближайшие дни несколько областей Украины могут попасть в «красную» зону карантина. Какие ограничения там введут?
Об усилении карантинных ограничений https://www.youtube.com/watch?v=NeYsSdZE6nw&feature=youtu.be&ab_channel=%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%9C%D1%96%D0%BD заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Кабмина. Но он не уточнил, о каких областях идет речь.
В то же время руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко на брифинге https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=398239541799969 отметил , что критериям «красной» зоны сейчас соответствуют Харьковская, Запорожская, и Херсонская области....
Про Донецкую и Одесскую написано выше. Уже увидел?