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Новини Агресія Росії проти України
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Сьогодні в Гаазі розпочинаються слухання у справі про захоплення Росією українських суден у Керченській протоці. Впевнені, РФ понесе відповідальність, - МЗС

Сьогодні в Гаазі розпочинаються слухання у справі про захоплення Росією українських суден у Керченській протоці. Впевнені, РФ понесе відповідальність, - МЗС

З 11 жовтня Україна братиме участь в усних слуханнях у справі проти Російської Федерації щодо порушення нею імунітету українських військово-морських кораблів та їхніх екіпажів. Слухання, що проходитимуть в Арбітражі, утвореному згідно з Додатком VII до Конвенції ООН з морського права, стосуватимуться заперечень Росією юрисдикції Арбітражу.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби МЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

Справа стосується порушень Російською Федерацією Конвенції ООН з морського права, коли 25 листопада 2018 року Росія заарештувала три українські військово-морські кораблі та 24 членів їхніх екіпажів у Чорному морі. Росія і надалі продовжувала утримувати українські судна близько одного року, а членів екіпажу протягом дев’яти з половиною місяців, а також здійснювати щодо них кримінальне переслідування за законодавством Російської Федерації. Разом з тим, відповідно до Конвенції ООН з морського права, військові кораблі та їхні екіпажі наділяються абсолютним імунітетом, що забороняє іноземним державам оглядати, накладати арешт, утримувати судно та здійснювати судове переслідування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд у Гаазі розпочне розгляд справи про захоплення Росією українських катерів 11 жовтня, - Кулеба

"Такі дії Російської Федерації є порушенням фундаментальних принципів міжнародного права. Україна вже довела грубе порушення міжнародного права з боку РФ, коли Міжнародний трибунал з морського права наклав обов’язкові до виконання тимчасові заходи, які вимагали від Росії негайно звільнити три українські військово-морські судна та 24 затриманих українських моряків. За це рішення проголосувало 19 з 20 суддів, проти даного рішення був лише суддя з Росії", - зазначили в українському зовнішньополітичному відомстві.

Наразі Росія скористалась правом на оскарження юрисдикції Арбітражу. Україна відповість на заперечення Росії щодо юрисдикції на усних слуханнях.

"Україна впевнена, що Трибунал визнає юрисдикцію по цій справі і Росія понесе відповідальність за грубі порушення морського права", - підкреслили в МЗС.

Повідомляється, що Росія представить свою позицію 11 жовтня, а Україна – 12 жовтня. Слухання розпочнуться о 14:00 за київським часом.

Автор: 

Гаага (315) захоплення (220) Керч (193) корабель (1612) МЗС (4138) моряки (927) росія (65316)


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Топ коментарі
+14
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11.10.2021 11:10
+8
прі чьом тут расіся, ета парашенка вінават!
правда, зебіки?
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11.10.2021 11:04
+5
***** на берёзку!
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11.10.2021 11:02
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***** на берёзку!
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11.10.2021 11:02 Відповісти
прі чьом тут расіся, ета парашенка вінават!
правда, зебіки?
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11.10.2021 11:04 Відповісти
Ага , все вірно - хто всрався , невістка 😆
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11.10.2021 11:08 Відповісти
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11.10.2021 11:10 Відповісти
мид передаст обвинения предъявленные Порошенко для приобщения к делу? ну так чтобы все по красоте было
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11.10.2021 11:09 Відповісти
Как язык поворачивается это говорить,когда ваша зекрыса сделала все,чтобы кацапам облегчить этот процесс...
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11.10.2021 11:12 Відповісти
************ обміняв їх наче таксистів.
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11.10.2021 11:33 Відповісти
Виграють, чи вже здали?
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11.10.2021 11:17 Відповісти
Одно непонятно. Зачем расияне украли унитазы с баржи?
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11.10.2021 11:23 Відповісти
Для них унітаз екая діковінка.
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11.10.2021 11:31 Відповісти
не с баржи, а с буксира. И унитазы украли не с буксира а с катера "Никополь" Кроме этого кацапы украли - на «Никополе» отсутствуют три радиостанции Harris (одна коротковолновая и две УКВ), радиостанция Motorola, четыре радиостанции ICOM, станция космической связи IRIDIUM. Нет радиолокационной станции Furuno, надувной лодки с мотором и аппаратуры распознавания, огнетушителей, фонарей освещения, аварийного буя, кухонной плиты, унитаза и прочего. Вооружение, кроме 30-мм артустановки, и весь боезапас сняты.
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11.10.2021 11:43 Відповісти
Все що зв'язано з гівном - для них святе.
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11.10.2021 12:33 Відповісти
В хозяйстве всё пригодится. В будочке унитаз поставить всё ж лучше, чем просто над дыркой корячиться. Цивилизация
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11.10.2021 12:46 Відповісти
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11.10.2021 11:37 Відповісти
это наш мид с ошибками пишет по-русски или цензор?
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11.10.2021 11:50 Відповісти
по-чем по-чем тебе пишут?
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11.10.2021 12:38 Відповісти
Даже если Рашу признают виновным, что с этого будет? Штраф? Наказание? Казнь (мечтать не вредно)?
Отв.: Раше пох... Она как нарик - главное одно это доза (Хутин). Мнение соседних стран до Ж
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11.10.2021 11:52 Відповісти
Очень интересно какую именно "ответственность" понесет Россия? Озабоченность? Штраф? Санкции на импорт бананов?
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11.10.2021 12:05 Відповісти
Прочитала все комментарии: похоже все желают "удачи" Украине и надеются, что России ничего не будет
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11.10.2021 12:15 Відповісти
Увы, обоснованно. Россия наглеет по двум причинам: Безнаказанность и огромные финансовые возможности. Бабло усиливает зло.
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11.10.2021 12:26 Відповісти
А ещё "Северный поток". Обширнейший аргумент для шантажа
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11.10.2021 12:48 Відповісти
Надо вызвать Петю на допрос но Порошенко не виноват-Нет -ну это просто стечение обстоятельств-Судите сами-До возможности отмены выборов нового Президента остается НЕСКОЛЬКО дней Реальный рейтинг Пети-2-4 место Тут внезапно его посещает ночью в кабинете его кум и кум Путина Медведчук И тут случайно срочно отправляют катера БЕЗ БОЕКОМПЛЕКТА с личным составом мимо оккупированного Крыма а после захвата Петя СРАЗУ в последний день пытается отменить выборы объявив военное положение -НО НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ
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11.10.2021 13:05 Відповісти
скорее всего это закончится очередной глубокой обеспокоенностью
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11.10.2021 13:10 Відповісти
Не зрозумів,в чому суть позову.Щоб Росія віддала захоплені судна і повернула моряків?Вона вже це зробила...В чому має полягати "відповідальність Росіі за грубе порушення морського права"?..У вибачені?..грошовій компенсаціі?..
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11.10.2021 13:28 Відповісти
tZE inform

Совет украинской делегации.
Работу в трибунале нужно начать с отвода судьи Владимира Владимировича Голицына (гражданин РФ), как представителя заинтересованной стороны. Дело не в его объективности.
Дело в том, что это старые, еще примаковские кадры Пе́рвого гла́вного управле́ния КГБ СССР (внешняя разведка). Россия через него будет иметь информацию о внутренних вопросах арбитража, что даст ей серьезные преимущества.
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12.10.2021 00:57 Відповісти
 
 