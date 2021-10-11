Сьогодні в Гаазі розпочинаються слухання у справі про захоплення Росією українських суден у Керченській протоці. Впевнені, РФ понесе відповідальність, - МЗС
З 11 жовтня Україна братиме участь в усних слуханнях у справі проти Російської Федерації щодо порушення нею імунітету українських військово-морських кораблів та їхніх екіпажів. Слухання, що проходитимуть в Арбітражі, утвореному згідно з Додатком VII до Конвенції ООН з морського права, стосуватимуться заперечень Росією юрисдикції Арбітражу.
Про це йдеться в повідомленні пресслужби МЗС України, інформує Цензор.НЕТ.
Справа стосується порушень Російською Федерацією Конвенції ООН з морського права, коли 25 листопада 2018 року Росія заарештувала три українські військово-морські кораблі та 24 членів їхніх екіпажів у Чорному морі. Росія і надалі продовжувала утримувати українські судна близько одного року, а членів екіпажу протягом дев’яти з половиною місяців, а також здійснювати щодо них кримінальне переслідування за законодавством Російської Федерації. Разом з тим, відповідно до Конвенції ООН з морського права, військові кораблі та їхні екіпажі наділяються абсолютним імунітетом, що забороняє іноземним державам оглядати, накладати арешт, утримувати судно та здійснювати судове переслідування.
"Такі дії Російської Федерації є порушенням фундаментальних принципів міжнародного права. Україна вже довела грубе порушення міжнародного права з боку РФ, коли Міжнародний трибунал з морського права наклав обов’язкові до виконання тимчасові заходи, які вимагали від Росії негайно звільнити три українські військово-морські судна та 24 затриманих українських моряків. За це рішення проголосувало 19 з 20 суддів, проти даного рішення був лише суддя з Росії", - зазначили в українському зовнішньополітичному відомстві.
Наразі Росія скористалась правом на оскарження юрисдикції Арбітражу. Україна відповість на заперечення Росії щодо юрисдикції на усних слуханнях.
"Україна впевнена, що Трибунал визнає юрисдикцію по цій справі і Росія понесе відповідальність за грубі порушення морського права", - підкреслили в МЗС.
Повідомляється, що Росія представить свою позицію 11 жовтня, а Україна – 12 жовтня. Слухання розпочнуться о 14:00 за київським часом.
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правда, зебіки?
Отв.: Раше пох... Она как нарик - главное одно это доза (Хутин). Мнение соседних стран до Ж
Совет украинской делегации.
Работу в трибунале нужно начать с отвода судьи Владимира Владимировича Голицына (гражданин РФ), как представителя заинтересованной стороны. Дело не в его объективности.
Дело в том, что это старые, еще примаковские кадры Пе́рвого гла́вного управле́ния КГБ СССР (внешняя разведка). Россия через него будет иметь информацию о внутренних вопросах арбитража, что даст ей серьезные преимущества.