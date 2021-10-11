Поділ МВС: Зеленський дав час показати ефективність у нинішньому складі, - Єнін
В Україні обговорюють можливість поділу Міністерства внутрішніх справ. Однак, президент України Володимир Зеленський дав час показати ефективність відомства в нинішньому складі.
Про це перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін розповів в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
Він порівняв систему МВС з рукою людини, яка має п'ять пальців.
"Вона спрямована на забезпечення безпеки суспільства, саме тому ефективне виконання цих функцій передбачає перебування всіх цих елементів під однією парасолькою", - сказав Єнін.
За його словами, коли вони будуть підпорядковуватись різним центрам, різним командирам, то буде плутанина.
"На сьогодні ця модель вже показала свою ефективність. Президентом визначено певний період часу, за який ми детально подивимося по тому, як все це функціонує... Ну, мова була про кілька місяців, пів року, далі час покаже", - повідомив Єнін.
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Якось ми, дорослі, сидимо з шашликами чи якимось м'ясом по один бік, а поруч діти стрибають на батуті по другий.
Батут як батут, діти як діти, сітка висока, не повипадають. І ось вони починають гратися у поліцію і злодіїв, тобто якась частина тікає, друга їх наздоганяє. Раптом одна дівчинка зупиняється і каже: "стоп, у цьому не має смислу, ми ж тут усі у тюрмі!" І показує рукою на огорожу, всередині якої вони вовтузяться.
Ми, дорослі, тоді завмерли як сиділи.
Цікаво, два роки тому Вова міг передбачити, що його свобода звузиться до простору всередині периметру? Що він житиме на тій самій президентській дачі, яку з таким азартом вони з Лєною побігли дивитися відразу після інавгурації, у яку вбухали стільки мільйонів на ремонт - хоч і державних, ну і що - де їм зробили такий шикарний басейн і все-любе, що тільки захотіли...
І що він там буде таким нещасним і жалюгідним, і що кожен день буде страшнішим за попередній, а попереду - взагалі нічого хорошого. - https://t.me/nuts_roses/315 https://t.me/nuts_roses/315
Разделяй и властвуй. Вот закон, на котором держится у власти вся эта мразота
"Нафтогаз" був єфективним і прибутковим, при єфективному, професійному ккрівництві, і за лічені місяці став голозадим нічим, при нових призначенцях ВАЗеленсього. Річ не в музикальних інструментах, а в тих козлах, баранах, віслюках, яким дали на них грати.
Какого общества? высшего класса?)
А люди Авакова и структуры с этим успешно справляются.
Зачем ломать налаженый механизм.
Чеботарь соберет бабло и доставит..
Разные ворюги, типо Парфенюка, на местах проверены и не подкачают.
Начнешь ломать механизм - случайно в нем окажется четстный человек и вся машина засбоит.
Вывод: Яныку для охраны себя ментов меньше нужно было. ЗЕ сцытся больше и сильнее.