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Поділ МВС: Зеленський дав час показати ефективність у нинішньому складі, - Єнін

Поділ МВС: Зеленський дав час показати ефективність у нинішньому складі, - Єнін

В Україні обговорюють можливість поділу Міністерства внутрішніх справ. Однак, президент України Володимир Зеленський дав час показати ефективність відомства в нинішньому складі.

Про це перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін розповів в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Він порівняв систему МВС з рукою людини, яка має п'ять пальців.

"Вона спрямована на забезпечення безпеки суспільства, саме тому ефективне виконання цих функцій передбачає перебування всіх цих елементів під однією парасолькою", - сказав Єнін.

За його словами, коли вони будуть підпорядковуватись різним центрам, різним командирам, то буде плутанина.

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"На сьогодні ця модель вже показала свою ефективність. Президентом визначено певний період часу, за який ми детально подивимося по тому, як все це функціонує... Ну, мова була про кілька місяців, пів року, далі час покаже", - повідомив Єнін.

Автор: 

Зеленський Володимир (23927) МВС (3503) Єнін Євген (348)


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Топ коментарі
+12
Споглядаючи Вовин паркан, пригадала собі.
Якось ми, дорослі, сидимо з шашликами чи якимось м'ясом по один бік, а поруч діти стрибають на батуті по другий.
Батут як батут, діти як діти, сітка висока, не повипадають. І ось вони починають гратися у поліцію і злодіїв, тобто якась частина тікає, друга їх наздоганяє. Раптом одна дівчинка зупиняється і каже: "стоп, у цьому не має смислу, ми ж тут усі у тюрмі!" І показує рукою на огорожу, всередині якої вони вовтузяться.
Ми, дорослі, тоді завмерли як сиділи.

Цікаво, два роки тому Вова міг передбачити, що його свобода звузиться до простору всередині периметру? Що він житиме на тій самій президентській дачі, яку з таким азартом вони з Лєною побігли дивитися відразу після інавгурації, у яку вбухали стільки мільйонів на ремонт - хоч і державних, ну і що - де їм зробили такий шикарний басейн і все-любе, що тільки захотіли...
І що він там буде таким нещасним і жалюгідним, і що кожен день буде страшнішим за попередній, а попереду - взагалі нічого хорошого. - https://t.me/nuts_roses/315 https://t.me/nuts_roses/315

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11.10.2021 13:38
+10
Можно подумать что Оно понимает в эффективности...Во Офшоры! вот это да как ныкать украденные Беней деньги Приватбанка!
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11.10.2021 13:42
+5
Задовбали. Знову шоу про "сильного та справедливого сцаря", при прогнозованому розультиті, з можливістю прилаштувати до годівниці більшу кількість на 100% відданих -скіх-.
"Нафтогаз" був єфективним і прибутковим, при єфективному, професійному ккрівництві, і за лічені місяці став голозадим нічим, при нових призначенцях ВАЗеленсього. Річ не в музикальних інструментах, а в тих козлах, баранах, віслюках, яким дали на них грати.
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11.10.2021 13:49
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Споглядаючи Вовин паркан, пригадала собі.
Якось ми, дорослі, сидимо з шашликами чи якимось м'ясом по один бік, а поруч діти стрибають на батуті по другий.
Батут як батут, діти як діти, сітка висока, не повипадають. І ось вони починають гратися у поліцію і злодіїв, тобто якась частина тікає, друга їх наздоганяє. Раптом одна дівчинка зупиняється і каже: "стоп, у цьому не має смислу, ми ж тут усі у тюрмі!" І показує рукою на огорожу, всередині якої вони вовтузяться.
Ми, дорослі, тоді завмерли як сиділи.

Цікаво, два роки тому Вова міг передбачити, що його свобода звузиться до простору всередині периметру? Що він житиме на тій самій президентській дачі, яку з таким азартом вони з Лєною побігли дивитися відразу після інавгурації, у яку вбухали стільки мільйонів на ремонт - хоч і державних, ну і що - де їм зробили такий шикарний басейн і все-любе, що тільки захотіли...
І що він там буде таким нещасним і жалюгідним, і що кожен день буде страшнішим за попередній, а попереду - взагалі нічого хорошого. - https://t.me/nuts_roses/315 https://t.me/nuts_roses/315

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11.10.2021 13:38 Відповісти
Можно подумать что Оно понимает в эффективности...Во Офшоры! вот это да как ныкать украденные Беней деньги Приватбанка!
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11.10.2021 13:42 Відповісти
Ни фига себе, да он до пяти считать умеет!!!!
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11.10.2021 13:42 Відповісти
Оно не догадывается как больно писдят по хлебалу эти пять пальцев, сжатые в кулак.
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11.10.2021 13:50 Відповісти
Здравая мысль. Только пальцы сейчас сами по себе. Ещё и клины между ними вбивают хитрые не украинцы.
Разделяй и властвуй. Вот закон, на котором держится у власти вся эта мразота
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11.10.2021 14:33 Відповісти
Так на пальцах же считает...😀 наверное и до десяти сможет...
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11.10.2021 13:57 Відповісти
Задовбали. Знову шоу про "сильного та справедливого сцаря", при прогнозованому розультиті, з можливістю прилаштувати до годівниці більшу кількість на 100% відданих -скіх-.
"Нафтогаз" був єфективним і прибутковим, при єфективному, професійному ккрівництві, і за лічені місяці став голозадим нічим, при нових призначенцях ВАЗеленсього. Річ не в музикальних інструментах, а в тих козлах, баранах, віслюках, яким дали на них грати.
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11.10.2021 13:49 Відповісти
Якщо і зберуться знову щось мінять, то тільки у бік зменшення кількості адміністративного персоналу. Але в природі так не буває. Як показує досвід, всяке скорочення штату веде до його розширення. Тому краще нічого не чіпайте.
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11.10.2021 13:50 Відповісти
вчорашні події в Конча-Заспі, біля паркану резиденції Президента показали, що ніхто не буде розділяти функції МВС. Де іще, по команді одному Міністру, на шарика, буде задіяно тисячі нацгвардійців, поліцейських, спецпризнеченців і т.д. і т.п.
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11.10.2021 13:51 Відповісти
"разделяй и властвуй". Ща он поделит МВД на ручных псов и поганых ментов, вот увидите.
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11.10.2021 13:58 Відповісти
А зачем? Это раньше, пока был Аваков, который не 100 % свой - разделение было крайне нужно, а сейчас, когда - Монастырский - всякая необходимость в разделении отпала. все просто
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11.10.2021 14:04 Відповісти
видимо, монастырский не справляется, встречает сопротивление изнутри структуры
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11.10.2021 14:09 Відповісти
Направлена на обеспечение безопасности общества?
Какого общества? высшего класса?)
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11.10.2021 14:00 Відповісти
Как это какого? Личной драгоценной тушки ЗЕ.
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11.10.2021 15:01 Відповісти
Забирай своє шобло і повертайтесь в цирк. Там ваше місце.
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11.10.2021 14:04 Відповісти
Гоавное было перевести денежные потоки из кармана Авакова в карманы зелени.
А люди Авакова и структуры с этим успешно справляются.
Зачем ломать налаженый механизм.
Чеботарь соберет бабло и доставит..
Разные ворюги, типо Парфенюка, на местах проверены и не подкачают.
Начнешь ломать механизм - случайно в нем окажется четстный человек и вся машина засбоит.
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11.10.2021 14:25 Відповісти
Почему пять? Бывает только средний и остается...
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11.10.2021 14:30 Відповісти
Эффективность МВД в нынешнем виде.
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11.10.2021 14:56 Відповісти
А ниже эффективность МВД в нынешнем виде в 2013-м году.

Вывод: Яныку для охраны себя ментов меньше нужно было. ЗЕ сцытся больше и сильнее.
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11.10.2021 14:57 Відповісти
А прикордонна служба і МНС яким боком до МВС?
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11.10.2021 15:06 Відповісти
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11.10.2021 15:11 Відповісти
 
 