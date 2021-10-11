Поділ МВС: Зеленський дав час показати ефективність у нинішньому складі, - Єнін

В Україні обговорюють можливість поділу Міністерства внутрішніх справ. Однак, президент України Володимир Зеленський дав час показати ефективність відомства в нинішньому складі.

Про це перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін розповів в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Він порівняв систему МВС з рукою людини, яка має п'ять пальців.

"Вона спрямована на забезпечення безпеки суспільства, саме тому ефективне виконання цих функцій передбачає перебування всіх цих елементів під однією парасолькою", - сказав Єнін.

За його словами, коли вони будуть підпорядковуватись різним центрам, різним командирам, то буде плутанина.

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"На сьогодні ця модель вже показала свою ефективність. Президентом визначено певний період часу, за який ми детально подивимося по тому, як все це функціонує... Ну, мова була про кілька місяців, пів року, далі час покаже", - повідомив Єнін.