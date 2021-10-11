Разделение МВД: Зеленский дал время показать эффективность в нынешнем составе, - Енин
В Украине обсуждают возможность разделения Министерства внутренних дел. Однако, президент Украины Владимир Зеленский дал время показать эффективность ведомства в нынешнем составе.
Об этом первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин рассказал в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
Он сравнил систему МВД с рукой человека, которая имеет пять пальцев.
"Она направлена на обеспечение безопасности общества, именно поэтому эффективное выполнение этих функций предполагает нахождение всех этих элементов под одним зонтиком", - сказал Енин.
По его словам, когда они будут подчиняться разным центрам, разным командирам, то будет неразбериха.
"На сегодня эта модель уже показала свою эффективность. Президентом определен определенный период времени, за который мы подробно посмотрим по тому, как все это функционирует... Ну, речь шла о нескольких месяцах, полгода, дальше время покажет", - сообщил Енин.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Якось ми, дорослі, сидимо з шашликами чи якимось м'ясом по один бік, а поруч діти стрибають на батуті по другий.
Батут як батут, діти як діти, сітка висока, не повипадають. І ось вони починають гратися у поліцію і злодіїв, тобто якась частина тікає, друга їх наздоганяє. Раптом одна дівчинка зупиняється і каже: "стоп, у цьому не має смислу, ми ж тут усі у тюрмі!" І показує рукою на огорожу, всередині якої вони вовтузяться.
Ми, дорослі, тоді завмерли як сиділи.
Цікаво, два роки тому Вова міг передбачити, що його свобода звузиться до простору всередині периметру? Що він житиме на тій самій президентській дачі, яку з таким азартом вони з Лєною побігли дивитися відразу після інавгурації, у яку вбухали стільки мільйонів на ремонт - хоч і державних, ну і що - де їм зробили такий шикарний басейн і все-любе, що тільки захотіли...
І що він там буде таким нещасним і жалюгідним, і що кожен день буде страшнішим за попередній, а попереду - взагалі нічого хорошого. - https://t.me/nuts_roses/315 https://t.me/nuts_roses/315
Разделяй и властвуй. Вот закон, на котором держится у власти вся эта мразота
"Нафтогаз" був єфективним і прибутковим, при єфективному, професійному ккрівництві, і за лічені місяці став голозадим нічим, при нових призначенцях ВАЗеленсього. Річ не в музикальних інструментах, а в тих козлах, баранах, віслюках, яким дали на них грати.
Какого общества? высшего класса?)
А люди Авакова и структуры с этим успешно справляются.
Зачем ломать налаженый механизм.
Чеботарь соберет бабло и доставит..
Разные ворюги, типо Парфенюка, на местах проверены и не подкачают.
Начнешь ломать механизм - случайно в нем окажется четстный человек и вся машина засбоит.
Вывод: Яныку для охраны себя ментов меньше нужно было. ЗЕ сцытся больше и сильнее.