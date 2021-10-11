Разделение МВД: Зеленский дал время показать эффективность в нынешнем составе, - Енин

В Украине обсуждают возможность разделения Министерства внутренних дел. Однако, президент Украины Владимир Зеленский дал время показать эффективность ведомства в нынешнем составе.

Об этом первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин рассказал в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

Он сравнил систему МВД с рукой человека, которая имеет пять пальцев.

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"Она направлена на обеспечение безопасности общества, именно поэтому эффективное выполнение этих функций предполагает нахождение всех этих элементов под одним зонтиком", - сказал Енин.

По его словам, когда они будут подчиняться разным центрам, разным командирам, то будет неразбериха.

"На сегодня эта модель уже показала свою эффективность. Президентом определен определенный период времени, за который мы подробно посмотрим по тому, как все это функционирует... Ну, речь шла о нескольких месяцах, полгода, дальше время покажет", - сообщил Енин.

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