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Разделение МВД: Зеленский дал время показать эффективность в нынешнем составе, - Енин

Разделение МВД: Зеленский дал время показать эффективность в нынешнем составе, - Енин

В Украине обсуждают возможность разделения Министерства внутренних дел. Однако, президент Украины Владимир Зеленский дал время показать эффективность ведомства в нынешнем составе.

Об этом первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин рассказал в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

Он сравнил систему МВД с рукой человека, которая имеет пять пальцев.

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"Она направлена на обеспечение безопасности общества, именно поэтому эффективное выполнение этих функций предполагает нахождение всех этих элементов под одним зонтиком", - сказал Енин.

По его словам, когда они будут подчиняться разным центрам, разным командирам, то будет неразбериха.

"На сегодня эта модель уже показала свою эффективность. Президентом определен определенный период времени, за который мы подробно посмотрим по тому, как все это функционирует... Ну, речь шла о нескольких месяцах, полгода, дальше время покажет", - сообщил Енин.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20456) МВД (9320) Енин Евгений (328)


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Топ комментарии
+12
Споглядаючи Вовин паркан, пригадала собі.
Якось ми, дорослі, сидимо з шашликами чи якимось м'ясом по один бік, а поруч діти стрибають на батуті по другий.
Батут як батут, діти як діти, сітка висока, не повипадають. І ось вони починають гратися у поліцію і злодіїв, тобто якась частина тікає, друга їх наздоганяє. Раптом одна дівчинка зупиняється і каже: "стоп, у цьому не має смислу, ми ж тут усі у тюрмі!" І показує рукою на огорожу, всередині якої вони вовтузяться.
Ми, дорослі, тоді завмерли як сиділи.

Цікаво, два роки тому Вова міг передбачити, що його свобода звузиться до простору всередині периметру? Що він житиме на тій самій президентській дачі, яку з таким азартом вони з Лєною побігли дивитися відразу після інавгурації, у яку вбухали стільки мільйонів на ремонт - хоч і державних, ну і що - де їм зробили такий шикарний басейн і все-любе, що тільки захотіли...
І що він там буде таким нещасним і жалюгідним, і що кожен день буде страшнішим за попередній, а попереду - взагалі нічого хорошого. - https://t.me/nuts_roses/315 https://t.me/nuts_roses/315

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11.10.2021 13:38
+10
Можно подумать что Оно понимает в эффективности...Во Офшоры! вот это да как ныкать украденные Беней деньги Приватбанка!
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11.10.2021 13:42
+5
Задовбали. Знову шоу про "сильного та справедливого сцаря", при прогнозованому розультиті, з можливістю прилаштувати до годівниці більшу кількість на 100% відданих -скіх-.
"Нафтогаз" був єфективним і прибутковим, при єфективному, професійному ккрівництві, і за лічені місяці став голозадим нічим, при нових призначенцях ВАЗеленсього. Річ не в музикальних інструментах, а в тих козлах, баранах, віслюках, яким дали на них грати.
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11.10.2021 13:49
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Споглядаючи Вовин паркан, пригадала собі.
Якось ми, дорослі, сидимо з шашликами чи якимось м'ясом по один бік, а поруч діти стрибають на батуті по другий.
Батут як батут, діти як діти, сітка висока, не повипадають. І ось вони починають гратися у поліцію і злодіїв, тобто якась частина тікає, друга їх наздоганяє. Раптом одна дівчинка зупиняється і каже: "стоп, у цьому не має смислу, ми ж тут усі у тюрмі!" І показує рукою на огорожу, всередині якої вони вовтузяться.
Ми, дорослі, тоді завмерли як сиділи.

Цікаво, два роки тому Вова міг передбачити, що його свобода звузиться до простору всередині периметру? Що він житиме на тій самій президентській дачі, яку з таким азартом вони з Лєною побігли дивитися відразу після інавгурації, у яку вбухали стільки мільйонів на ремонт - хоч і державних, ну і що - де їм зробили такий шикарний басейн і все-любе, що тільки захотіли...
І що він там буде таким нещасним і жалюгідним, і що кожен день буде страшнішим за попередній, а попереду - взагалі нічого хорошого. - https://t.me/nuts_roses/315 https://t.me/nuts_roses/315

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11.10.2021 13:38 Ответить
Можно подумать что Оно понимает в эффективности...Во Офшоры! вот это да как ныкать украденные Беней деньги Приватбанка!
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11.10.2021 13:42 Ответить
Ни фига себе, да он до пяти считать умеет!!!!
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11.10.2021 13:42 Ответить
Оно не догадывается как больно писдят по хлебалу эти пять пальцев, сжатые в кулак.
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11.10.2021 13:50 Ответить
Здравая мысль. Только пальцы сейчас сами по себе. Ещё и клины между ними вбивают хитрые не украинцы.
Разделяй и властвуй. Вот закон, на котором держится у власти вся эта мразота
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11.10.2021 14:33 Ответить
Так на пальцах же считает...😀 наверное и до десяти сможет...
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11.10.2021 13:57 Ответить
Задовбали. Знову шоу про "сильного та справедливого сцаря", при прогнозованому розультиті, з можливістю прилаштувати до годівниці більшу кількість на 100% відданих -скіх-.
"Нафтогаз" був єфективним і прибутковим, при єфективному, професійному ккрівництві, і за лічені місяці став голозадим нічим, при нових призначенцях ВАЗеленсього. Річ не в музикальних інструментах, а в тих козлах, баранах, віслюках, яким дали на них грати.
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11.10.2021 13:49 Ответить
Якщо і зберуться знову щось мінять, то тільки у бік зменшення кількості адміністративного персоналу. Але в природі так не буває. Як показує досвід, всяке скорочення штату веде до його розширення. Тому краще нічого не чіпайте.
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11.10.2021 13:50 Ответить
вчорашні події в Конча-Заспі, біля паркану резиденції Президента показали, що ніхто не буде розділяти функції МВС. Де іще, по команді одному Міністру, на шарика, буде задіяно тисячі нацгвардійців, поліцейських, спецпризнеченців і т.д. і т.п.
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11.10.2021 13:51 Ответить
"разделяй и властвуй". Ща он поделит МВД на ручных псов и поганых ментов, вот увидите.
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11.10.2021 13:58 Ответить
А зачем? Это раньше, пока был Аваков, который не 100 % свой - разделение было крайне нужно, а сейчас, когда - Монастырский - всякая необходимость в разделении отпала. все просто
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11.10.2021 14:04 Ответить
видимо, монастырский не справляется, встречает сопротивление изнутри структуры
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11.10.2021 14:09 Ответить
Направлена на обеспечение безопасности общества?
Какого общества? высшего класса?)
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11.10.2021 14:00 Ответить
Как это какого? Личной драгоценной тушки ЗЕ.
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11.10.2021 15:01 Ответить
Забирай своє шобло і повертайтесь в цирк. Там ваше місце.
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11.10.2021 14:04 Ответить
Гоавное было перевести денежные потоки из кармана Авакова в карманы зелени.
А люди Авакова и структуры с этим успешно справляются.
Зачем ломать налаженый механизм.
Чеботарь соберет бабло и доставит..
Разные ворюги, типо Парфенюка, на местах проверены и не подкачают.
Начнешь ломать механизм - случайно в нем окажется четстный человек и вся машина засбоит.
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11.10.2021 14:25 Ответить
Почему пять? Бывает только средний и остается...
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11.10.2021 14:30 Ответить
Эффективность МВД в нынешнем виде.
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11.10.2021 14:56 Ответить
А ниже эффективность МВД в нынешнем виде в 2013-м году.

Вывод: Яныку для охраны себя ментов меньше нужно было. ЗЕ сцытся больше и сильнее.
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11.10.2021 14:57 Ответить
А прикордонна служба і МНС яким боком до МВС?
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11.10.2021 15:06 Ответить
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11.10.2021 15:11 Ответить
 
 