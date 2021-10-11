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Новини Окупація Криму
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Затримано топчиновника окупаційної "влади" Криму, який сприяв мілітаризації півострова, - СБУ

Затримано топчиновника окупаційної

Служба безпеки України затримала громадянина РФ, який активно сприяв окупації АР Крим. Він відповідав за розвиток інфраструктурної галузі, в тому числі для швидкої мілітаризації окупованого Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"За наявними даними, чоловік приїхав з Росії для організації процесу розбудови важливих інфраструктурних проектів. Йому пообіцяли підвищення по службі. Тоді це було звичною практикою, оскільки окупанти не довіряли "перебіжчикам" і на стратегічні напрямки "розставляли своїх"", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, у 2014-2017 роках функціонер працював керівником незаконно створених окупантами структур на базі захоплених українських підприємств. Під час перебування на посадах він активно сприяв незаконному захопленню майна українських підприємств і їх використання для розвитку інфраструктури окупованого півострова.

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Зокрема, мова про перевезення вантажів Чорноморського флоту Міноборони РФ.

Чоловік неодноразово брав участь у робочих нарадах під головуванням очільника "Республіки Крим" Аксьонова. У ході цих зустрічей топчиновник не лише звітував про виконання покладених на нього обов’язків, а й надавав пропозиції щодо розбудови інфраструктурних проектів окупантів.

У вересні 2021 громадянину РФ повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України) Кримінального кодексу України та скеровано обвинувальний акт відносно нього до суду.

Автор: 

затримання (4343) Крим (14173) окупація (6717) СБУ (12846)


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очередной зазевавший баклан из"крымнаша"
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11.10.2021 13:41 Відповісти
Так а де задєржала? В Києві чи де? Чи блєстяШШє прАвєлі Апірацію в окупованому Криму та доставили на материк?
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11.10.2021 13:54 Відповісти
так он задержан или ему по Е Майлу сообщили о подозрении ?
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11.10.2021 14:10 Відповісти
в телеге)
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11.10.2021 14:44 Відповісти
попалась крыса в капкан.
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11.10.2021 14:55 Відповісти
наверно ещё один даун ехал пенсию оформлять или визу в проклятую гейропу.
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11.10.2021 15:06 Відповісти
в одессу за колбасоой московской украинской)
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11.10.2021 19:35 Відповісти
Ща зеля его променяет у путина, на кружевные трусики
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11.10.2021 20:28 Відповісти
 
 