Затримано топчиновника окупаційної "влади" Криму, який сприяв мілітаризації півострова, - СБУ
Служба безпеки України затримала громадянина РФ, який активно сприяв окупації АР Крим. Він відповідав за розвиток інфраструктурної галузі, в тому числі для швидкої мілітаризації окупованого Криму.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
"За наявними даними, чоловік приїхав з Росії для організації процесу розбудови важливих інфраструктурних проектів. Йому пообіцяли підвищення по службі. Тоді це було звичною практикою, оскільки окупанти не довіряли "перебіжчикам" і на стратегічні напрямки "розставляли своїх"", - йдеться в повідомленні.
За даними слідства, у 2014-2017 роках функціонер працював керівником незаконно створених окупантами структур на базі захоплених українських підприємств. Під час перебування на посадах він активно сприяв незаконному захопленню майна українських підприємств і їх використання для розвитку інфраструктури окупованого півострова.
Зокрема, мова про перевезення вантажів Чорноморського флоту Міноборони РФ.
Чоловік неодноразово брав участь у робочих нарадах під головуванням очільника "Республіки Крим" Аксьонова. У ході цих зустрічей топчиновник не лише звітував про виконання покладених на нього обов’язків, а й надавав пропозиції щодо розбудови інфраструктурних проектів окупантів.
У вересні 2021 громадянину РФ повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України) Кримінального кодексу України та скеровано обвинувальний акт відносно нього до суду.
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