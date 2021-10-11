Задержан топ-чиновник оккупационых "властей" Крыма, который способствовал милитаризации полуострова, - СБУ

Служба безопасности Украины задержала гражданина РФ, который активно способствовал оккупации АР Крым. Он отвечал за развитие инфраструктурной отрасли, в том числе для быстрой милитаризации оккупированного Крыма.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"По имеющимся данным, мужчина приехал из России для организации процесса развития важных инфраструктурных проектов. Ему пообещали повышение по службе. Тогда это было обычной практикой, поскольку оккупанты не доверяли "перебежчикам" и на стратегические направления "расставляли своих", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2014-2017 годах функционер работал руководителем незаконно созданных оккупантами структур на базе захваченных украинских предприятий. Во время пребывания на должностях он активно способствовал незаконному захвату имущества украинских предприятий и их использованию для развития инфраструктуры оккупированного полуострова.

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В частности, речь идет о перевозке грузов Черноморского флота Минобороны РФ.

Мужчина неоднократно принимал участие в рабочих совещаниях под председательством "главы Республики Крым" Аксенова. В ходе этих встреч топ-чиновник не только отчитывался о выполнении возложенных на него обязанностей, но и предоставлял предложения по развитию инфраструктурных проектов оккупантов.

В сентябре 2021 гражданину РФ сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины) Уголовного кодекса Украины. Обвинительный акт в его отношении направлен в суд.

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