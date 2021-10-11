Оккупанты в ОРЛО обвинили пенсионеров, посещающих Украину, в распространении COVID-19

Оккупационная "власть" так называемой "ЛНР" заявила, что вспышка заболеваемости коронавирусом на оккупированной территории Луганщины вызвана пенсионерами. Речь идет о тех, кто посещает подконтрольную Украине территорию для получения социальных выплат.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом сообщают оккупационные СМИ.

По словам оккупационного "министра здравоохранения ЛНР" Натальи Пащенко, коронавирус якобы "попал на территорию ЛДНР в основном с территории Украины".

"Анамнестическая связь заболевания и заражения коронавирусной инфекцией с посещением Украины или контактом с лицами, которые пересекали ближайшее время границу с территорией Украины - это подтвержденный факт", - сказала она.

"Министр" считает, что якобы "носителями коронавируса" являются пенсионеры, которые "непрерывно совершают миграцию с целью получения пенсионных выплат".

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