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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Коронавирус и карантин
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Оккупанты в ОРЛО обвинили пенсионеров, посещающих Украину, в распространении COVID-19

Оккупанты в ОРЛО обвинили пенсионеров, посещающих Украину, в распространении COVID-19

Оккупационная "власть" так называемой "ЛНР" заявила, что вспышка заболеваемости коронавирусом на оккупированной территории Луганщины вызвана пенсионерами. Речь идет о тех, кто посещает подконтрольную Украине территорию для получения социальных выплат.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом сообщают оккупационные СМИ.

По словам оккупационного "министра здравоохранения ЛНР" Натальи Пащенко, коронавирус якобы "попал на территорию ЛДНР в основном с территории Украины".

"Анамнестическая связь заболевания и заражения коронавирусной инфекцией с посещением Украины или контактом с лицами, которые пересекали ближайшее время границу с территорией Украины - это подтвержденный факт", - сказала она.

"Министр" считает, что якобы "носителями коронавируса" являются пенсионеры, которые "непрерывно совершают миграцию с целью получения пенсионных выплат".

Читайте: Оккупанты из "ЛНР" "открыли дело" против Саакашвили

Автор: 

карантин (16729) оккупация (10162) Донбасс (26956) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Луганская область (6499)


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Топ комментарии
+18
Не випускайте їх!
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11.10.2021 10:35
+14
Ну нарешті!!! Я все чекав - коли вони додумаються звинуватить Україну у розповсюдженні "ковід"?! А те що через кордон з Росією туди-сюди шастає в кілька разів більше людей і в ній найбільша смертність від цього вірусу - говорить не обов"язково! Скоро почнуть казать що їм гроші заражені вірусом навмисно видають!
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11.10.2021 10:39
+9
Правильно, нехер их сюда впускать. Звали русский мир - пусть теперь его жрут
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11.10.2021 10:49
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Не випускайте їх!
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11.10.2021 10:35 Ответить
свинарник вякнул на операционную -- а у вас грязно...
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11.10.2021 11:10 Ответить
В розповсюдженні коронавірусу винні пенсіонери, а піонери винні у тому, що всі заводи та фабрики розібрали вщент на металобрухт...
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11.10.2021 10:36 Ответить
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11.10.2021 10:38 Ответить
Ну нарешті!!! Я все чекав - коли вони додумаються звинуватить Україну у розповсюдженні "ковід"?! А те що через кордон з Росією туди-сюди шастає в кілька разів більше людей і в ній найбільша смертність від цього вірусу - говорить не обов"язково! Скоро почнуть казать що їм гроші заражені вірусом навмисно видають!
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11.10.2021 10:39 Ответить
Ага, ага! И еще ветер с нашей стороны был. Потом еще специально обученные мыши, птицы и рыбы разносили по маладымрыспубликам укроковид. Лишняя хромосома тупо не выносит укровирусов. Чахнет горемычная.
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11.10.2021 10:44 Ответить
Пенсионеров, расстрелять!
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11.10.2021 10:44 Ответить
следующим логичным шагом должно быть закрытие всех КПП . но фишка в том что без украинских пенсий ( и харчей ) все их пенсионеры ( а это основная поддержка русского мира в ОРДЛО ) передохнут с голоду . и их вожди это прекрасно понимают
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11.10.2021 10:46 Ответить
Наступним логічним кроком буде не пускати горобців з України, оскільки вони тепер, крім бандерівщини, можуть нести ковід.
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11.10.2021 13:03 Ответить
...коронавирус якобы "попал на территорию ЛДНР в основном с территории Украины"... А то нічого шо на козломордії, куди шаряться лугандонці більше ніж в Україну, кожен день дохне до 1000 кацапів, а заражаються ковідом кожен день близько 25000? Про це говорить кацапсяча преса, а ми знаємо шо всю цю їх статистику треба множити в рази.
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11.10.2021 10:47 Ответить
так не пускайте їх...вони ще й російську брехню розносять по умах родичів у вільній Україні
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11.10.2021 10:48 Ответить
Правильно, нехер их сюда впускать. Звали русский мир - пусть теперь его жрут
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11.10.2021 10:49 Ответить
Шановні, наші люди, не буде пенсіонерів, не буде народу Донбасу.
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11.10.2021 10:58 Ответить
Да как-то пофиг... "Народ Дамбаса"
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11.10.2021 11:10 Ответить
То був жарт. Хоча для психічнохворих...
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11.10.2021 11:11 Ответить
Для доказательства этой версии, пускай озвучат списки умерших от ковида донецких пенсионеров. Только предупредите сначала, а то Дункан Маклауд от зависти совершит серию попыток суицида.
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11.10.2021 11:07 Ответить
На війні правий той хто вижив.
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11.10.2021 11:30 Ответить
Тысячи людей вывозили в рашку на голосование. Люди с обеих сторон не вакцинированы, так как спутник как вакцина бесполезна. Вакцины практически нет ни в Рашке, ни на оккупированных территориях. И вот имеют… а признать, что это из за рашки такое распространение,это все равно, что признать спутники бесполезными.. хаха- первыми в мире вакцинами
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11.10.2021 11:08 Ответить
Ну да,а то,что почти каждый день в РФ мотаются все подряд,где умирают по 1000 в день,это ничего.
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11.10.2021 12:41 Ответить
Спутник-V делает свое дело!
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11.10.2021 13:01 Ответить
Вперше цілком підтримую окупантів. Не випускайте цих любителів рузькага міра.
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11.10.2021 13:29 Ответить
Цены на картошку в этих самых рЫспубликах-тоже их рук дело?
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11.10.2021 13:39 Ответить
Всё правильно.Эти пенсы распространяют не только ковид но всякие нехорошие венерологические заболевания вместе со СПИДом.Пусть сидят по домам и не шастают.Параша пенсию даст.
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11.10.2021 15:07 Ответить
 
 