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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Луганск (3157) Луганщина (6431) Саакашвили (3210)

Оккупанты из "ЛНР" "открыли дело" против Саакашвили

Оккупанты из

Его обвиняют в том, что он якобы привез на Майдан в конце 2013 года мифических "грузинских снайперов".

Об этом заявила оккупационная "прокуратура ЛНР", информирует Цензор.НЕТ.

"Дело" против Саакашвили "завели", как сказано в сообщении, "по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, а также убийства двух и более лиц, совершенного общеопасным способом, по предварительному сговору группой лиц по мотивам политической и идеологической вражды".

Наемники используют устаревший миф о "грузинских снайперах", которых Саакашвили якобы пригласил в Киев в конце 2013 года, чтобы "устроить перестрелку" между участниками Революции Достоинства и бойцами "Беркута".

Смотрите: "Слуга народа" Ясько встретилась с Саакашвили в грузинской тюрьме. ВИДЕО

Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

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Топ комментарии
+14
лднр достойно стали в шеренгу кацапов и подкацапников, возбудивщих против Саакашвили уголовные дела. Каким ублюдкам он только не мешал.
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06.10.2021 03:16
+10
Признаки фашизма. По материалам профессора Туманова, бывшего председателя Верховного суда РФ.
1. Наличие национального лидера.
2. Наличие единственной правящей партии.
3. Постоянная тоталитарная пропаганда.
4. Постоянная трансляция каких либо месенджей, идеологических штампов.
5. Трансляция идей превосходства нации над другими.
6. Трансляция идеи ущербности других наций, или их правящих элит, в особенности конкурентов на международной арене.
7. Милииаризация экономики.
8. Необходимость в локальных либо крупномасштабных войнах.
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06.10.2021 01:26
+8
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06.10.2021 01:12
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и правильно сделали
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06.10.2021 00:58 Ответить
Свали, троль
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06.10.2021 01:00 Ответить
Что ты уважаемый? Михо настолько дискредитировал себя, что серъезно к нему будут относиться только в рашке.
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06.10.2021 01:03 Ответить
А причем тут Михо? Речь о террористах из банановой недореспублике. Ты можешь у себя в ЖЭКе такую же замутить и дело против Михо возбудить )))
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06.10.2021 01:14 Ответить
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06.10.2021 01:12 Ответить
Ххахахахахаха. Прокуратура лэнэрэ
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06.10.2021 01:13 Ответить
Признаки фашизма. По материалам профессора Туманова, бывшего председателя Верховного суда РФ.
1. Наличие национального лидера.
2. Наличие единственной правящей партии.
3. Постоянная тоталитарная пропаганда.
4. Постоянная трансляция каких либо месенджей, идеологических штампов.
5. Трансляция идей превосходства нации над другими.
6. Трансляция идеи ущербности других наций, или их правящих элит, в особенности конкурентов на международной арене.
7. Милииаризация экономики.
8. Необходимость в локальных либо крупномасштабных войнах.
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06.10.2021 01:26 Ответить
Фашизм был прекрасен, и там ничего из этого не было. Было про единство нации. Читай Муссолини что бы как проффесор херню не нести.
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06.10.2021 06:55 Ответить
Думаю этого клоуна надо банить.
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06.10.2021 09:48 Ответить
А можно и заявление в полицию оформить.
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06.10.2021 09:49 Ответить
Донбабве в тренде. Или в трынде...
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06.10.2021 02:12 Ответить
Копайте глубже. мол, в дупi.
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06.10.2021 06:05 Ответить
лднр достойно стали в шеренгу кацапов и подкацапников, возбудивщих против Саакашвили уголовные дела. Каким ублюдкам он только не мешал.
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06.10.2021 03:16 Ответить
какой ты примитивный. вот почему нельзя допускать к власти всяких неизвестных нам "варягов" якобы делавших реформы в своей стране. страна стране рознь - ты хоть это понимаешь.?
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06.10.2021 06:38 Ответить
Поетому мы во власть уже 30 лет допускаем только известных и несменяемых нам варягов и живем лучше всех
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06.10.2021 08:17 Ответить
не я, а лично ты примитивный.
Саакашвили наступил на хвост коррупции в Грузии и в Украине.
а кацапы и ихние прихвостни из ордло его люто ненавидят.
Ты хоть это понимаешь?
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06.10.2021 15:36 Ответить
Странное дело, еще Михо порохоботы не любят.
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06.10.2021 09:19 Ответить
https://youtu.be/GelJPqPWkB0 https://youtu.be/GelJPqPWkB0
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06.10.2021 05:19 Ответить
это что какая то отмазка Саакашвили что он якобы воевал за Украину против власти Януковича ? нет сведений до встречи Саакашвили у Гондона в 2014 году о том что он плохое говорил о Януковиче. Получается что Саакашвили не только агент Кремля - он теперь и агент террористов. А словами Кремля говорят именно террористы.
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06.10.2021 06:35 Ответить
Видимо грузинская власть работает в связке с лнр. Сейчас Михо будут угрожать передать его в ЛНР. Так и Лукашенко делал с Протасевичем.
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06.10.2021 06:41 Ответить
не буде цього, не меліть дурні.
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06.10.2021 07:47 Ответить
Копайте глубже, Михо еще и тусовался с Ющенком на "оранжевом" Майдане!
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06.10.2021 06:53 Ответить
Какая власть,такие и обвинения.
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06.10.2021 07:10 Ответить
А эти крысы причем к михе ?
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06.10.2021 07:24 Ответить
Очень показательно как подгорает у русских и порохоботов.
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06.10.2021 07:40 Ответить
Не лепи порохоботов к кацапам , так как от тебя воняет лаптями и лайном !

Запомни , порохоботы - это люди , для которых судьба Украины на первом месте , а уж потом холодильник !
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06.10.2021 07:48 Ответить
кремлебот,порохобот-братья по разуму,АдинароТ и работают на одну цель-раскол в украинском обществе.У вас нет не пола,не национальности ни Родины.Вы.состоите из одного дерьма и работаете по одним схемем.
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06.10.2021 09:40 Ответить
Пшл на@й и руками тут не ******** , бенін чортяка і злодюга 😡
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06.10.2021 09:56 Ответить
Что и следовало доказать.
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06.10.2021 09:59 Ответить
тьі наверное єкспериментатор что пьітается скрестить ежика и гадюку. тут гадюка - имперцьі уйобки.
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06.10.2021 08:29 Ответить
Овощ был конечно добрее, он крушил людей беркутом и гранатами с **********, оттуда впоследствии и снайперы, и Крымнаш и ДНР с ЛНР, а кровавые кремлевские бандиты, в открытую бомбившие Чечню, будут и дальше подкидывать свои версии про Майдан.
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06.10.2021 08:11 Ответить
Саакашвили якобы пригласил в Киев в конце 2013 года, чтобы "устроить перестрелку" между участниками Революции Достоинства и бойцами "Беркута". Источник:
То есть , наваляли луганскому Беркуту, если элэнэр дело " возбудила"))
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06.10.2021 09:09 Ответить
Прям як порохоботи, ватани і порохоботи - що в них спільного? Ну звичайно - Саакашвіллі.
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06.10.2021 11:44 Ответить
спільний ворог українців завжди знайдеться. ти не українець. ти ******* совецкій інтернаціоналіст що віриш на слово гарнорозмовляючому та ще й темпераментно як шЛяшко чи поц Саакашвілі
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06.10.2021 15:47 Ответить
 
 