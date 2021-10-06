Оккупанты из "ЛНР" "открыли дело" против Саакашвили
Его обвиняют в том, что он якобы привез на Майдан в конце 2013 года мифических "грузинских снайперов".
Об этом заявила оккупационная "прокуратура ЛНР", информирует Цензор.НЕТ.
"Дело" против Саакашвили "завели", как сказано в сообщении, "по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, а также убийства двух и более лиц, совершенного общеопасным способом, по предварительному сговору группой лиц по мотивам политической и идеологической вражды".
Наемники используют устаревший миф о "грузинских снайперах", которых Саакашвили якобы пригласил в Киев в конце 2013 года, чтобы "устроить перестрелку" между участниками Революции Достоинства и бойцами "Беркута".
Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.
Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.
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1. Наличие национального лидера.
2. Наличие единственной правящей партии.
3. Постоянная тоталитарная пропаганда.
4. Постоянная трансляция каких либо месенджей, идеологических штампов.
5. Трансляция идей превосходства нации над другими.
6. Трансляция идеи ущербности других наций, или их правящих элит, в особенности конкурентов на международной арене.
7. Милииаризация экономики.
8. Необходимость в локальных либо крупномасштабных войнах.
Саакашвили наступил на хвост коррупции в Грузии и в Украине.
а кацапы и ихние прихвостни из ордло его люто ненавидят.
Ты хоть это понимаешь?
Запомни , порохоботы - это люди , для которых судьба Украины на первом месте , а уж потом холодильник !
То есть , наваляли луганскому Беркуту, если элэнэр дело " возбудила"))