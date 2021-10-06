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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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Луганськ (574) Луганщина (4812) Саакашвілі Міхеіл (2153)

Окупанти з "ЛНР" "відкрили справу" проти Саакашвілі

Окупанти з

Його звинувачують у тому, що він нібито привіз на Майдан наприкінці 2013 року міфічних "грузинських снайперів".

Про це заявила окупаційна "прокуратура ЛНР", інформує Цензор.НЕТ.

"Справу" проти Саакашвілі "завели", як сказано в повідомленні, "за фактом посягання на життя співробітників правоохоронних органів, а також убивства двох і більше осіб, вчиненого загальнонебезпечним способом, за попередньою змовою групою осіб з мотивів політичної та ідеологічної ворожнечі".

Найманці використовують застарілий міф про "грузинських снайперів", яких Саакашвілі нібито запросив до Києва наприкінці 2013 року, щоб "влаштувати перестрілку" між учасниками Революції Гідності та бійцями "Беркута".

Також дивіться: "Слуга народу" Ясько зустрілася з Саакашвілі в грузинській в'язниці. ВIДЕО

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки у грузинського експрезидента є українське громадянство.

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Топ коментарі
+14
лднр достойно стали в шеренгу кацапов и подкацапников, возбудивщих против Саакашвили уголовные дела. Каким ублюдкам он только не мешал.
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06.10.2021 03:16
+10
Признаки фашизма. По материалам профессора Туманова, бывшего председателя Верховного суда РФ.
1. Наличие национального лидера.
2. Наличие единственной правящей партии.
3. Постоянная тоталитарная пропаганда.
4. Постоянная трансляция каких либо месенджей, идеологических штампов.
5. Трансляция идей превосходства нации над другими.
6. Трансляция идеи ущербности других наций, или их правящих элит, в особенности конкурентов на международной арене.
7. Милииаризация экономики.
8. Необходимость в локальных либо крупномасштабных войнах.
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06.10.2021 01:26
+8
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06.10.2021 01:12
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и правильно сделали
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06.10.2021 00:58 Відповісти
Свали, троль
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06.10.2021 01:00 Відповісти
Что ты уважаемый? Михо настолько дискредитировал себя, что серъезно к нему будут относиться только в рашке.
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06.10.2021 01:03 Відповісти
А причем тут Михо? Речь о террористах из банановой недореспублике. Ты можешь у себя в ЖЭКе такую же замутить и дело против Михо возбудить )))
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06.10.2021 01:14 Відповісти
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06.10.2021 01:12 Відповісти
Ххахахахахаха. Прокуратура лэнэрэ
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06.10.2021 01:13 Відповісти
Признаки фашизма. По материалам профессора Туманова, бывшего председателя Верховного суда РФ.
1. Наличие национального лидера.
2. Наличие единственной правящей партии.
3. Постоянная тоталитарная пропаганда.
4. Постоянная трансляция каких либо месенджей, идеологических штампов.
5. Трансляция идей превосходства нации над другими.
6. Трансляция идеи ущербности других наций, или их правящих элит, в особенности конкурентов на международной арене.
7. Милииаризация экономики.
8. Необходимость в локальных либо крупномасштабных войнах.
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06.10.2021 01:26 Відповісти
Фашизм был прекрасен, и там ничего из этого не было. Было про единство нации. Читай Муссолини что бы как проффесор херню не нести.
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06.10.2021 06:55 Відповісти
Думаю этого клоуна надо банить.
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06.10.2021 09:48 Відповісти
А можно и заявление в полицию оформить.
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06.10.2021 09:49 Відповісти
Донбабве в тренде. Или в трынде...
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06.10.2021 02:12 Відповісти
Копайте глубже. мол, в дупi.
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06.10.2021 06:05 Відповісти
лднр достойно стали в шеренгу кацапов и подкацапников, возбудивщих против Саакашвили уголовные дела. Каким ублюдкам он только не мешал.
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06.10.2021 03:16 Відповісти
какой ты примитивный. вот почему нельзя допускать к власти всяких неизвестных нам "варягов" якобы делавших реформы в своей стране. страна стране рознь - ты хоть это понимаешь.?
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06.10.2021 06:38 Відповісти
Поетому мы во власть уже 30 лет допускаем только известных и несменяемых нам варягов и живем лучше всех
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06.10.2021 08:17 Відповісти
не я, а лично ты примитивный.
Саакашвили наступил на хвост коррупции в Грузии и в Украине.
а кацапы и ихние прихвостни из ордло его люто ненавидят.
Ты хоть это понимаешь?
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06.10.2021 15:36 Відповісти
Странное дело, еще Михо порохоботы не любят.
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06.10.2021 09:19 Відповісти
https://youtu.be/GelJPqPWkB0 https://youtu.be/GelJPqPWkB0
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06.10.2021 05:19 Відповісти
это что какая то отмазка Саакашвили что он якобы воевал за Украину против власти Януковича ? нет сведений до встречи Саакашвили у Гондона в 2014 году о том что он плохое говорил о Януковиче. Получается что Саакашвили не только агент Кремля - он теперь и агент террористов. А словами Кремля говорят именно террористы.
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06.10.2021 06:35 Відповісти
Видимо грузинская власть работает в связке с лнр. Сейчас Михо будут угрожать передать его в ЛНР. Так и Лукашенко делал с Протасевичем.
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06.10.2021 06:41 Відповісти
не буде цього, не меліть дурні.
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06.10.2021 07:47 Відповісти
Копайте глубже, Михо еще и тусовался с Ющенком на "оранжевом" Майдане!
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06.10.2021 06:53 Відповісти
Какая власть,такие и обвинения.
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06.10.2021 07:10 Відповісти
А эти крысы причем к михе ?
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06.10.2021 07:24 Відповісти
Очень показательно как подгорает у русских и порохоботов.
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06.10.2021 07:40 Відповісти
Не лепи порохоботов к кацапам , так как от тебя воняет лаптями и лайном !

Запомни , порохоботы - это люди , для которых судьба Украины на первом месте , а уж потом холодильник !
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06.10.2021 07:48 Відповісти
кремлебот,порохобот-братья по разуму,АдинароТ и работают на одну цель-раскол в украинском обществе.У вас нет не пола,не национальности ни Родины.Вы.состоите из одного дерьма и работаете по одним схемем.
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06.10.2021 09:40 Відповісти
Пшл на@й и руками тут не ******** , бенін чортяка і злодюга 😡
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06.10.2021 09:56 Відповісти
Что и следовало доказать.
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06.10.2021 09:59 Відповісти
тьі наверное єкспериментатор что пьітается скрестить ежика и гадюку. тут гадюка - имперцьі уйобки.
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06.10.2021 08:29 Відповісти
Овощ был конечно добрее, он крушил людей беркутом и гранатами с **********, оттуда впоследствии и снайперы, и Крымнаш и ДНР с ЛНР, а кровавые кремлевские бандиты, в открытую бомбившие Чечню, будут и дальше подкидывать свои версии про Майдан.
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06.10.2021 08:11 Відповісти
Саакашвили якобы пригласил в Киев в конце 2013 года, чтобы "устроить перестрелку" между участниками Революции Достоинства и бойцами "Беркута". Источник:
То есть , наваляли луганскому Беркуту, если элэнэр дело " возбудила"))
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06.10.2021 09:09 Відповісти
Прям як порохоботи, ватани і порохоботи - що в них спільного? Ну звичайно - Саакашвіллі.
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06.10.2021 11:44 Відповісти
спільний ворог українців завжди знайдеться. ти не українець. ти ******* совецкій інтернаціоналіст що віриш на слово гарнорозмовляючому та ще й темпераментно як шЛяшко чи поц Саакашвілі
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06.10.2021 15:47 Відповісти
 
 