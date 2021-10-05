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Грузія (1831) Саакашвілі Міхеіл (2153) Єлизавета Ясько (79)

"Слуга народу" Ясько зустрілася з Саакашвілі в грузинській в'язниці. ВIДЕО

До Грузії прибула подруга Міхеіла Саакашвілі, депутатка Верховної Ради України Ліза Ясько. Журналісти грузинських телеканалів зафіксували її біля адміністративної будівлі Руставської в'язниці - саме там перебуває заарештований 1 жовтня експрезидент Грузії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Эхо Кавказа".

Ясько після зустрічі з Саакашвілі заявила журналістам, що Грузії пощастило, оскільки "є така людина, як Міхеіл Саакашвілі". "Це велика боротьба, яку вам потрібно виграти", - додала вона.

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Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки у грузинського експрезидента є українське громадянство.
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Топ коментарі
+40
абрыдаюь сейчас )))
***
- я тебя никогда не забуду
- ты меня никогда не увидишь ...)))
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05.10.2021 18:10
+22
Вона зараз повинна бути на роботі - сесія розпочалася. Зарплатня у неї з наших податків.
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05.10.2021 18:23
+20
Ага,ерничую ..
Как же мне понять,что при живой жене,матери его детей....такое можно творить....спасибо,зебыдлу -разьяснили ,что это нормально)
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05.10.2021 19:00
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Прогульщиця а що регламент на чиій стороні. Прогульщиці чи вона в командіровк
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05.10.2021 19:57 Відповісти
Посмотрел интервью. Оно многое обьясняет,в на первый взгляд нелогичном поступке Михо.
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05.10.2021 20:17 Відповісти
Пора зняти новий серіал від 95 кварталу Бідна Ліза
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05.10.2021 20:32 Відповісти
Піська - самий кращий друг для тебе. І тут не потрібно дивитись в політику. Дурне дівчисько яке хвилею винесло на поверхню води болота. Як ви думаєте, довго воно втримається на поверхні?
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05.10.2021 20:35 Відповісти
Пост Пети (выше) в точку! Именно такие здесь собираются!


"Беда, когда сборище тупоголовых начинает изощряться в остроумии. Своим тупым зубоскальством оно отстранит от себя самый очевидный факт и осудит его, прежде чем разберется, в чем дело." Віктор Гюго.
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05.10.2021 21:22 Відповісти
Ромео и Джульетта...бдь ..
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05.10.2021 21:49 Відповісти
Юнона і Авос..
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05.10.2021 22:52 Відповісти
А нічьо, що у Мухуїла тесть майже олігарх в Голландії і бабла свого часу давав зятю і не тільки..а ще й Мухуїла зробив голландським громадянином. Сандра - не дурепа, тому думаю, що "ліворуціонер" скоро ще получить "сюрпризів", але вже з іншої сторони..
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05.10.2021 22:48 Відповісти
Скоріше за все Сандра вже взнала за Міхо-кобеліно і перекрила краник. ось воно і кинулось заро***** (*****) капітал політв'язня.
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06.10.2021 15:30 Відповісти
Сандра - не дурепа, і тому, веде себе достойно.
/p.s.- в отличие от наших ..................../
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06.10.2021 23:42 Відповісти
Якась бруднувата історія. Цій дівці мама мала б добряче по сраці надавати.
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06.10.2021 08:06 Відповісти
"Цій дівці мама мала б добряче по сраці надавати." Пізно; вона вже вспіла наробити професійні губи...
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06.10.2021 15:32 Відповісти
Що не кажить, але Ліза така гарненька. Як вона могла з цим бугаєм зв язатися. Саакашвілі психічно хвора людина, крім того аферист.
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06.10.2021 12:53 Відповісти
Капец...комусь и кобыла красавица...... от же ж .....публика собралась. )))))))
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06.10.2021 23:43 Відповісти
Нафоне Ясько - она королева. Точно У Михо крыша едет не спеша тихо шифером шурша 😀
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07.10.2021 00:05 Відповісти
СУПРУГА СААКАШВИЛИ УДИВИЛАСЬ, КОГДА УВИДЕЛА ВИДЕО ЯСЬКО



Супруга Саакашвили Сандра Рулофс заявила, что для нее стало неожиданностью видео где супруг и украинский политик рассказывают, что "любят друг друга и поддерживают".
Сандра Рулофс 6 октября в Facebook призвала освободить своего мужа из тюрьмы. "Михеил Саакашвили - политический заключенный. И я как гражданка Грузии полностью присоединяюсь к требованию о его освобождении", - написала она.
Она отметила, что ей задают много вопросов о видео, которое выложила в Фейсбук Ясько.
"Не буду скрывать, что видео, опубликованное в пятницу вечером, стало для меня неожиданным, а форма - совершенно неприемлемой. Несмотря на личные эмоции, сохраняю спокойствие, верю, что мы выйдем победителями из этой борьбы", - подчеркнула Рулофс.
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06.10.2021 22:45 Відповісти
БЛИН , КАКОЕ ПОЗОРИЩЕ ЭТА ЯСЬКО - какое косноязычие !!!

И кто ее тогда назначил руководителем делегации Украины в ПАСЕ ?!?
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06.10.2021 23:24 Відповісти
Кто-кто,- "дид Пыхто".🙏
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06.10.2021 23:37 Відповісти
😀😀😀
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07.10.2021 00:01 Відповісти
Я знаю кто .
это был философский вопрос
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07.10.2021 00:03 Відповісти
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