"Слуга народу" Ясько зустрілася з Саакашвілі в грузинській в'язниці. ВIДЕО
До Грузії прибула подруга Міхеіла Саакашвілі, депутатка Верховної Ради України Ліза Ясько. Журналісти грузинських телеканалів зафіксували її біля адміністративної будівлі Руставської в'язниці - саме там перебуває заарештований 1 жовтня експрезидент Грузії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Эхо Кавказа".
Ясько після зустрічі з Саакашвілі заявила журналістам, що Грузії пощастило, оскільки "є така людина, як Міхеіл Саакашвілі". "Це велика боротьба, яку вам потрібно виграти", - додала вона.
Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.
Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки у грузинського експрезидента є українське громадянство.
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"Беда, когда сборище тупоголовых начинает изощряться в остроумии. Своим тупым зубоскальством оно отстранит от себя самый очевидный факт и осудит его, прежде чем разберется, в чем дело." Віктор Гюго.
/p.s.- в отличие от наших ..................../
Супруга Саакашвили Сандра Рулофс заявила, что для нее стало неожиданностью видео где супруг и украинский политик рассказывают, что "любят друг друга и поддерживают".
Сандра Рулофс 6 октября в Facebook призвала освободить своего мужа из тюрьмы. "Михеил Саакашвили - политический заключенный. И я как гражданка Грузии полностью присоединяюсь к требованию о его освобождении", - написала она.
Она отметила, что ей задают много вопросов о видео, которое выложила в Фейсбук Ясько.
"Не буду скрывать, что видео, опубликованное в пятницу вечером, стало для меня неожиданным, а форма - совершенно неприемлемой. Несмотря на личные эмоции, сохраняю спокойствие, верю, что мы выйдем победителями из этой борьбы", - подчеркнула Рулофс.
И кто ее тогда назначил руководителем делегации Украины в ПАСЕ ?!?
это был философский вопрос