"Слуга народа" Ясько встретилась с Саакашвили в грузинской тюрьме. ВИДЕО
В Грузию прибыла подруга Михаила Саакашвили, депутат Верховной Рады Украины Лиза Ясько. Журналисты грузинских телеканалов зафиксировали ее у административного здания руставской тюрьмы – именно там находится арестованный 1 октября экс-президент Грузии.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Эхо Кавказа".
Ясько после встречи с Саакашвили заявила журналистам, что Грузии повезло, так как "есть такой человек, как Михаил Саакашвили". "Это большая борьба, которую вам нужно выиграть", – добавила она.
Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.
Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.
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"Беда, когда сборище тупоголовых начинает изощряться в остроумии. Своим тупым зубоскальством оно отстранит от себя самый очевидный факт и осудит его, прежде чем разберется, в чем дело." Віктор Гюго.
/p.s.- в отличие от наших ..................../
Супруга Саакашвили Сандра Рулофс заявила, что для нее стало неожиданностью видео где супруг и украинский политик рассказывают, что "любят друг друга и поддерживают".
Сандра Рулофс 6 октября в Facebook призвала освободить своего мужа из тюрьмы. "Михеил Саакашвили - политический заключенный. И я как гражданка Грузии полностью присоединяюсь к требованию о его освобождении", - написала она.
Она отметила, что ей задают много вопросов о видео, которое выложила в Фейсбук Ясько.
"Не буду скрывать, что видео, опубликованное в пятницу вечером, стало для меня неожиданным, а форма - совершенно неприемлемой. Несмотря на личные эмоции, сохраняю спокойствие, верю, что мы выйдем победителями из этой борьбы", - подчеркнула Рулофс.
И кто ее тогда назначил руководителем делегации Украины в ПАСЕ ?!?
это был философский вопрос