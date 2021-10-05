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Грузия (3175) Саакашвили (3210) Елизавета Ясько (78)

"Слуга народа" Ясько встретилась с Саакашвили в грузинской тюрьме. ВИДЕО

В Грузию прибыла подруга Михаила Саакашвили, депутат Верховной Рады Украины Лиза Ясько. Журналисты грузинских телеканалов зафиксировали ее у административного здания руставской тюрьмы – именно там находится арестованный 1 октября экс-президент Грузии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Эхо Кавказа".

Ясько после встречи с Саакашвили заявила журналистам, что Грузии повезло, так как "есть такой человек, как Михаил Саакашвили". "Это большая борьба, которую вам нужно выиграть", – добавила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп от "Слуги народа" Ясько приехала в Грузию

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Девушка Саакашвили, "слуга народа" Ясько: Надо ехать в Грузию. ВИДЕО

Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.
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Топ комментарии
+40
абрыдаюь сейчас )))
***
- я тебя никогда не забуду
- ты меня никогда не увидишь ...)))
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05.10.2021 18:10
+22
Вона зараз повинна бути на роботі - сесія розпочалася. Зарплатня у неї з наших податків.
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05.10.2021 18:23
+20
Ага,ерничую ..
Как же мне понять,что при живой жене,матери его детей....такое можно творить....спасибо,зебыдлу -разьяснили ,что это нормально)
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05.10.2021 19:00
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Прогульщиця а що регламент на чиій стороні. Прогульщиці чи вона в командіровк
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05.10.2021 19:57 Ответить
Посмотрел интервью. Оно многое обьясняет,в на первый взгляд нелогичном поступке Михо.
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05.10.2021 20:17 Ответить
Пора зняти новий серіал від 95 кварталу Бідна Ліза
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05.10.2021 20:32 Ответить
Піська - самий кращий друг для тебе. І тут не потрібно дивитись в політику. Дурне дівчисько яке хвилею винесло на поверхню води болота. Як ви думаєте, довго воно втримається на поверхні?
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05.10.2021 20:35 Ответить
Пост Пети (выше) в точку! Именно такие здесь собираются!


"Беда, когда сборище тупоголовых начинает изощряться в остроумии. Своим тупым зубоскальством оно отстранит от себя самый очевидный факт и осудит его, прежде чем разберется, в чем дело." Віктор Гюго.
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05.10.2021 21:22 Ответить
Ромео и Джульетта...бдь ..
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05.10.2021 21:49 Ответить
Юнона і Авос..
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05.10.2021 22:52 Ответить
А нічьо, що у Мухуїла тесть майже олігарх в Голландії і бабла свого часу давав зятю і не тільки..а ще й Мухуїла зробив голландським громадянином. Сандра - не дурепа, тому думаю, що "ліворуціонер" скоро ще получить "сюрпризів", але вже з іншої сторони..
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05.10.2021 22:48 Ответить
Скоріше за все Сандра вже взнала за Міхо-кобеліно і перекрила краник. ось воно і кинулось заро***** (*****) капітал політв'язня.
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06.10.2021 15:30 Ответить
Сандра - не дурепа, і тому, веде себе достойно.
/p.s.- в отличие от наших ..................../
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06.10.2021 23:42 Ответить
Якась бруднувата історія. Цій дівці мама мала б добряче по сраці надавати.
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06.10.2021 08:06 Ответить
"Цій дівці мама мала б добряче по сраці надавати." Пізно; вона вже вспіла наробити професійні губи...
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06.10.2021 15:32 Ответить
Що не кажить, але Ліза така гарненька. Як вона могла з цим бугаєм зв язатися. Саакашвілі психічно хвора людина, крім того аферист.
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06.10.2021 12:53 Ответить
Капец...комусь и кобыла красавица...... от же ж .....публика собралась. )))))))
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06.10.2021 23:43 Ответить
Нафоне Ясько - она королева. Точно У Михо крыша едет не спеша тихо шифером шурша 😀
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07.10.2021 00:05 Ответить
СУПРУГА СААКАШВИЛИ УДИВИЛАСЬ, КОГДА УВИДЕЛА ВИДЕО ЯСЬКО



Супруга Саакашвили Сандра Рулофс заявила, что для нее стало неожиданностью видео где супруг и украинский политик рассказывают, что "любят друг друга и поддерживают".
Сандра Рулофс 6 октября в Facebook призвала освободить своего мужа из тюрьмы. "Михеил Саакашвили - политический заключенный. И я как гражданка Грузии полностью присоединяюсь к требованию о его освобождении", - написала она.
Она отметила, что ей задают много вопросов о видео, которое выложила в Фейсбук Ясько.
"Не буду скрывать, что видео, опубликованное в пятницу вечером, стало для меня неожиданным, а форма - совершенно неприемлемой. Несмотря на личные эмоции, сохраняю спокойствие, верю, что мы выйдем победителями из этой борьбы", - подчеркнула Рулофс.
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06.10.2021 22:45 Ответить
БЛИН , КАКОЕ ПОЗОРИЩЕ ЭТА ЯСЬКО - какое косноязычие !!!

И кто ее тогда назначил руководителем делегации Украины в ПАСЕ ?!?
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06.10.2021 23:24 Ответить
Кто-кто,- "дид Пыхто".🙏
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06.10.2021 23:37 Ответить
😀😀😀
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07.10.2021 00:01 Ответить
Я знаю кто .
это был философский вопрос
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07.10.2021 00:03 Ответить
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