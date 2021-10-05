"Слуга народа" Ясько встретилась с Саакашвили в грузинской тюрьме. ВИДЕО

В Грузию прибыла подруга Михаила Саакашвили, депутат Верховной Рады Украины Лиза Ясько. Журналисты грузинских телеканалов зафиксировали ее у административного здания руставской тюрьмы – именно там находится арестованный 1 октября экс-президент Грузии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Эхо Кавказа".

Ясько после встречи с Саакашвили заявила журналистам, что Грузии повезло, так как "есть такой человек, как Михаил Саакашвили". "Это большая борьба, которую вам нужно выиграть", – добавила она.

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Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.