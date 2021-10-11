Водія Hummer Островського, який збив на смерть дитину, повернули в СІЗО

Кирило Островський, обвинувачений в ДТП у центрі Києва, в результаті якого загинула 10-річна дівчинка, 5 жовтня вийшов із СІЗО - закінчився термін запобіжного заходу. Але тепер суд повернув його за ґрати.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

"Суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою водія автомобіля Hummer, який звинувачується в скоєнні ДТП, що сталася на бульварі Лесі Українки, в результаті якої загинула 10-річна дівчинка", - сказано в повідомленні.

За ґратами водій перебуватиме як мінімум до 9 грудня. Альтернатива у вигляді застави не передбачена.

У прокуратурі зазначили, що чоловік був у СІЗО з моменту затримання. Але 5 жовтня його випустили на свободу у зв'язку із закінченням терміну дії запобіжного заходу. Суддя тоді перебувала у відпустці і не встигла продовжити йому арешт.

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ДТП, про яку йдеться, сталася в липні 2018 року. Водій, рухаючись на червоне світло, збив на пішохідному переході дівчинку. Дитина померла.

Дії водія кваліфіковані за ч. 2 ст 286 (порушення правил дорожнього руху "і ч. 1 ст. 135 (залишення в небезпеці).