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Водія Hummer Островського, який збив на смерть дитину, повернули в СІЗО

Водія Hummer Островського, який збив на смерть дитину, повернули в СІЗО

Кирило Островський, обвинувачений в ДТП у центрі Києва, в результаті якого загинула 10-річна дівчинка, 5 жовтня вийшов із СІЗО - закінчився термін запобіжного заходу. Але тепер суд повернув його за ґрати.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

"Суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою водія автомобіля Hummer, який звинувачується в скоєнні ДТП, що сталася на бульварі Лесі Українки, в результаті якої загинула 10-річна дівчинка", - сказано в повідомленні.

За ґратами водій перебуватиме як мінімум до 9 грудня. Альтернатива у вигляді застави не передбачена.

У прокуратурі зазначили, що чоловік був у СІЗО з моменту затримання. Але 5 жовтня його випустили на свободу у зв'язку із закінченням терміну дії запобіжного заходу. Суддя тоді перебувала у відпустці і не встигла продовжити йому арешт.

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ДТП, про яку йдеться, сталася в липні 2018 року. Водій, рухаючись на червоне світло, збив на пішохідному переході дівчинку. Дитина померла.

Дії водія кваліфіковані за ч. 2 ст 286 (порушення правил дорожнього руху "і ч. 1 ст. 135 (залишення в небезпеці).

Автор: 

арешт (2526) ДТП (4471) прокуратура (3685) СІЗО (726) запобіжний захід (491)


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Топ коментарі
+18
Интересно: сколько стоит нынче "не успела, была в отпуске"?
И вообще, судья на работе - есть закон, судья в отпуске - нет закона?
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11.10.2021 15:42
+16
То есть он уже 3 года в сизо сидит а следствие так и продолжается?
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11.10.2021 15:40
+14
затягивание дела с целью дальнейшего его развала за истечением срока - обычное дело для Украины....
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11.10.2021 15:42
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"не успела" продлить арест
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11.10.2021 15:37 Відповісти
чисто случайно так совпало.. Это Украина, в которой законы написаны для защиты интересов владельцев этих самых хаммеров а фемида... она не слепа, она просто на время в некоторых случаях уходит в отпуск... Все ж знают, какие судьи незаменимые в этих делах!
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11.10.2021 15:41 Відповісти
С 2018 года.
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11.10.2021 15:54 Відповісти
То есть он уже 3 года в сизо сидит а следствие так и продолжается?
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11.10.2021 15:40 Відповісти
затягивание дела с целью дальнейшего его развала за истечением срока - обычное дело для Украины....
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11.10.2021 15:42 Відповісти
Выйдет из сизо, условия в сизо при правильной оплате - такой себе домотдыха ,правда с ограничениями передвижения.Это не зона где то, это дома ,рядом.
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11.10.2021 15:51 Відповісти
Пацан "смотрящим" сидит
Один из родственников "криминальный авторитет". Даже деньги не нужны, наоборот новый вид заработка.
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11.10.2021 16:28 Відповісти
Кем бы он не сидел, абонплату за проживание никто не отменял
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11.10.2021 16:32 Відповісти
год за 2 по закону надюхи капает....
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11.10.2021 15:58 Відповісти
уже нет этого закона
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11.10.2021 16:19 Відповісти
Да непонятно, за что эти следователи зарплату получают - если элементарное расследование, обстоятельства которого можно выяснить за несколько дней работы, они ведут годами.
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11.10.2021 15:59 Відповісти
Хочу напомнить,пока сидишь под следствием,день идет за два.Еще пару лет и он отбудет максимальный срок по этой статье.
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11.10.2021 17:11 Відповісти
Отвенили закон Савченко уже давно и этого день-за-два уже давно нет. Под его действие подпадают только те, кто попал в СИЗО до отмены закона.
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11.10.2021 17:41 Відповісти
Тогда извиняюсь,я пропустил.
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11.10.2021 17:43 Відповісти
Все верно,уже 4 года как.
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11.10.2021 17:44 Відповісти
Интересно: сколько стоит нынче "не успела, была в отпуске"?
И вообще, судья на работе - есть закон, судья в отпуске - нет закона?
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11.10.2021 15:42 Відповісти
Тут больше к следствию вопросы - какого черта ДТП в месте, где куча камер и свидетелей, расследуется уже 3 года!!!
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11.10.2021 16:00 Відповісти
Может и к следствию, но не факт. Материалы дела в конечном итоге все-равно суд рассматривает. Почем нынче "Ваши доказательства не есть доказательства"?
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11.10.2021 16:03 Відповісти
Так судью в тюрьму посадите, чтобы не забывала.
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11.10.2021 15:46 Відповісти
"... произошедшего на бульваре Леси Украинский ..." Леся Подерв'янського чув (і поважаю), а хто такий Лесь Український?
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11.10.2021 16:21 Відповісти
срок который светиться от 3 до 8,
3 уже отсидел, считай скоро по удо и домой.Если б не написали что его выпуслили и дело не набрало шума - то так бы и сидел дома, ждал бы окончания срока рассмотрения.
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11.10.2021 16:36 Відповісти
Срок проведенный в СИЗО, удваивается при вынесении приговора.
Если в СИЗО создать все условия, то по окончанию суда выходишь отдохнувшим и подкаченным.
3 года пролетели незаметно и с пользой для некоторых ублюдков.
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11.10.2021 17:05 Відповісти
похоже, что Островскому тонко намекнули, что на свободе ему долго не жить, пришлось снова прятаться ...
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11.10.2021 19:09 Відповісти
 
 