Водія Hummer Островського, який збив на смерть дитину, повернули в СІЗО
Кирило Островський, обвинувачений в ДТП у центрі Києва, в результаті якого загинула 10-річна дівчинка, 5 жовтня вийшов із СІЗО - закінчився термін запобіжного заходу. Але тепер суд повернув його за ґрати.
Про це повідомляє Київська міська прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.
"Суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою водія автомобіля Hummer, який звинувачується в скоєнні ДТП, що сталася на бульварі Лесі Українки, в результаті якої загинула 10-річна дівчинка", - сказано в повідомленні.
За ґратами водій перебуватиме як мінімум до 9 грудня. Альтернатива у вигляді застави не передбачена.
У прокуратурі зазначили, що чоловік був у СІЗО з моменту затримання. Але 5 жовтня його випустили на свободу у зв'язку із закінченням терміну дії запобіжного заходу. Суддя тоді перебувала у відпустці і не встигла продовжити йому арешт.
ДТП, про яку йдеться, сталася в липні 2018 року. Водій, рухаючись на червоне світло, збив на пішохідному переході дівчинку. Дитина померла.
Дії водія кваліфіковані за ч. 2 ст 286 (порушення правил дорожнього руху "і ч. 1 ст. 135 (залишення в небезпеці).
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Один из родственников "криминальный авторитет". Даже деньги не нужны, наоборот новый вид заработка.
И вообще, судья на работе - есть закон, судья в отпуске - нет закона?
3 уже отсидел, считай скоро по удо и домой.Если б не написали что его выпуслили и дело не набрало шума - то так бы и сидел дома, ждал бы окончания срока рассмотрения.
Если в СИЗО создать все условия, то по окончанию суда выходишь отдохнувшим и подкаченным.
3 года пролетели незаметно и с пользой для некоторых ублюдков.