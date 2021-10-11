Сбившего насмерть ребенка водителя Hummer Островского вернули в СИЗО

Кирилл Островский, обвиняемый в ДТП в центре Киева, в результате которого погибла 10-летняя девочка, 5 октября вышел из СИЗО - закончился срок меры пресечения. Но теперь суд вернул его за решетку.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

"Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей водителю автомобиля "Hummer", который обвиняется в совершении ДТП, произошедшего на бульваре Леси Украинский, в результате которого погибла 10-летняя девочка", - сказано в сообщении.

За решеткой водитель будет находиться как минимум до 9 декабря. Альтернатива в виде залога не предусмотрена.

В прокуратуре отметили, что мужчина был в СИЗО с момента задержания. Но 5 октября его выпустили на свободу в связи с окончанием срока действия меры пресечения. Судья тогда находилась в отпуске и не успела продлить ему арест.

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ДТП, о котором идет речь, произошло в июле 2018 года. Водитель, двигаясь на красный свет, сбил на пешеходном месте девочку. Ребенок умер.

Действия водителя квалифицированы по ч. 2 ст 286 (нарушение ПДД" и ч. 1 ст. 135 (оставлени в опасности).