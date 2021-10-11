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Сбившего насмерть ребенка водителя Hummer Островского вернули в СИЗО

Сбившего насмерть ребенка водителя Hummer Островского вернули в СИЗО

Кирилл Островский, обвиняемый в ДТП в центре Киева, в результате которого погибла 10-летняя девочка, 5 октября вышел из СИЗО - закончился срок меры пресечения. Но теперь суд вернул его за решетку.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

"Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей водителю автомобиля "Hummer", который обвиняется в совершении ДТП, произошедшего на бульваре Леси Украинский, в результате которого погибла 10-летняя девочка", - сказано в сообщении.

За решеткой водитель будет находиться как минимум до 9 декабря. Альтернатива в виде залога не предусмотрена.

В прокуратуре отметили, что мужчина был в СИЗО с момента задержания. Но 5 октября его выпустили на свободу в связи с окончанием срока действия меры пресечения. Судья тогда находилась в отпуске и не успела продлить ему арест.

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ДТП, о котором идет речь, произошло в июле 2018 года. Водитель, двигаясь на красный свет, сбил на пешеходном месте девочку. Ребенок умер.

Действия водителя квалифицированы по ч. 2 ст 286 (нарушение ПДД" и ч. 1 ст. 135 (оставлени в опасности).

Автор: 

арест (10458) ДТП (7677) прокуратура (5020) СИЗО (1363) мера пресечения (460)


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Топ комментарии
+18
Интересно: сколько стоит нынче "не успела, была в отпуске"?
И вообще, судья на работе - есть закон, судья в отпуске - нет закона?
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11.10.2021 15:42
+16
То есть он уже 3 года в сизо сидит а следствие так и продолжается?
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11.10.2021 15:40
+14
затягивание дела с целью дальнейшего его развала за истечением срока - обычное дело для Украины....
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11.10.2021 15:42
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"не успела" продлить арест
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11.10.2021 15:37 Ответить
чисто случайно так совпало.. Это Украина, в которой законы написаны для защиты интересов владельцев этих самых хаммеров а фемида... она не слепа, она просто на время в некоторых случаях уходит в отпуск... Все ж знают, какие судьи незаменимые в этих делах!
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11.10.2021 15:41 Ответить
С 2018 года.
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11.10.2021 15:54 Ответить
То есть он уже 3 года в сизо сидит а следствие так и продолжается?
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11.10.2021 15:40 Ответить
затягивание дела с целью дальнейшего его развала за истечением срока - обычное дело для Украины....
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11.10.2021 15:42 Ответить
Выйдет из сизо, условия в сизо при правильной оплате - такой себе домотдыха ,правда с ограничениями передвижения.Это не зона где то, это дома ,рядом.
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11.10.2021 15:51 Ответить
Пацан "смотрящим" сидит
Один из родственников "криминальный авторитет". Даже деньги не нужны, наоборот новый вид заработка.
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11.10.2021 16:28 Ответить
Кем бы он не сидел, абонплату за проживание никто не отменял
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11.10.2021 16:32 Ответить
год за 2 по закону надюхи капает....
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11.10.2021 15:58 Ответить
уже нет этого закона
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11.10.2021 16:19 Ответить
Да непонятно, за что эти следователи зарплату получают - если элементарное расследование, обстоятельства которого можно выяснить за несколько дней работы, они ведут годами.
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11.10.2021 15:59 Ответить
Хочу напомнить,пока сидишь под следствием,день идет за два.Еще пару лет и он отбудет максимальный срок по этой статье.
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11.10.2021 17:11 Ответить
Отвенили закон Савченко уже давно и этого день-за-два уже давно нет. Под его действие подпадают только те, кто попал в СИЗО до отмены закона.
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11.10.2021 17:41 Ответить
Тогда извиняюсь,я пропустил.
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11.10.2021 17:43 Ответить
Все верно,уже 4 года как.
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11.10.2021 17:44 Ответить
Интересно: сколько стоит нынче "не успела, была в отпуске"?
И вообще, судья на работе - есть закон, судья в отпуске - нет закона?
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11.10.2021 15:42 Ответить
Тут больше к следствию вопросы - какого черта ДТП в месте, где куча камер и свидетелей, расследуется уже 3 года!!!
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11.10.2021 16:00 Ответить
Может и к следствию, но не факт. Материалы дела в конечном итоге все-равно суд рассматривает. Почем нынче "Ваши доказательства не есть доказательства"?
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11.10.2021 16:03 Ответить
Так судью в тюрьму посадите, чтобы не забывала.
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11.10.2021 15:46 Ответить
"... произошедшего на бульваре Леси Украинский ..." Леся Подерв'янського чув (і поважаю), а хто такий Лесь Український?
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11.10.2021 16:21 Ответить
срок который светиться от 3 до 8,
3 уже отсидел, считай скоро по удо и домой.Если б не написали что его выпуслили и дело не набрало шума - то так бы и сидел дома, ждал бы окончания срока рассмотрения.
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11.10.2021 16:36 Ответить
Срок проведенный в СИЗО, удваивается при вынесении приговора.
Если в СИЗО создать все условия, то по окончанию суда выходишь отдохнувшим и подкаченным.
3 года пролетели незаметно и с пользой для некоторых ублюдков.
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11.10.2021 17:05 Ответить
похоже, что Островскому тонко намекнули, что на свободе ему долго не жить, пришлось снова прятаться ...
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11.10.2021 19:09 Ответить
 
 