Сбившего насмерть ребенка водителя Hummer Островского вернули в СИЗО
Кирилл Островский, обвиняемый в ДТП в центре Киева, в результате которого погибла 10-летняя девочка, 5 октября вышел из СИЗО - закончился срок меры пресечения. Но теперь суд вернул его за решетку.
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.
"Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей водителю автомобиля "Hummer", который обвиняется в совершении ДТП, произошедшего на бульваре Леси Украинский, в результате которого погибла 10-летняя девочка", - сказано в сообщении.
За решеткой водитель будет находиться как минимум до 9 декабря. Альтернатива в виде залога не предусмотрена.
В прокуратуре отметили, что мужчина был в СИЗО с момента задержания. Но 5 октября его выпустили на свободу в связи с окончанием срока действия меры пресечения. Судья тогда находилась в отпуске и не успела продлить ему арест.
ДТП, о котором идет речь, произошло в июле 2018 года. Водитель, двигаясь на красный свет, сбил на пешеходном месте девочку. Ребенок умер.
Действия водителя квалифицированы по ч. 2 ст 286 (нарушение ПДД" и ч. 1 ст. 135 (оставлени в опасности).
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Один из родственников "криминальный авторитет". Даже деньги не нужны, наоборот новый вид заработка.
И вообще, судья на работе - есть закон, судья в отпуске - нет закона?
3 уже отсидел, считай скоро по удо и домой.Если б не написали что его выпуслили и дело не набрало шума - то так бы и сидел дома, ждал бы окончания срока рассмотрения.
Если в СИЗО создать все условия, то по окончанию суда выходишь отдохнувшим и подкаченным.
3 года пролетели незаметно и с пользой для некоторых ублюдков.