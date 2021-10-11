В Естонії новий президент. Замість Кальюлайд країну очолив Каріс

У Таллінні відбулася урочиста церемонія вступу на посаду обраного президента Алара Каріса.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Каріс склав у парламенті посадову присягу, і тепер вважається чинним главою держави. Колишня президентка Естонії Керсті Кальюлайд передала наступнику державну регалію - президентський ланцюг.

"Як президент я хочу насамперед врівноважувати, а за необхідності - і примиряти. Я сподіваюся, що ви вже розумієте, що, я як людина наукової сфери, завжди налаштовую свої думки і почуття на лад, який спирається на знання. В цьому не тільки моя свобода, але і мій обов'язок", - заявив Каріс в промові перед парламентом.

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Торкаючись зовнішньої політики, він зазначив: "Ми знаємо, чого ми хочемо - сильну і одностайну Європу, впевнене трансатлантичне співробітництво".

Каріс заявив, що "для Естонії важливі відносини і канали спілкування з усіма найближчими і віддаленими сусідами". "Саме з усіма сусідами, бо з деким ми говоримо про спільну діяльність в Європейському Союзі, з деким - про спільні оборонні плани, з деким - про успішні реформи правової естонської держави, і з деким про спільну діяльність із захисту екології Чудського озера, культурного співробітництва або вдосконалення транспортного сполучення", - сказав він.

Каріс обраний главою держави в парламенті 31 серпня під час другого туру безальтернативного голосування. За нього проголосували 72 депутати зі 101, для обрання йому було необхідно отримати не менше 68 голосів. У першому, також безальтернативному турі голосування, він набрав 63 голоси. Каріс стане п'ятим президентом після відновлення незалежності Естонії в 1991 р. Президент в Естонії обирається на п'ятирічний термін.

Каріс народився 26 березня 1958 року в Тарту. У 1981 році закінчив ветеринарний факультет Тартуської сільськогосподарської академії, відомий як учений-біолог. Працював ректором Естонського університету природничих наук ( до 1991 року - сільгоспакадемія), ректором Тартуського університету, державним контролером республіки. У жовтні 2017 року був обраний директором Естонського національного музею, де працював до обрання президентом Естонії.

З 1977 року одружений із Сір’є Каріс, історикинею за освітою, директоркою міського музею Тарту. У родині троє дітей: дочка і два сини, а також п'ятеро онуків.