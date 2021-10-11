В Естонії новий президент. Замість Кальюлайд країну очолив Каріс
У Таллінні відбулася урочиста церемонія вступу на посаду обраного президента Алара Каріса.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Каріс склав у парламенті посадову присягу, і тепер вважається чинним главою держави. Колишня президентка Естонії Керсті Кальюлайд передала наступнику державну регалію - президентський ланцюг.
"Як президент я хочу насамперед врівноважувати, а за необхідності - і примиряти. Я сподіваюся, що ви вже розумієте, що, я як людина наукової сфери, завжди налаштовую свої думки і почуття на лад, який спирається на знання. В цьому не тільки моя свобода, але і мій обов'язок", - заявив Каріс в промові перед парламентом.
Торкаючись зовнішньої політики, він зазначив: "Ми знаємо, чого ми хочемо - сильну і одностайну Європу, впевнене трансатлантичне співробітництво".
Каріс заявив, що "для Естонії важливі відносини і канали спілкування з усіма найближчими і віддаленими сусідами". "Саме з усіма сусідами, бо з деким ми говоримо про спільну діяльність в Європейському Союзі, з деким - про спільні оборонні плани, з деким - про успішні реформи правової естонської держави, і з деким про спільну діяльність із захисту екології Чудського озера, культурного співробітництва або вдосконалення транспортного сполучення", - сказав він.
Каріс обраний главою держави в парламенті 31 серпня під час другого туру безальтернативного голосування. За нього проголосували 72 депутати зі 101, для обрання йому було необхідно отримати не менше 68 голосів. У першому, також безальтернативному турі голосування, він набрав 63 голоси. Каріс стане п'ятим президентом після відновлення незалежності Естонії в 1991 р. Президент в Естонії обирається на п'ятирічний термін.
Каріс народився 26 березня 1958 року в Тарту. У 1981 році закінчив ветеринарний факультет Тартуської сільськогосподарської академії, відомий як учений-біолог. Працював ректором Естонського університету природничих наук ( до 1991 року - сільгоспакадемія), ректором Тартуського університету, державним контролером республіки. У жовтні 2017 року був обраний директором Естонського національного музею, де працював до обрання президентом Естонії.
З 1977 року одружений із Сір’є Каріс, історикинею за освітою, директоркою міського музею Тарту. У родині троє дітей: дочка і два сини, а також п'ятеро онуків.
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Как женщина, она мне тоже нравилась. И характер подходящий. Нашему бубочке велик подогнала и правду-матку прямо в глаза, не стесняясь.
Это как вообще? Больше не было желающих? Или у них президента просто выдвигает политсила, набравшая больше других голосов, и голосуют за этого кандидата до победного, пока не выберут?
В 1996 році до колегії виборців дійшли політики Тунне Келам і Сійрі Овійр, академік Енн Тиуґу і ті двоє. Голосування в колегії виборців (це парламентарі + уповноважені представники самоуправлінь/громад) проходить в два раунди, і в другий раунд вийшли Мері з Рюйтелем. Мері виграв.
В Парламенті вибори проходять в три раунди, перед тим, як, за потреби, справа переходить до колегії виборців. В 2001 році в обох раундах жоден з кандидатів (академік Пеетер Тульвісте, керманич партії поміркованих Андрес Таранд, депутат від центристів Пеетер Крейцберг) не набрав бажаної кількості голосів, то вибори були вирішені другим раундом в колегії виборців, куди, окрім зазначених, додались кандидатами Рюйтель і від партії реформ Тоомас Саві. Бог любить трійцю, цього разу Рюйтелю пощастило.
В 2006 в парламенті кандидатами були представниця партії реформ Ене Ерґма і євродепутат від поміркованих Тоомас Хендрік Ільвес. Дві партії бойкотували ці вибори в парламенті взагалі, а тому справа одразу перейшла до колегії виборців. В ній конкурентом Ільвеса став діючий президент Рйютель. І програв.
В 2011 році вперше президента було обрано чисто в парламенті - конкурентом діючого президента був Індрек Таранд (син Андреса, того, хто в 2001 році бажав стать президентом). Ільвес переміг.
В 2016 році кандидатів була купа силенна. Вибори проходили і в парламенті всі три раунди, і в колегії виборців, і ніде не обрали. Вибори знову повернулись в парламент. Так також буває. І там вже шукали "безальтернативного", бо той цирк вже підзаї..в усіх причасних. Обрали Кальюлайд.
перебіг цьогорічних виборів можете побачити https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8_(2021) тут .
Та й то як натяк: "не загиджуйте нам озеро".
Уровень, конечно, не Шрёдера с Фийоном, но с Путиным была очень обходительна, острой риторики не наблюдалось. Запросто могут доверить перекладывать бумажки на столе в бухгалтерии.